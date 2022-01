Cosa sono le cartucce rigenerate e quanto sono sicure

Ti sei mai fermato a pensare a quanti soldi hai speso per acquistare cartucce originali per la tua stampante? Bè, lasciati dire una cosa: sotto molti aspetti questa spesa era evitabile! Ogni volta che utilizzi la tua stampante e fai i conti con la fine dell’inchiostro contenuto nelle cartucce scatta il quesito più importante. Dovrei pagare il prezzo intero di un prodotto originale? Oppure posso trovare delle proposte alternative che garantiscano qualità e sicurezza? Chi produce stampanti sostiene che il loro prodotto e gli accessori che realizzano siano la scelta migliore. Ma sarebbe sbagliato dire che un'alternativa rigenerata sia causa certa di problemi. E allora vediamo da vicino che cosa sono le cartucce rigenerate e perché sono così vantaggiose!

La diffusione delle cartucce rigenerate

I produttori di inchiostri e toner rigenerati hanno saputo lavorare duramente per migliorare i propri kit di ricarica dell'inchiostro, sfruttando tecnologie più avanzate. La cosa più importante è trovare ovviamente questi produttori e scegliere sempre elevati standard di qualità e affidabilità. Ma che cosa sono le cartucce rigenerate? Parliamo di una cartuccia originale che è stata attentamente pulita e poi ricaricata con inchiostro di qualità simile. Ha poi affrontato un percorso di test riuscire a offrire la stessa qualità di stampa dell’originale. E allora qual è il vantaggio, ti starai chiedendo? Semplice, che le rigenerate sono vendute a prezzi accessibili e permettono di risparmiare tra il 70-80% rispetto al costo delle originali. A questo punto potresti chiederti da dove arrivino queste cartucce, ma la risposta è semplice: sono raccolte attraverso programmi di riciclaggio e apposite iniziative proposte dai negozi.

Una cartuccia di inchiostro rigenerata è davvero affidabile come le originali?

Se trovi un rivenditore sicuro sì. L’affidabilità delle cartucce rigenerate è infatti strettamente correlata proprio al comportamento di un buon venditore. Per questo è sempre preferibile affidarsi a store fisici o digitali che dispongano di recensioni dirette da parte dei clienti. Rappresentano una grande garanzia rispetto al prodotto che vorresti ordinare. In questo modo ti assicuri che il processo di produzione sia stato svolto in modo ottimale e che la cartuccia sia di ottima qualità. Non lasciarti trarre in inganno dal prezzo ridotto che presentano quando vengono messe in vendita: un prodotto rigenerato costerà sempre meno di uno originale. Ma ciò non compromette la sua qualità.

Considera che le cartucce originali sono così costose perché molti brand considerano il costo della stampante, il modello e le spese di marketing.

Non confondere le rigenerate con le compatibili

Alcuni tendono a confonderle con le compatibili, che in realtà sono realizzate al 100% da zero, con materiali nuovi. Ciò vuol dire che la cartuccia è nuova, ha nuove componenti e l’inchiostro è fresco. Sono tutte e due ottime alternative, ma non devono essere confuse poiché il processo di produzione è nettamente diverso. È vero però che sono simili sotto un preciso aspetto: tutte e due permettono di risparmiare soldi essendo meno costose delle originali.

Per fare una scelta ottimale cerca sempre di valutare che tipo di stampante possiedi e quanto frequenti siano le tue stampe. Solo così potrai scegliere un inchiostro affidabile a un prezzo inferiore rispetto al mercato originale.E ricorda che le odierne cartucce rigenerate sono diventate molto competitive rispetto alle originali sia in termini di prestazioni che di affidabilità. E adesso che hai scoperto come sono realizzate, puoi prendere una decisione responsabile!