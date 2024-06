5 miti da sfatare sulla Link Building

Solitamente si pensa che nella SEO l’operazione di link building professionale, ovvero inserire nel proprio contenuto web dei link, non sia così fondamentale per migliorare il ranking di una pagina. Tuttavia, la link building è essenziale per migliorare il posizionamento di un contenuto nei motori di ricerca, ma ci sono alcuni miti da sfatare sul suo funzionamento.

Infatti, la link building è caratterizzata da numerosi falsi miti, che tendono a svalutare le sue potenzialità. Per questo motivo, è essenziale avere una buona strategia di link building professionale, anche mediante la consulenza di un’ agenzia di link building .

Che cos’è la link building?

La link building consiste nell’inserire dei link di varia natura, allegandoli a delle porzioni di testo contenute in una pagina web. Solitamente, per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca di un sito, è necessario collocare al suo interno dei link relativi a fonti autorevoli.

La link building ovviamente ha un impatto sul ranking della pagina, come altre tecniche della SEO , ma il suo ruolo non deve essere sottovalutato.

Il posizionamento nei motori di ricerca dipende dai link

Può sembrare strano, ma il ranking di una pagina web dipende solo in maniera marginale dai link posizionati al suo interno. Questa tesi è sostenuta da diversi Seo specialist, come ad esempio David Farkas, che è un link building specialist.

Infatti, recentemente Farkas ha pubblicato un caso studio in cui è stato dimostrato come migliorare il posizionamento di un contenuto web non fossero i link inseriti, ma quelli che rimandavano gli utenti a quella stessa pagina. Questa tipologia di link viene definita backlink: in questo caso, i link appartengono a siti diversi, ma devono rimandare al nostro sito web.

Hanno più valore i link dei siti con domain authority alta

La domain authority (DA) è una metrica che mostra il grado di autorevolezza di un determinato sito e secondo molti è centrale che i link inseriti in un contenuto provengano da siti con un grado elevato di DA.

Questo è un altro mito da sfatare, perché la domain authority è sicuramente un fattore da tenere in considerazione, ma non è un aspetto sempre affidabile. Infatti, a volte la DA, può caratterizzarsi da un livello minore rispetto all'effettiva autorevolezza del sito. Ciò si verifica quando il sito web è appena stato creato, quindi una metrica della DA bassa indica solamente che il sito è nuovo.

Al contrario, un aspetto da privilegiare è la pertinenza di una pagina da linkare rispetto alla sua domain authority. Quindi, è meglio inserire nel testo dei link di siti di nicchia pertinenti con la pagina, invece che inserire un numero eccessivo di link autorevoli, ma generici.

È necessario inserire dei link alle money page

Le money page sono delle pagine in cui si cerca di far in modo che gli utenti acquistino un prodotto. Quindi, spesso si pensa che il modo migliore per agevolare l’azione dell’acquisto sia quella di inserire un link alla money page all’interno del sito web. In realtà non è così, perché i motori di ricerca potrebbero interpretare questa operazione come spam, facendo diminuire così il ranking della pagina.

Inoltre, le money page spesso non contengono informazioni o risorse utili per gli utenti. Quindi si sconsiglia di inserire i link alle money page, perché è sempre meglio offrire un contenuto utile agli utenti.

Le mail servono per ottenere più link

Di solito si tende ad inviare molte e-mail contenenti link agli utenti per convertirli all’acquisto, alimentando il flusso di cassa . Tuttavia, questo meccanismo generico non porta quasi mai ai risultati sperati, perché è necessario interessare precedentemente gli utenti, evitando le mail. Quindi, è meglio convincere prima il destinatario della mail sul valore del link ricevuto.

La link building richiede competenze di programmazione

La link building non richiede particolari capacità tecniche come la codifica o lo sviluppo web, ma si tratta di un’operazione creativa e strategica. Quindi, per effettuare una buona operazione di link building professionale, è necessario riconoscere il valore dei contenuti e individuare dei collegamenti con altri contenuti appartenenti allo stesso settore.

Tuttavia, per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca, è necessario seguire una strategia solida e ragionata. Per cui, è meglio affidarsi ad un’agenzia professionale che offre delle consulenze efficaci tramite i suoi link building specialist. Affidandosi a queste figure professionali, si può perfezionare la propria strategia di link building, garantendo un certo ranking al proprio sito web.

Dopo aver svelato 5 miti da sfatare sull’operazione di link building, provate a migliorare la vostra strategia o rivolgetevi ad uno specialista del settore; in questo modo, il vostro sito web avrà un ottimo posizionamento nei motori di ricerca.