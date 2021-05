Cose da fare e da vedere nel tuo prossimo viaggio ad Amburgo

Amburgo è uno di quei posti in Germania che ha un fascino culturale e una storia davvero molto ricca. Se visiti Amburgo, ci sono tantissime cose incredibili da fare e posti straordinari da visitare. Ecco perché può essere un'ottima idea visitarla il prima possibile poiché, in questo modo, puoi goderti la tua vacanza più di quanto potresti immaginare.

Speicherstadt

Speicherstadt si trova su una serie di canali ed è da sempre la zona dei magazzini. Questa zona mostra l'ingegnosità che le persone avevano fin dai tempi più antichi. Speicherstadt è sicuramente uno spettacolo da vedere e molto diversa e distintiva rispetto ad altri luoghi.

Planten un Blomen

Planten un Blomen è un grande parco che copre 47 ettari e spicca come una boccata d'aria fresca in città. Ha anche piante grasse e una vasta gamma di altre piante. Ci sono anche spettacoli d'acqua qui, il che è davvero bello.

Elbphilharmonie

Elbphilharmonie è l'edificio abitato più alto della città. È un progetto fantastico e interessante che sembra incredibile e ha anche una grande sala da concerto. Se ami l'idea di esplorare delizie architettoniche uniche, questa è sicuramente una delle cose più belle da prendere in considerazione.

Kunsthalle Hamburg

Questo museo ha un sacco di cose diverse da vedere. Copre molte opere d'arte di Gauguin, Rubens, Goya, Rembrandt e molti altri. Certamente, puoi rimanere affascinato e colpito dalla ricchezza di tesori conservati qui e sicuramente puoi divertirti a visitare ogni suo spazio pubblico.

Miniatur Wunderland

Devi visitare Miniatur Wunderland perché è pieno di miniature fantastiche che riempiono un intero magazzino. È fondamentalmente un piccolo mondo pieno di treni che si muovono in un ambiente molto simile al nostro. È semplicemente fantastico e vale la pena esplorarlo.

La mostra comprende 1.300 treni composti da oltre 10.000 carrozze, oltre 100.000 veicoli in movimento, circa 500.000 luci, 130.000 alberi e 400.000 statuette umane. È inoltre in corso la progettazione per la realizzazione di sezioni per Centro America e Caraibi, Asia, Inghilterra, Africa e Paesi Bassi.

Tour in barca del porto

Iscriversi a questo tour può essere un'ottima idea se sei un appassionato di Amburgo. Il tour ti offre un ottimo modo per vedere il porto e puoi anche esplorare i quartieri in riva al mare. Ciò lo rende davvero molto caratteristico ed eccitante per tutti coloro che visitano la città.

Tierpark Hagenbeck

Questo è uno zoo interessante con molte caratteristiche particolari. Ci sono habitat ricreati che lo rendono molto attraente per tutti i visitatori ma, allo stesso tempo, gli animali possono godersi la vita senza essere disturbati. È semplicemente incredibile visitarlo e anche molto divertente. Lo zoo di Hagenbeck ospita 210 specie animali diverse provenienti da tutto il mondo, un acquario tropicale e la nuova sezione Eismeer a tema artico.

Hai bisogno di noleggiare un'auto ad Amburgo?

Puoi divertirti molto a visitare Amburgo. Questo posto da solo si distingue come uno dei luoghi più belli della Germania per molti turisti. Se vuoi visitare adeguatamente Amburgo e raggiungere il maggior numero di posti possibile, devi prendere in considerazione l'idea di noleggiare un'auto. Ulteriori informazioni sul noleggio auto ad Amburgo sono disponibili qui: https://www.autoprio.it/.

Questo rende davvero facile passare da un luogo all'altro senza perdere tempo. È un modo efficiente per visitare Amburgo ed è anche poco costoso. Non è facile guidare in città ma, se hai intenzione di visitare la città, un'auto a noleggio è d'obbligo. Noleggia un'auto in aeroporto o in città per un facile accesso. Puoi anche farti consegnare un'auto a noleggio al tuo hotel. Chiedi all'azienda di fornirti più opzioni prima di noleggiare. Ecco perché devi usare un servizio di autonoleggio ad Amburgo durante il tuo soggiorno lì!