Farmaci falsi: il canale conta più della scatola

Gli investigatori entrano e chiedono accesso a pc, fascicoli, telefoni, backup. Vogliono vedere le email, aprire i cassetti, copiare il contenuto di un cellulare. La scena, in sé, non fa notizia: perquisizioni e sequestri fanno parte del lavoro investigativo. Ma se la porta è quella di uno studio legale, il terreno cambia.

Dentro non ci sono soltanto documenti. Ci sono strategie difensive, appunti, versioni dei fatti, dati sanitari, vicende familiari, rapporti patrimoniali, nomi di terzi che con il reato ipotizzato magari non c’entrano nulla. Ecco perché lo studio del difensore non è un ufficio come gli altri. La legge lo sa. Non sempre, però, chi esegue la misura lo ricorda con la necessaria precisione.

Lo studio del difensore ha garanzie rafforzate

L’art. 103 c.p.p. mette un argine netto. Ispezione, perquisizione e sequestro presso il difensore sono ammessi solo entro binari stretti, non elastici. La norma non protegge una categoria per spirito corporativo; protegge il diritto di difesa e, con lui, il cittadino. Se cade quel presidio, il danno non resta dentro lo studio: si allarga al procedimento.

Il testo è molto chiaro su tre punti. Primo: non si entra per vedere cosa salta fuori. La ricerca deve riguardare tracce del reato, cose determinate o persone specificamente individuate, oppure un’ipotesi in cui l’avvocato o chi lavora stabilmente con lui sia indagato. Secondo: non si possono sequestrare carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Terzo: ispezione, perquisizione e sequestro devono essere compiuti con intervento personale del giudice o, nelle indagini preliminari, del pubblico ministero. Non basta la delega in automatico.

Chi frequenta il contenzioso lo vede spesso: il problema non nasce dalla parola perquisizione, nasce da come viene scritta e poi eseguita. Un decreto vago, una ricerca digitale troppo larga, una copia integrale fatta per comodità. È lì che il confine inizia a sfilacciarsi.

Nei fascicoli che toccano separazioni, affido, patrimoni e comunicazioni private tra coniugi, il rischio di trascinare nel sequestro dati di terzi cresce in fretta, come evidenzia la panoramica di https://www.avvocatomeatrezzi.it/diritto-matrimoniale-e-familiare/ sul diritto matrimoniale e familiare.

Primo filtro: il mandato deve sapere cosa cerca

Il primo test è semplice solo in apparenza: che cosa si sta cercando, esattamente? Se il provvedimento usa formule generiche – documentazione utile, supporti informatici, corrispondenza di interesse investigativo – il rischio di deriva è immediato. Una perquisizione nello studio del difensore non può diventare una pesca a strascico tra fascicoli cartacei, hard disk e messaggistica.

L’art. 103 c.p.p. pretende predeterminazione. Non a caso parla di cose o persone specificamente individuate. Significa che l’autorità deve arrivare con un obiettivo definito, non con un retino largo. Il punto è pratico, non teorico: se l’oggetto manca o è descritto male, l’attività esecutiva si allarga da sola. E quando si entra nel digitale succede ancora più in fretta, perché copiare tutto è tecnicamente facile e selezionare dopo è la scorciatoia più comoda. Comoda, appunto. Non per questo lecita.

La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha detto con nettezza nella sentenza del 4 febbraio 2020, Kruglov e altri c. Russia. La Corte ha accolto i ricorsi di 25 avvocati e consulenti legali, rilevando la violazione dell’art. 8 CEDU dopo perquisizioni e sequestri di computer e altro hardware. Il vizio stava proprio lì: provvedimenti troppo ampi, filtri insufficienti, tutela inadeguata del materiale coperto da segreto professionale. Tradotto in lingua non accademica: se autorizzi a prendere tutto, poi hai già perso il controllo su ciò che avresti dovuto proteggere.

La domanda da farsi è brutale ma utile: il decreto indica davvero un nesso tra l’oggetto ricercato e il fatto di reato, oppure apre un corridoio per rovistare? Se la risposta è la seconda, il primo filtro non tiene.

Secondo filtro: controllo qualificato, non delega in bianco

Il secondo argine è procedurale, ma sbaglia chi lo tratta come mera forma. L’art. 103 c.p.p. richiede l’intervento personale del giudice o del pubblico ministero. Non è un vezzo protocollare. È il modo con cui l’ordinamento impone una presenza qualificata proprio nel punto in cui l’attività investigativa può invadere l’area del segreto professionale.

