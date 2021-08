Siete di Varese e volete guadagnare liberando il vostro garage? Vi suggeriamo il modo migliore per farlo

Se volete provare a mettere in vendita degli oggetti che non utilizzate, il sito web Usato.it, vi darà la possibilità di inserire i vostri annunci gratuitamente. Tutti coloro che cercheranno un determinato oggetto nell’area geografica di Varese avranno la possibilità di leggere il vostro annuncio e di contattarvi.

Indice:

Come funziona il sito e come posso fare per vendere? Cerchi usato a Varese? Ecco come comprare in maniera sicura Tre motivi per vendere o comprare usato

Come funziona il sito e come posso fare per vendere?

Registrazione al sito

Per prima cosa è necessario registrarsi al sito, lo potrete fare gratuitamente e in pochi passi.

Cliccate sulla voce "crea un account gratuito" e seguite le istruzioni.

Verranno richiesti alcuni dati personali a tutela dell’acquirente e un indirizzo mail sul quale ricevere le comunicazioni.

Scrivere un buon annuncio

Dopo esservi registrati è il momento di pubblicare il vostro annuncio. Dovrete cliccare su "pubblica il tuo annuncio gratuitamente".

Per scrivere un buon annuncio è importante essere chiari, sintetici e fornire tutte le informazioni necessarie. È bene inserire caratteristiche come misure, dettagli utili e se il prodotto ha dei difetti oppure è come nuovo. È consigliato essere onesti con il prezzo: deve essere adeguato e attirare l’acquirente.

Scattare qualche foto

La piattaforma di vendita usato on line non le richiede necessariamente. È buona prassi però, allegare delle immagini per permettere all’acquirente di avere un’idea migliore di ciò che è interessato ad acquistare.

Confermare l’annuncio e pubblicarlo

Dal momento in cui l’annuncio sarà on line resterà visibile per 120 giorni. Avrete la possibilità di modificarlo o di cancellarlo nel momento in cui avrete venuto il bene in questione.

Controllare se ci sono messaggi

Ora che l’annuncio è on line, non vi resta che aspettare di essere contattati da un potenziale acquirente. Se una persona dovesse inviarvi una mail per chiedere delle informazioni sul prodotto non temporeggiate: siate disponibili e rispondete con cortesia il prima possibile. Spesso, chi acquista on line, è scettico ma se vedrà un venditore pronto a rispondere a ogni dubbio si sentirà più sereno e propenso all’acquisto.

Se il cliente vi chiede un incontro di persona per vedere l’oggetto in questione siate disponibili. In particolar modo se si tratta di un prodotto di un certo valore o con caratteristiche particolari, sarà normale che abbia il desiderio di verificarlo con mano prima di procedere all’acquisto.

Cerchi usato a Varese? Ecco come comprare in maniera sicura

Se sei alla ricerca di usato nella città di Varese, questo sarà il luogo migliore per trovare beni come elettronica, cose per la casa e per l’ufficio, abbigliamento, materiale e attrezzatura sportiva e motori.

Visualizzare gli annunci è gratuito e non richiede alcun tipo di registrazione.

Quando troverai ciò che desideri dovrai solo compilare il form sulla destra per contattare direttamente il venditore al quale potrai fare tutte le domande che ritieni necessarie.

Insieme, potrete accordarvi sulla modalità che preferite per scambiare il materiale e per il pagamento. Per una maggiore sicurezza e tracciabilità è suggerito una pagamento che si appoggia al circuito Pay Pal.

Tre motivi per vendere o comprare usato

1.Darete una nuova vita ad oggetti

Comprando o vendendo usato, avrete la possibilità di dare una nuova vita a un oggetto destinato a finire in una polverosa cantina o in uno scatolone. Inoltre avrete la possibilità di trovare pezzi rari o fuori produzione che tanto desiderate.

2.Chi vende guadagna e chi compra risparmia

Rivendere un oggetto che non viene più utilizzato farà subito guadagnare qualcosina e permetterà a chi è alla ricerca di qualcosa di poter avere ciò che desidera spendendo meno.

3.Vendere e comprare usato è sostenibile

Secondo diverse ricerche effettuate in merito, comprare di seconda mano, porta ad effetti molto positivi all’ambiente.