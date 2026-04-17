Cinque claim su fumi e odori che in capitolato non passano l’audit

Nel lessico commerciale delle cucine professionali cinque verbi girano da anni come se fossero intercambiabili: “aspira”, “abbatte”, “deodora”, “sanifica”, “risolve i vicini”. Non lo sono. E quando finiscono in capitolato senza condizioni d’uso, portate, limiti e criteri di verifica, il problema smette di essere tecnico e diventa contrattuale.

Succede spesso. La lamentela parte dall’odore, ma l’errore nasce molto prima: nella promessa.

Verifica di capitolato: 5 claim, 5 verdetti

Se il filtro dell’audit è asciutto, il verdetto sui cinque claim è abbastanza semplice.

“Aspira” – promosso solo se porta con sé dati di captazione e bilanciamento.

“Abbatte” – promosso con riserva: deve dire che cosa abbatte e con quale stadio.

“Deodora” – accettabile soltanto se circoscritto a condizioni e limiti chiari.

“Sanifica” – quasi sempre bocciato se non definisce bersaglio, metodo e verifica.

“Risolve i vicini” – bocciato: il confine di proprietà non obbedisce allo slogan.

Il punto non è fare i pignoli. Il punto è che ogni verbo sposta la responsabilità su un tratto diverso della catena: captazione alla sorgente, trattamento dell’aria, riduzione dell’impatto odorigeno, igiene delle superfici o dispersione finale all’esterno. Mischiare tutto produce una frase comoda in vendita e fragile appena arriva una contestazione.

Aspira e abbatte: due verbi diversi, due responsabilità diverse

“Aspira” ha senso se aggancia parametri misurabili. Delvem, nel capitolo 7A dedicato alla ventilazione delle grandi cucine, riporta un intervallo di velocità dell’aria considerato normale tra 0,15 e 0,40 m/s. Non è un dettaglio da manuale polveroso: dice che comfort degli operatori e contenimento dei fumi vivono su numeri, non su impressioni. Se una cappa “aspira tutto” ma il sistema genera correnti che strappano il pennacchio caldo o disturbano il fronte di lavoro, il claim resta pubblicitario.

Sul campo si vede una scena nota. Impianto generoso sulla carta, cucina piena di riflussi quando aprono una porta o parte l’aria di rinnovo. La cappa c’è, la captazione no.

Con “abbatte” si entra in un altro territorio. Qui non basta intercettare i fumi: bisogna dichiarare che cosa si riduce – grassi, aerosol, particolato, composti odorigeni – e con quale stadio di trattamento. Una tesi dell’Università di Bologna sulla ventilazione indoor ricorda che la qualità dell’aria esterna è un parametro di progetto. Tradotto: una cappa non si giudica isolata dal resto. Se l’aria di rinnovo arriva da un contesto già critico, o se espulsione e riprese sono pensate male, l’idea dell’abbattimento totale perde consistenza molto in fretta.

Qui torna utile una distinzione che sul campo si perde. Captazione è la capacità di prendere il pennacchio dove nasce. Filtrazione è la separazione di una parte dei contaminanti. Deodorizzazione è un passaggio ulteriore, spesso dipendente dalla saturazione dei media e dalla manutenzione. Qualità dell’aria indoor è il risultato dell’insieme. Dirle come fossero la stessa cosa è il modo più rapido per firmare una specifica ambigua.

Deodora non vuol dire aria pura

Il verbo “deodora” merita meno entusiasmo e più rigore. Le emissioni odorigene, come ricordano operatori del settore come Labiotest e Carbomea, si trattano con campionamenti, parametri e condizioni di esercizio. L’odore non coincide sempre con il fumo visibile e il fumo visibile non esaurisce il problema dell’odore. Deodorizzare può voler dire ridurre una molestia percepita; non vuol dire dichiarare aria pura.

E qui entra il diritto commerciale, che spesso viene liquidato come dettaglio da ufficio legale. L’AGCM, richiamando gli articoli 21-23 del Codice del Consumo, considera ingannevoli i messaggi idonei a falsare il comportamento economico del consumatore. Claim assoluti come “zero odori”, “elimina tutto” o “aria sempre pulita” sono comodi al banco vendite, però chiedono prove quasi impossibili da tenere in piedi fuori da condizioni rigidamente definite. Se il messaggio non specifica ambiente, carico di cottura, portata, manutenzione e limiti, la frase è più larga dei fatti.

Eppure è proprio l’assoluto a tradire. “Sempre”, “totale”, “zero” sono parole che sembrano robuste e invece allargano il perimetro della prova fino a renderlo ingestibile. Basta cambiare menu, ora di punta, manutenzione o condizioni esterne e la promessa salta.

Peggio ancora “sanifica”. In una linea fumi di cucina il termine viene usato come nebbia lessicale: fa effetto, dice poco. Se non indica bersaglio, tecnologia, tempo di contatto e verifica, è marketing che si traveste da prestazione.

Il claim che promette pace con i vicini di solito salta per primo

Il claim più rischioso è spesso l’ultimo: “risolve i vicini”. Qui il salto logico è evidente. Il disagio percepito all’esterno dipende da captazione, trattamento, punto di espulsione, diluizione, microclima, geometria del fabbricato e qualità dell’aria già presente fuori. Promettere pace condominiale come effetto automatico di una sola macchina è un modo elegante per comprare un contenzioso.

Mettiamo il caso di una cucina affacciata su un cortile interno. Fritture brevi ma intense, finestre dei residenti molto vicine, aria esterna già gravata da traffico e ricircoli. Anche con una buona deodorizzazione, il risultato finale dipende da come il sistema espelle e da dove i flussi tornano a ristagnare. Il sito newairtechnology.it distingue tra cappe aspiranti, sistemi di trattamento fumi, UTA e macchine di servizio, e rende bene il punto: si progetta una catena d’aria, non un apparecchio miracoloso.

È una differenza che in vendita sembra sottile e in verifica cambia tutto. Se il fornitore promette la fine delle contestazioni dei residenti, sta estendendo la responsabilità ben oltre ciò che può controllare da solo. Se invece dichiara una prestazione delimitata – captazione, filtrazione, deodorizzazione in certe condizioni – la frase è meno seducente ma molto più onesta.

Che cosa deve stare scritto, se si vuole evitare il contenzioso

Quando un capitolato vuole stare in piedi, ogni promessa deve portarsi dietro cinque righe scomode: funzione dichiarata, contaminante o effetto atteso, condizioni di prova, parametro di verifica e limite di validità. Se manca uno di questi pezzi, il collaudo diventa un litigio su parole elastiche. E in audit la non conformità tipica non è una lamiera montata male: è una prestazione scritta male.

La scrittura tecnica, quando è fatta bene, rinuncia volentieri all’enfasi. Dice cosa entra, cosa esce, con quali tolleranze e con quale manutenzione. Sembra meno brillante di una brochure. In compenso lascia meno spazio ai malintesi tra chi vende, chi installa e chi poi dovrà convivere con fumi e odori.

Chi lavora in cantiere lo sa. Il problema arriva tardi, ma nasce in ufficio.

Un claim serio è più stretto, meno seducente e molto più difendibile. “Captazione dei fumi alla sorgente”, “riduzione della componente odorigena in date condizioni”, “trattamento dell’aria associato a una certa configurazione di impianto”: formule così vendono forse una promessa meno comoda, però reggono meglio quando l’odore torna, il vicino protesta e qualcuno chiede dove fosse scritto davvero.