Alta Bigiotteria online: 3 trend dell’estate 2021

Differenze tra alta bigiotteria online e gioielleria

Mancano pochi mesi all’estate ed è già esplosa la moda dell’alta bigiotteria online. Innumerevoli sono i siti di brand Innanzitutto è necessario distinguere l’alta bigiotteria dalla gioielleria. Per alta bigiotteria si intendono accessori come collane, bracciali, anelli e orecchini, realizzati interamente o in parte a mano e utilizzando materiali come vetro, plastica, ceramica, legno, pietre o metallo, che sono più economici rispetto ai materiali preziosi utilizzati per i gioielli. AL contrario i prodotti di bigiotteria puntano quindi più sulla creatività e sull’estetica, che sulla bellezza e purezza dei materiali utilizzati per realizzarli.

Spesso viene utilizzato il termine bigiotteria in modo dispregiativo, per indicare cose di valore. In realtà non è così, altrimenti non si spiegherebbe il vero e proprio successo dell’alta bigiotteria online.

Ormai tante marche famose offrono alta bigiotteria online ad un prezzo abbastanza accessibile. Per di più i gusti sono cambiati e spesso nella mentalità comune l’oro assume una visione troppo preziosa e impegnativa, soprattutto quando si sceglie di abbinare diversi prodotti ai vari outfit di tutti i giorni. Quale migliore strumento, se non internet, per acquistare l’alta bigiotteria online in modo veloce e semplice in pochi click?

L’alta bigiotteria online e la crescita del settore dal 2020

Ma quanto è cresciuto il settore dell’alta bigiotteria online? L’e-commerce nel 2020 è stato un punto di svolta. Le previsioni come ogni anno stimavano una crescita a due cifre come ormai da quindici anni in Italia. L’effetto Coronavirus ha però cambiato le carte in tavola con una crescita molto più grande del previsto, data soprattutto dal distanziamento sociale e dal lockdown.

La pandemia ha accelerato un processo di digitalizzazione che era già in atto, basato sulla centralità del cliente, potenziale e acquisito, e sulla possibilità di usare diversi canali di vendita, su differenti dispositivi. Su questa corrente, anche nel settore dell’alta bigiotteria online si sta spostando su strategie che hanno come obiettivo la personalizzazione e la fidelizzazione del cliente.

E’ proprio grazie allo sviluppo delle varie piattaforme create o potenziate dai brand che il settore moda, alta bigiotteria online inclusa, non ha avuto un crollo nell’ultimo anno. Così come evidenziato dalla ricerca L’Ecommerce in Italia 2020 il settore si mostra stabile a differenza di altri che invece hanno subito crolli in negativo, si veda ad esempio quello del turismo.

Figlio delle dinamiche sociali e sanitarie della pandemia è il click and collect: compri in digitale e ritiri nel punto vendita o in punti specifici di ritiro. Questa modalità di acquisto è diventata normalità durante il periodo di lockdown del 2020 ed è destinata a mantenere i suoi ritmi grazie anche alla flessibilità lavorativa e allo smart working.

Alta bigiotteria online nell’estate 2021: 3 trend dell’estate 2021

Sulla falsariga dell’abbigliamento, anche per l’alta bigiotteria online prediligerà colori e delle forme particolari per questa estate 2021. Un trend che riflette la voglia di ripartire al più presto e che pone al centro della scena la donna e le sue innumerevoli sfaccettature. Ecco 5 trend dell’estate 2021 che abbiamo elencato dopo un attento studio dei social e dei grandi brand di alta moda online:

BRACCIALI DI ALTA BIGIOTTERIA CON FORME SFERICHE

La bigiotteria di alta moda dalla forma sferica ha già conquistato i social. i bracciali con piccole sfere hanno già invaso le nuove collezioni di bijoux su tantissimi siti di bigiotteria online.

LAYERING

Tra le tendenze da segnare, il layering. Di cosa si tratta? Indossarne tanti e tutti diversi. Indossare più bracciali insieme è senza dubbio il trend del momento. Per farlo come una vera influencer, vanno indossati uno vicino all’altro per far sì che tutti siano evidenti.

ORECCHINI ASIMMETRICI

Non c’è che dire, gli orecchini asimmetrici, cioè diversi tra loro, è una scelta di forte personalità, che si discosta da tutto ciò che è classico e si propongono come una bella idea regalo per Natale.

Pezzi diversi, diverse dimensioni e perché no, anche diversi colori. Ci sono tante possibilità per personalizzarli ma alla base c’è un grande valore: quello della creatività.

Perché slegandosi dal concetto di orecchini uguali, si possono indossare tranquillamente insieme anche pezzi di coppie diverse, inventando nuove combinazioni. Evita sempre di nasconderli tra i capelli e, se hai i capelli lunghi, è meglio optare per una bella treccia!

Il fine è sempre evidenziarli come elemento distintivo del look, quindi evita outfit troppo eccentrici. Gli asimmetrici sono perfetti per una donna giovane, eccentrica e che vuole distinguersi. Ci sono almeno 2 motivi per cui regalare gli orecchini asimmetrici kAmAni. Eccoli: sono trendy e seguono la moda del momento; essendo sempre diversi, possono essere utili per riutilizzare anche altri orecchini spaiati che non si indossano da tempo.

Tra i materiali più alla moda troveremo pietre, vetro, legno e ceramica. I colori dell’estate? Accesi e sgargianti. Le forme saranno eccentriche, con una predilezione per le forme geometriche. Non ci resta che aspettare insieme l’estate!