Il futuro della stampa digitale

Un sistema di stampa digitale non si limita solo alla stampante a getto d'inchiostro; esso richiede molte altri elementi per fornire un sistema di facile utilizzo che otterrà una più ampia accettazione nella società, fra questi elementi troviamo:

– I tessuti da stampare;

– Agenti, tecniche, strumenti e fornitori per il pretrattamento;

– Una stampante a getto d'inchiostro tessile a basso costo ma ad alte prestazioni;

– Il post-trattamento (vapore, lavaggio).

Attualmente, una sola società ha creato con successo un sistema di stampa così completo ed è stata finora l'unica a riuscirci nel mercato della stampa digitale. Alcune delle chiavi per divulgare la stampa digitale sono la divulgazione delle ricette pre/post-trattamento, l'incoraggiamento dei fornitori ad accogliere la stampa di piccoli lotti e il marketing e la pubblicità dei fornitori di stampa per una facile accessibilità per gli utenti della stampa autonoma.

Miglioramento della produttività

Una volta che la velocità di stampa digitale supera i 200 m2/h, essa sarà in grado di sostituire la serigrafia convenzionale in termini di velocità di stampa. Attualmente, la velocità di stampa digitale è di 30 m2/h o meno per uso pratico, quindi più operazioni di stampa coprono la produttività. Oltre a migliorare la velocità di stampa, è essenziale mantenere un'elevata qualità delle immagini stampate. Raggiungere 30-50 m2/h in una modalità di alta qualità di 720p è la richiesta del mercato tecnicamente prevista. Allo stesso tempo, il costo dell'inchiostro deve essere ridotto.

Promozione della tecnologia di stampa digitale a un livello superiore

In Italia e Francia, la tecnologia della stampa digitale è stata ampiamente promossa. La promozione di successo delle stampanti digitali in quei paesi è stata supportata dal marchio della stampa digitale.

La capacità della stampa digitale di creare design e marchi accattivanti, nonché di segnare grandi successi con piccole tirature di articoli speciali o di lusso, dovrebbe facilitare la divulgazione della stessa. Oltre al pacchetto hardware, come l'offerta della tecnologia di stampa come sistema, la promozione del suo lato software, compresa la collaborazione con stilisti di alta moda e l'organizzazione di un concorso di design di magliette per futuri designer nelle scuole di design di moda, ad esempio, farà guadagnare ulteriore riconoscimento alla stampa digitale.

Creazione di nuovi mercati per la stampa digitale: immagini ad alta risoluzione e produzione di piccoli lotti di una varietà di prodotti

Ora si stanno esplorando possibilità completamente nuove e rivoluzionarie per la stampa digitale: la stampa graduata di fotografie e dipinti grafici o la stampa su pelle, per citarne solo due. Qui, la stampa digitale non sostituisce le tecniche convenzionali. Creare nuovi prodotti è un fattore essenziale per rendere distintiva questa tecnologia.

Abbassare i costi

La riduzione dei costi di gestione, compresa la riduzione dei costi di stampanti, inchiostri e pre/post trattamento, è anche uno dei fattori essenziali affinché la stampa digitale diventi attraente, competitiva e accettabile nel mercato delle stampanti.

Sviluppo di tecnologie più avanzate

L'aumento delle testine a getto d'inchiostro, la creazione di inchiostri a colori speciali e colori aggiuntivi più chiari/più profondi sono alcuni dei compiti importanti per aumentare la capacità di riproduzione del colore e la barratura uniforme. I problemi tecnici dell'attuale tecnologia di stampa digitale a getto d'inchiostro verranno risolti uno per uno.