Tutti i CMS realizzati in php

Costruire siti web in modo facile, veloce ed immediato è ormai una necessità basilare per la maggior parte delle aziende, tuttavia usare esclusivamente un linguaggio HTML non risulta più una soluzione ottimale. Se infatti desideriamo semplicemente offrire al pubblico la possibilità di acquistare online, oppure desideriamo curare un blog, o ancora sfruttare dei sistemi di Bulletin Board, allora sarà per forza necessario sfruttare linguaggi di programmazione web più avanzati, come ad esempio il PHP.

La velocità e la prontezza nella realizzazione di un sito web sono dunque fondamentali ed il processo per la programmazione manuale di un sito online sicuro e performante richiede tempi di progettazione non indifferenti. A tal fine esistono software pre-programmati che chiunque può sfruttare, si chiamano Content Management Systems (CMS) e permettono di facilitare una gestione del contenuto e di minimizzare il tempo di progettazione e costruzione.

Panoramica generale del linguaggio PHP: di cosa si tratta?

In questo caso PHP risulta un linguaggio completo nella maggior parte delle casistiche. Di seguito elencheremo alcune soluzioni ed i loro pregi, tutti gratuiti ed open source, salvo diversa indicazione. Ad esempio se si desidera procedere con un linguaggio PHP un'opzione notevole è DotClear, con la presenza di uno spam integrato ed il supporto di pagine dinamiche e statiche. Ancora desideriamo menzionare Joomla, ovvero il CMS in PHP più semplice ed immediato da utilizzare, particolarmente adatto per siti web aziendali.

WordPress: il CMS in PHP più sfruttato ed immediato al momento presente sulla panoramica mondiale

Si tratta di una tipologia di CMS responsive, ovvero facilmente adattabile automaticamente a qualsiasi tipo di schermo. E' particolarmente adatto se si desidera portare avanti un blog, in quanto la possibilità di inserimento di articoli risulterà facile ed immediata e permetterà a chiunque di interagire e commentare.

Questa è sicuramente lo scopo più not di WordPress, tuttavia la sua versatilità permette di adattarlo per ottenere il desiderato prodotto finale: è dunque uno strumento all purpose e adattabile alle vostre personali esigenze.

Partendo dal blog fino ad un sito vetrina o ad un qualsiasi altro sito di tipo statico, probabilmente si tratta del CMS più ricco e supportato al momento presente sulla scena mondiale. Esso ha poi a disposizione innumerevoli plug-in, anche gratuiti, così da ampliare le possibilità e le funzioni del proprio sito web ed adattarlo alle personali esigenze di ciascuno, che si tratti di aziende o privati. Solo per menzionarne uno, WooCommerce permette di adattare il sito web ad e-commerce e offrire a chiunque la possibilità di avviare la propria attività anche online. Vi è poi BBPress, che invece consente l'aggiunta di Bulletin Board senza dover ricorrere ad ulteriori CMS.

Anche a livello estetico WordPress risulta versatile e piacevole: vi sono diversi temi installabili, plug-in aggiuntivi e altri strumenti per comporre secondo proprio gusto la propria pagina web.

Puntualizziamo poi che è possibile usufruire dei servizi di Hualma per un hosting economico per WordPress per facilitare il lavoro ed in pochi istanti si avrà un sito web funzionante, sicuro e pronto all'uso.

Le possibilità e le opzioni fornite da questo CMS sono innumerevoli e costituiscono sicuramente dei punti forzi, è nostro dovere tuttavia menzionare anche i possibili punti deboli: la presenza notevole di plug-in può infatti intaccare sulle prestazione, comportando un allungamento del caricamento della pagina.

Joomla: una valida alternativa nella panoramica dei CMS in PHP

WordPress è sicuramente uno dei CMS più noti e vantaggiosi ma la panoramica di quelli realizzati in PHP risulta molto vasta. Desideriamo dunque menzionare anche Joomla, ovvero il CMS in PHP più immediato da utilizzare, ideale per aziende che desiderano espandere la loro attività sul web.

Si tratta di un CMS gratuito, che supporta la presenza online anche di piccole e medie imprese, organizzazioni benefiche no profit e altri grandi realtà a livello mondiale.