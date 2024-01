Come scegliere un servizio di pulizia per cortili condominiali

Se la pulizia non viene effettuata da professionisti, ma da membri del condominio stesso, è consigliabile assumere un'azienda di pulizie per una pulizia approfondita delle aree comuni almeno due volte l'anno.

Per mantenere un cortile pulito nel tuo condominio, si consiglia di effettuare la pulizia una o due volte alla settimana. Tuttavia, considerando il transito frequente in questo spazio, sarebbe consigliabile richiedere il servizio di pulizia settimanale.

Definisci la Frequenza dei Servizi Stabilire con quale frequenza desideri che venga effettuato il servizio di pulizia del cortile è fondamentale. Non è lo stesso assumere un'azienda di pulizie per lavorare tutti i giorni, una volta alla settimana, ogni mese o solo due volte l'anno.

Richiedi un Preventivo Una volta scelte le aziende che ti ispirano maggiore fiducia, puoi richiedere un preventivo per la pulizia delle aree comuni. Qui, potrai conoscere in modo dettagliato come è strutturato il servizio e se offre tutto il necessario per un lavoro efficace. Nel preventivo dovrebbero essere specificati:

➡ Materiali: Devono dettagliare i materiali necessari per la pulizia del cortile, a seconda dei componenti utilizzati in precedenza per la sua creazione.

➡ Aree da Pulire: Nel preventivo, cerca la descrizione degli spazi che l'azienda pulirà. Troverai i metri quadrati del servizio richiesto e se è necessaria la pulizia delle aree verdi.

➡ Personale: È importante conoscere il numero di persone che l'azienda invierà per effettuare il servizio di pulizia del cortile, e talvolta ti verrà comunicata l'esperienza del team assegnato.

➡ Ore di Lavoro: Questo è uno dei punti più rilevanti riguardo al servizio di pulizia del cortile. Le ore di lavoro del team aziendale si rifletteranno nel preventivo finale.

➡ Modalità di Pagamento: Altro aspetto imprescindibile nel preventivo è il metodo di pagamento. L'azienda di pulizie ti spiegherà quali sono i passaggi da seguire e il sistema scelto, permettendoti di scoprire se ci sono sconti in base alla modalità di pagamento.

➡ Dati Aziendali: Ci sarà una sezione in cui potrai conoscere i dati di contatto e la posizione dell'azienda di pulizie che desideri assumere. Inoltre, saranno forniti altri dati legali come la ragione sociale e il numero di partita IVA.

➡ Dati del Cliente: Saranno inclusi anche i tuoi dati, il che permetterà di evitare inconvenienti durante la prestazione del servizio.

Inoltre, includere i dati del cliente nel preventivo è una maniera di dimostrare che tutto è mirato esclusivamente alle esigenze del cortile del tuo condominio e non ad altre installazioni.

➡ Data: Il preventivo del servizio di pulizia dei cortili includerà anche la data in cui è stato emesso e quella di scadenza o rinnovo, per assicurarti che i prezzi non varino nel tempo.