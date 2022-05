Bigiotteria all’ingrosso: i migliori siti di bigiotteria online B2B

Oggigiorno, online si possono trovare tantissimi tipi di prodotti, alcuni inimmaginabili. Anche nell’ambito della bigiotteria all’ingrosso per clienti B2B, si offre una vasta gamma di articoli.

Sul web possiamo trovare prodotti di bigiotteria di ogni tipologia, anallergici in argento 925, con pietre naturali e in acciaio. Ma come facciamo a sapere se il sito che abbiamo trovato, caratterizzato da foto accattivanti e prezzi competitivi, è veramente uno dei migliori siti di bigiotteria online B2B? In questo articolo ti daremo qualche consiglio utile prima di avviare il pagamento cliccando sulla parola “checkout”.

Come devono essere strutturati i siti di bigiotteria all’ingrosso?

Un dato reale che possiamo constatare è che: chiunque può avere un ecommerce. Vendere prodotti online è facile e veloce ma un sito web ben curato non rappresenta una garanzia. Le piattaforme come prestashop o shopify, sono comunemente utilizzate per creare ecommerce in pochi passi dando la possibilità a tutti di avere un bel sito con un design piuttosto accattivante. Ma come possiamo capire se il sito che stiamo visualizzando, è veritiero e non rappresenta una minaccia?

Un sito web di ingrosso di bigiotteria deve comunicare in modo chiaro le informazioni legali (partita IVA, Numero REA, Indirizzo legale della sede) in modo che gli utenti o futuri clienti sappiano chi hanno davanti, nell’eventualità di un futuro acquisto. Queste informazioni sono facilmente reperibili, si possono trovare nella parte finale della home page di ogni sito, è un requisito obbligatorio richiesto dal governo italiano. Se non è presente questa informazione in modo semplice e fruibile, forse sarebbe meglio non rischiare per evitare di andare incontro ad eventi spiacevoli come truffe o fregature.

Quindi l’aspetto del sito è importante? Assolutamente sì, è essenziale ma non lasciamoci ingannare. Scatti professionali, o impostati correttamente, si trovano facilmente online possono essere inseriti e caricati sui siti web per far vedere ai clienti la tua offerta anche se quest’ultima non è reale.

Come facciamo ad esser certi che quelle belle fotografie appartengono veramente al venditore? Semplicemente controllando i suoi social, se anche su questi canali (Facebook, Instagram) avrà la stessa comunicazione significa che il nostro venditore è strutturato correttamente e quindi affidabile.

Un’altra verifica importante che si può attuare è guardare le recensioni per conoscere cosa pensano gli altri del venditore. Bisogna fare una precisazione però, spesso i feedback sul sito non sono sempre stati scritti da clienti quindi bisognerà verificare anche sui profili social. Facebook, in particolare, dà la possibilità di lasciare una recensione dettagliata inserendo foto, video oppure semplicemente comunicando se raccomanderesti o meno quel venditore. Se vogliamo verificare in modo più accurato, esistono delle piattaforme dedicate come trustpilot o feedaty dove possiamo trovare informazioni verificate e ufficiali su una determinata azienda o sito.

Com’è scegliere il migliore sito di bigiotteria all’ingrosso online?

Finora abbiamo parlato di ciò che possiamo constatare, le recensioni e la cura del sito sono dettagli importanti da valutare prima di scegliere il tuo fornitore di bigiotteria all’ingrosso. Dobbiamo scegliere un’azienda che abbia un’offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, con una possibilità di rincaro vantaggiosa.

I modelli che proporrà dovranno essere accattivanti e con nuance di colore che soddisferanno anche i clienti più esigenti.

Il miglior sito di bigiotteria all’ingrosso online è quello capace di soddisfare tutti i bisogni: acquisti sicuri e veloci, un’assistenza alla clientela personalizzata, prodotti di qualità (preferibilmente anallergici, nichel free), una vasta scelta di prodotti e materiale pubblicitario che includa shoppers loggate per aggiungere un plus agli acquisti dei clienti in negozio.

Valutando tutti questi fattori ti consigliamo il brand Alexarte. Questo brand conta un sito totalmente dedicato ai clienti B2B dove poter effettuare acquisti in totale autonomia. Con ogni ordine è incluso il materiale pubblicitario, shopper e cartelli vetrina, che permetteranno di regalare al cliente un packaging d’eccezione in un punto vendita logato Alexarte.

Abbiamo elencato tutti i consigli per poter riconoscere un buon fornitore di bigiotteria, visita il sito www.alexarte.it per scoprire anche la loro offerta.