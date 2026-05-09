Preventivi conto terzi: 7 claim da smontare prima dell’ordine

Preventivo tipo: “Lavorazioni complete su qualsiasi dimensione, qualità certificata, consegna garantita, prezzi più bassi del mercato, capacità interna totale, controlli al 100%, supporto tecnico immediato”. Letto di corsa sembra oro. Letto bene, somiglia a un collage di promesse seducenti che fanno una cosa sola: abbassare la guardia di chi compra.

Poi arriva il dettaglio che mancava. Di solito troppo tardi.

Il preventivo perfetto, sulla carta

Il “preventivo perfetto” è quasi sempre un testo commerciale costruito per somiglianza, non per prova. Usa formule elastiche – “qualsiasi dimensione”, “qualità certificata”, “tempi garantiti” – che sembrano tecniche ma restano vaghe finché nessuno chiede: con quali limiti, su quali lavorazioni, con quali esclusioni? Nel conto terzi metalmeccanico il punto non è la bella scrittura. È la distanza tra ciò che il fornitore lascia intendere e ciò che sarà disposto a firmare quando il pezzo rientra fuori tolleranza o la consegna slitta. E quella distanza, a volte, è larga abbastanza da inghiottire margine, tempo e credibilità di chi ha emesso l’ordine.

La checklist che smonta i claim

Basta poco per togliere il lucido alla proposta: leggerla come la leggerebbe un auditor commerciale. Due domande, sempre le stesse. Cosa vuol dire, esattamente? E dove si vede, nero su bianco? Se la risposta scivola, il problema non è stilistico. È già operativo.

“Qualsiasi dimensione”

“Qualità certificata”

“Più bassi del mercato”

“Tempi garantiti”

“Tutto interno”

“Controlli completi”

“Zero non conformità”

“Qualsiasi dimensione” è il claim che piace perché suona totale. Ma totale non è. Un conto è lavorare piccoli particolari, un altro è gestire pezzi di grandi dimensioni o meccanica pesante con vincoli di piazzamento, attrezzaggio, corse macchina e criteri di accettazione diversi. Se il preventivo non distingue, sta vendendo un’idea di capacità, non una capacità. Lo stesso vale per “qualità certificata”. Certificata da chi, su quale campo di applicazione, con quale riferimento? Quando manca lo scope, la parola “certificata” diventa un soprammobile lessicale. E il confronto “più bassi del mercato”? Qui il D.Lgs. 145/2007 entra in scena: la pubblicità comparativa è ammessa, ma non può vivere di allusioni. Se non indica basi omogenee di confronto, resta una sparata con poca copertura.

“Tempi garantiti” senza condizioni è un altro scivolo. Garantiti a partire da quando: ricezione ordine, arrivo materiale, disegno congelato, approvazione campione? Mettiamo il caso che l’offerta prometta 10 giorni e taccia su grezzo fornito dal cliente, eventuali fasi esterne o revisione del disegno. Alla prima variazione, la promessa si ritrae e nasce la discussione. E poi c’è “tutto interno”, formula che serve a suggerire controllo assoluto. Ma l’esternalizzazione di una fase non è il problema; il problema è non dichiararla. Lo si vede spesso sul campo: le officine serie dicono cosa fanno davvero e cosa affidano fuori, perché l’omissione pesa quasi quanto la bugia. Se un messaggio induce il cliente a mettere via le normali cautele, non è brillantezza commerciale. È un rischio scritto male. Quanto a “zero non conformità”, basta un po’ di mestiere per capire che non è una garanzia: è un modo sbrigativo per evitare di parlare di gestione delle eccezioni, criteri di accettazione e responsabilità.

Il rischio nasce prima dell’ordine

Il diritto, qui, non arriva dopo. Il D.Lgs. 145/2007 tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e disciplina la liceità della pubblicità comparativa. Tradotto: il buyer industriale non è una figura che deve arrangiarsi da sola perché “avrebbe dovuto capirlo”. Se un’offerta o un materiale promozionale altera la percezione di capacità, prezzo o tempi con messaggi ambigui, il nodo esiste già nella fase di selezione del fornitore. Prima del contratto, non dopo il contenzioso.

Nelle indicazioni dell’AGCM il bersaglio non è soltanto la menzogna plateale. Ci sono omissioni ingannevoli e ci sono messaggi capaci di indurre a trascurare le normali regole di prudenza. È una formula asciutta, ma dice molto: se il claim fa sembrare superflua la verifica che in condizioni normali faresti, quel claim è già sospetto. E le conseguenze non hanno nulla di teorico. Nel procedimento AGCM richiamato anche da LES Italy, in caso di inottemperanza possono scattare sanzioni da 10.000 a 5.000.000 euro e, nei casi reiterati, la sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In un comparto che, secondo Symbola, vale 56 miliardi di euro e coinvolge un quarto della manifattura italiana anche in logica conto terzi, il preventivo non è carta di cortesia. È già una scelta di procurement con un riflesso reputazionale e legale.

Come risponde un’officina seria

Per questo un’officina seria non tenta il colpo d’occhio. Delimita. Se parla di lavorazioni metalmeccaniche conto terzi, di pezzi piccoli e grandi, di alesatura, tornitura, fresatura e meccanica pesante, quelle voci devono combaciare con la descrizione aziendale che il sito di www.bosaia.it riporta stabilmente, senza salti tra la mail del commerciale e ciò che l’impresa dichiara di fare. Quando c’è storia industriale alle spalle, la coerenza documentale si vede presto – e quando non c’è, si vede ancora prima.

Poi arrivano i dettagli che separano un’offerta seria da un cartellone. Tempi: indicati con condizioni di partenza e confini chiari. Capacità: descritte per famiglie di lavorazione, non con formule totalizzanti. Controlli e certificazioni: nominati con riferimento preciso, non agitati come un timbro universale. Chi conosce davvero queste forniture lo sa: il buon preventivo è quello che lascia poco spazio all’interpretazione, anche a costo di sembrare meno “commerciale”. In realtà è il contrario. Taglia la materia grigia del contenzioso, quella che consuma settimane in mail, fotografie, verbali e telefonate inutili.

Il conto terzi serio non chiede fiducia cieca. Chiede confronto sui fatti, parole misurate e limiti dichiarati. Il preventivo perfetto, di solito, è quello da trattare con più diffidenza.