Perché serve quella presenza? Perché durante l’accesso bisogna decidere, spesso in pochi minuti, che cosa può essere esaminato, che cosa va separato, che cosa esce dallo studio e che cosa no. Un fascicolo può contenere un allegato pertinente e dieci documenti coperti da riservatezza difensiva. Un telefono può avere un messaggio utile all’indagine e cento conversazioni irrilevanti con clienti diversi. Pensare che tutto questo si possa gestire con una delega standard è, nel migliore dei casi, ingenuità.

C’è poi un’altra garanzia spesso sottovalutata: l’avviso al presidente del consiglio dell’ordine forense, che ha facoltà di assistere alle operazioni. Anche qui, niente mitologia. La sua presenza non blocca la misura, ma introduce un controllo esterno nel momento più delicato. Sul campo fa differenza, soprattutto quando la ricerca tende ad allargarsi per inerzia.

Eppure il vizio ricorrente è sempre lo stesso: si entra con un titolo formalmente esistente e si lavora come se si fosse in un ufficio qualsiasi. Ma non lo è. Se manca un presidio qualificato durante l’esecuzione, la garanzia resta scritta sulla carta e poco altro.

Terzo filtro: proporzione della misura

Anche con un mandato preciso e con il controllo dovuto, resta la domanda che di solito arriva per ultima e invece andrebbe fatta subito: quanto si prende? E soprattutto: è davvero necessario prendere tutto? La proporzione, qui, non è una parola elegante. È il limite che impedisce alla misura di diventare invasiva oltre il necessario.

Il terreno classico è quello dei dispositivi digitali. Se l’oggetto della ricerca è un dato, non sempre il sequestro integrale del dispositivo è giustificato. Si può procedere con copie selettive, estrazioni mirate, cautele di filtraggio. Se invece si sequestra l’intero contenuto di un telefono o di un computer solo perché dentro, forse, potrebbe esserci qualcosa di utile, la misura cambia natura. Diventa esplorativa.

La logica è la stessa richiamata dalla Cassazione penale n. 8009/2026, che ha censurato il sequestro di cellulari e documenti appartenenti ai familiari dell’indagato in assenza di un concreto nesso di pertinenzialità, quando la finalità era meramente esplorativa. Il principio non riguarda soltanto la casa o i parenti. Dice qualcosa di più ampio: il sequestro probatorio non può essere usato come grimaldello per vedere se, da qualche parte, emergerà un collegamento. Il collegamento deve esserci prima, e deve essere spiegato.

In uno studio legale il problema si moltiplica. Un archivio digitale può contenere decine di pratiche, ciascuna con dati personali, sanitari, patrimoniali, rapporti familiari, bozze difensive, corrispondenza con consulenti. Senza un filtro di proporzione, l’acquisizione travolge materiale estraneo all’indagine e colpisce persone che non sono né indagate né coinvolte. È il punto in cui la misura smette di cercare una prova e inizia a rastrellare informazioni.

Quando il sequestro diventa esplorativo

Oggetto indistinto : il provvedimento non individua con precisione cose, dati o persone da ricercare.

: il provvedimento non individua con precisione cose, dati o persone da ricercare. Nesso debole o assente : non viene spiegato perché proprio quel dispositivo, quel fascicolo o quel documento siano pertinenti al reato ipotizzato.

: non viene spiegato perché proprio quel dispositivo, quel fascicolo o quel documento siano pertinenti al reato ipotizzato. Acquisizione totale per comodità : si copia o si porta via tutto, rinviando la selezione a un momento successivo.

: si copia o si porta via tutto, rinviando la selezione a un momento successivo. Presidio qualificato evanescente : l’esecuzione procede senza il controllo personale richiesto dall’art. 103 c.p.p.

: l’esecuzione procede senza il controllo personale richiesto dall’art. 103 c.p.p. Trascinamento di dati di terzi: nel perimetro del sequestro entrano pratiche, conversazioni o documenti di clienti estranei.

Quando questi segnali si sommano, il problema non è più solo la quantità del materiale acquisito. È la qualità della violazione. Lo studio del difensore resta un luogo sottoposto alla legge, certo. Ma proprio per questo la legge pretende di più: un titolo preciso, un controllo vero, una misura proporzionata. Se uno di questi tre filtri salta, il sequestro smette di essere un atto mirato e assomiglia troppo a una ricognizione a porte aperte.