MATRIMONIO: I COLORI DELL’AMORE ED IL LORO SIGNIFICATO

Quando si organizza un matrimonio il colore è un dettaglio fondamentale. Forse non tutti sanno che ci sono colori che ben si prestano per essere usati nel dress code di sposi e invitati o negli allestimenti delle tavole ed altri, invece, che sarebbe meglio evitare.

Ovviamente nulla è legge e nessuno vi vieta di optare per un colore a cui solo voi siete particolarmente legati ma, magari, vi può essere utile conoscere il significato che sta dietro ai colori in modo da poter scegliere un colore che farà da fil rouge per il giorno delle vostre nozze

Colori e fotografie da matrimonio

Un bravo fotografo matrimonio sarà in grado di esaltare con i suoi scatti ogni sfumatura del vostro matrimonio. Le foto da inserire nel vostro album dovranno rispecchiare lo stile del vostro matrimonio ed il vostro gusto estetico. Ogni buon professionista sarà perfettamente in grado di capirvi e adeguare le sue fotografie alla vostra personalità. Renderlo partecipe del colore scelto come predominante per il vostro matrimonio gli fornirete sicuramente un’indicazione importante per entrare in sintonia con voi.

Le sue foto brilleranno all’unisono con il significato che voi sposi attribuirete al vostro giorno più bello.

Il significato dei colori di un matrimonio

Il colore scelto ad un matrimonio farà da legame tra tutti gli elementi scelti per il vostro matrimonio, da collante durante la cerimonia ed i festeggiamenti: partecipazioni, bomboniere, mise en place, addobbi floreali, vestiti delle damigelle… Ogni aspetto del matrimonio dovrà essere scelto con armonia e coerenza, come a raccontare una storia d’amore iniziata tempo fa, celebrata oggi e in grado di continuare per sempre.

Rosa

Il rosa, in tutte le nuance pastello, rosa antico, cipria, golden rose è perfetto per un matrimonio elegante e super romantico. Si tratta di un colore profondamente legato con la primavera che porta in sé un forte significato di rinascita. Perfetto per celebrare lo sbocciare di un nuovo amore. Il rosa è un colore che porta in sé la passione del rosso ma che è comunque mitigato dalla purezza del bianco. Significa innocenza, amore, consegna totale… Ecco perché è uno dei colori più scelti per celebrare il giorno del fatidico sì.

Lilla

Il colore lilla è una particolare gradazione del viola. Si tratta di una tonalità molto di moda nel 2021. Apparsa sulle passerelle di molti stilisti, è poi stata scelta anche come trend per matrimoni ed eventi. Il lilla fa tendenza perché è delicato ma sa farsi notare. È molto legato alla primavera ed a fiori come lavanda e lillà, ma la vera ragione per cui viene sempre più scelto come colore tema per i matrimoni è un altro. Il lilla infatti è la perfetta combinazione tra il rosa (colore femminile per eccellenza) e il blu (simbolo della mascolinità).

Sceglietelo come colore tema per il vostro matrimonio in ogni sua sfumatura, dalla lavanda al glicine, senza temere di sbagliare.

Verde

Nella sua accezione più classica il verde significa ‘speranza’. È anche vero che, seguendo le ultime tendenze in fatto di matrimoni, il verde è diventato il colore simbolo di uno spirito eco green. Viene scelto da molti sposi che vogliono trasmettere il loro amore per la natura.

Spesso scelgono location bucoliche e molto romantiche, cibo bio ed a Km zero e, come bomboniere di nozze, oggetti realizzati artigianalmente. Il tutto per trasmettere amore per la natura e per l’ambiente. Il verde è perfetto per decorare tavole country chic o per i vestiti delle damigelle di un matrimonio celebrato in giardino.

Tiffany

Il verde Tiffany merita una speciale menzione. Si tratta infatti di un verde molto particolare perché è chiaro e tendente al turchese; due caratteristiche che lo rendono perfetto da abbinare al bianco (sia caldo che freddo) e all’avorio. Il nome, che deriva proprio dalla tonalità icona della nota gioielleria sulla Fifth Avenue a New York, è divenuto sinonimo di eleganza e raffinatezza. Assieme al verde menta ed al verde salvia è una delle tonalità più scelte per i matrimoni.

I colori del sole: giallo, arancio e… rosso!

Solitamente durante la fase di organizzazione di un matrimonio, si pensa subito a colori pastello o, comunque, molto delicati. Ci sono invece due colori che sono molto di tendenza per la stagione matrimoni 2021: il giallo e l’arancio. Si tratta di colori molto luminosi e vitaminici che rimandano subito a sensazioni di gioia ed energia vitale. Sono un’ottima alternativa al verde per i matrimoni eco chic e saranno in grado di rendere il tuo matrimonio davvero speciale.

Ovviamente in questa gamma di colori rientra anche il rosso. In teoria sarebbe un colore da evitare durante i matrimoni ma, se non siete tradizionalisti e volete distinguervi con il colore che maggiormente rappresenta l’amore passionale, optate pure per questo colore intenso e vibrante! Sicuramente il vostro sarà un matrimonio che si farà ricordare!

E tu, quale colore scegli per meglio rappresentare il tuo carattere?