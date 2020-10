Vacanze easy e senza pensieri con il noleggio auto low cost

Quando si viaggia per lavoro o per piacere, è necessario avere a disposizione una vettura che faciliti gli spostamenti, un mezzo pratico e funzionale che semplifichi e renda piacevole la vacanza e qualsiasi spostamento. Noleggiare auto è un modo eco-sostenibile che coinvolge turisti e professionisti della mappa geografica: permette di prenotare il veicolo con un semplice click e poterlo condividere con altri viaggiatori.

In questo modo è possibile godersi il tragitto in piena tranquillità verso la meta, in aereo o in treno, e organizzarsi in loco con un’autonoleggio prenotabile e disponibile per un periodo di tempo personalizzato.

Viaggiare ben organizzati, divertirsi e risparmiare denaro è il desiderio di chiunque si trovi a spostarsi spesso per svago o esigenze lavorative: se negli anni ’80 un noto spot pubblicitario sconsigliava di fare i turisti fai da te, oggi le ferie low cost non sono più un problema. Proseguendo con la lettura scoprirete due strategie per risparmiare denaro prezioso e trascorrere il viaggio al TOP, attraverso due realtà che propongono mete e suggerimenti in tutto il mondo.

La vacanza all over the world

Noleggiarsi un’auto per spostarsi una volta arrivati nella meta è un modo very smart di viversi la vacanza e il viaggio di lavoro: offertenoleggioauto.it è il sito in cui trovare offerte vantaggiose in tutto il mondo, prenotando il veicolo che si preferisce a seconda delle esigenze personali, del numero di viaggiatori della comitiva e del gruppo vacanze. Si tratta di una realtà nata nel 2010 che offre noleggio auto in oltre 30.000 sedi di più di 170 Paesi nel mondo: trovare il veicolo più adatto alle proprie richieste è molto facile perché il portale è dotato di un potente motore di ricerca che intercetta quasi 1000 agenzie di noleggio e altrettante tariffe. In più, le mette in confronto, permettendo così un risparmio notevole e soprattutto sicuro. Il focus è quello di semplificare il viaggio di affari, di studio o di piacere, proponendo i prezzi più bassi e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il sito di noleggio auto è di facile consultazione e salvaguarda l’integrità del turista e dei suoi documenti, tra cui carta di credito e carta d’identità, garantendo prenotazioni tracciate, certificate e sicure al 100%.

Tutti i vantaggi di prenotare e noleggiare un auto

Noleggiare un’automobile durante un viaggio è vantaggioso per molti motivi logistici e ambientali:

il turista ha la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di automobili, tra le scuderie e i marchi più celebri ed esclusivi presenti sul mercato. È possibile noleggiare una monovolume, una city car ma anche un furgoncino e un mini van per chi è in comitiva;

chi viaggia può confrontare e valutare tra differenti tariffe e decidere a chi rivolgersi e risparmiare denaro prezioso;

può confrontare e valutare tra differenti tariffe e decidere a chi rivolgersi e risparmiare denaro prezioso; le agenzie intercettate da un portale di noleggio auto propongono il chilometraggio illimitato, un bel vantaggio per chi deve macinare parecchi chilometri o ha in mente un’escursione di lunghe distanze. È una formula perfetta per le esperienze on the road , pensiamo ad esempio alle distese del deserto negli USA!

propongono il chilometraggio illimitato, un bel vantaggio per chi deve macinare parecchi chilometri o ha in mente un’escursione di lunghe distanze. È una formula perfetta per le esperienze , pensiamo ad esempio alle distese del deserto negli USA! Le coperture assicurative sono comprese nel prezzo, contro il furto, contro responsabilità e contro terzi. Un motivo in più per viaggiare senza pensieri e in completa leggerezza.

Un’auto disponibile dove si vuole

Il turista necessita di un mezzo di trasporto immediato, personalizzato: questo capita spesso quando si ha un amico a 4 zampe, oppure se si sbarca all’aeroporto e si ha esigenza di un’auto per raggiungere l’albergo. Il servizio di noleggio macchina in loco regala quella libertà che tutti i viaggiatori cercano.

Ma dove si può andare davvero?

In più di 170 Paesi in tutto il mondo, tra cui le grandi capitali europee come Berlino e Barcellona, i Paesi esotici del Sud America, gli Stati Uniti, le metropoli come Parigi e New York. Tra le mete più gettonate, i clienti richiedono noleggio auto in Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Croazia, i fantastici USA e il misterioso Brasile.

Quali sono i vantaggi dell’autonoleggio ad ampio respiro?

Prima di tutto la possibilità di trovare la migliore agenzia, confrontando tariffe molto differenti: i prezzi possono essere davvero molto bassi, a partire da 9 € al giorno per un periodo settimanale. Prenotando con largo anticipo, almeno un paio di mesi prima, si fa più concreta la certezza di trovare tariffe stracciate e risparmiare: quindi meglio organizzarsi per tempo per una vacanza zero pensieri. Un altro vantaggio molto importante è l’assicurazione compresa nel prezzo finale, tra cui l’esclusione di responsabilità per il furto dell’auto noleggiata, esenzione per collisione e incidenti, responsabilità civile terzi trasportati.

Non è tutto, perché sono comprese anche le spese di assistenza stradale e di commissioni aeroportuali. Un portale di auto-noleggio offre un servizio chiavi in mano, senza nessuna spesa aggiuntiva e nessuna brutta sorpresa all’arrivo con il pagamento di commissioni di carte di credito. Inoltre, si dispone di un servizio disponibile 24 ore su 24, una sorta di pronto intervento vacanze sempre aperto, anche per viaggi di lavoro e d’affari. Le holidays in leasing dei sogni, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di veicoli tra cui minivan, gip, suv, minibus, ma anche berline di lusso come Cabriolet e Porsche.

Dove trovare voli a poco prezzo?

Una volta che si ha la certezza di trovare l’auto per il sopralluogo, bisogna pensare alla vacanza e alla meta dei propri sogni: Kayak è il portale giusto dove prenotare il proprio volo low cost e risparmiare.

È sufficiente visitare il sito Kayak.it per valutare meta e prezzi, lasciandosi stuzzicare dalle ispirazioni di vacanze più gettonate e più trendy del periodo. Navigando sul sito e leggendo le news del blog il turista può decidere tra le mete più economiche, più glamour, più alternative, ideali per la coppia di novelli sposi, per la comitiva di amici e per la famiglia.

Il portale propone periodicamente i voli più vantaggiosi e le città il cui viaggio costa meno, confrontando grandi capitali come Venezia, New York, Bangkok, ma anche le oasi tropicali come le Maldive, le Canarie e così via. Il sito è particolarmente smart perché, oltre a offrire al cliente i voli più economici, mette in confronto le mete d’arrivo con le agenzie di autonoleggio disponibili, facilitando ancora di più l’organizzazione della vacanza o del viaggio di lavoro.

Non solo voli vantaggiosi ma anche ulteriori opportunità di risparmiare

Visitando il sito il viaggiatore può approfittare di altre agevolazioni, tra cui valutare in tempo reale i migliori pacchetti vacanze, soggiorni, i tragitti del treno e le rotte dell’aereo più rapide, sicure ed economiche.

Si tratta di un vero e proprio travel coach che semplifica l’organizzazione della propria vacanza e del proprio business journey, con tante proposte per divertirsi, conoscere, svagarsi e vivere il pianeta come un piccione viaggiatore 2.0!

Registrandosi si può spendere ancora meno

Un ampio vantaggio è riservato al viaggiatore seriale, al travel blogger che prende al volo ogni occasione di ferie per girare il mondo o, addirittura, ha fatto del viaggiare il proprio lavoro e la propria professione.

Basta registrarsi al sito e consultarlo periodicamente per ottenere le offerte migliori, lasciare un feedback, una recensione e magari condividere foto, esperienze e pensieri scritti di proprio pugno. Non c’è niente di meglio, per chi scrive mentre viaggia o fotografa luoghi incontaminati e paesaggi pittoreschi, di viaggiare non solo con le idee ma soprattutto fisicamente: vagare con la fantasia diventa un qualcosa di concreto, con questi portali new age che facilitano le vacanze.

Il blog interessante da leggere tutto d’un fiato

Infine, visitando il blog dedicato il turista può conoscere tutti i trucchi del mestiere del viaggiatore, quello che deve sapere per essere ancora più aggiornato: è meglio noleggiare l’auto in aeroporto o in centro?

Qual è la meta pet – friendly migliore per portare in vacanza il compagno a 4 zampe? Dove mangiare locale e bio? Dove degustare un vino prestigioso? Per tutto questo e molto altro, basta rivolgersi all’esperienza di Kayak.it