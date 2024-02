Come lucidare i pavimenti in parquet?

I pavimenti in parquet non passano mai di moda, ma il legno, il materiale di cui sono realizzati, soffre nel tempo. Sebbene la maggior parte delle case scelga di installare questo tipo di pavimento poiché il parquet è più caldo rispetto ad altri tipi di pavimento.

I pavimenti in legno o parquet finiscono con il perdere luminosità, lucentezza, sporcarsi e invecchiare con il passare degli anni. Ecco perché è importante sapere che tipo di manutenzione richiede il vostro pavimento in parquet affinché sembri come il primo giorno per lungo tempo. Oltre alla pulizia e al trattamento pavimenti è necessario anche lucidare il parquet affinché mantenga la sua naturale lucentezza ed elimini eventuali graffi o difetti.

Come pulire il pavimento in parquet

Il parquet è formato da pezzi di legno, materiale molto sensibile agli sbalzi di temperatura, ad alcuni prodotti chimici e che tende a graffiarsi facilmente. A causa di tutti questi fattori, il parquet richiede una cura specifica durante la pulizia per evitare danni.

Esistono tanti trucchi fatti in casa per pulire il parquet, quindi è fondamentale scegliere il prodotto giusto per pulire e prendersi cura del proprio pavimento. L'aceto è uno dei prodotti naturali più indicati per la pulizia del parquet perché non danneggia la vernice ed ha un grande potere pulente. Pertanto, un'opzione fatta in casa per questo tipo di pavimento è mescolare aceto e acqua . Oppure una miscela di base acqua e sapone neutro aiuterà anche a mantenere il vostro parquet pulito e curato.

Esistono però detergenti specifici per il pavimento in legno, che potete trovare nei supermercati, poiché è molto delicato e alcune sostanze chimiche possono peggiorarne lo stato o danneggiarlo. Pertanto, è importante anche seguire le istruzioni del produttore se si utilizza un prodotto specifico.

Se il pavimento in parquet è rovinato, ha perso la lucentezza o presenta molti graffi, è comunque possibile ripristinarlo. Oltre ad utilizzare un prodotto specifico o restauratore della superficie, noi di Over Floor siamo specialisti nella pulizia delle superfici con macchine speciali per il trattamento delle superfici e lucidatrici per parquet.

Guida per pulire il pavimento in parquet passo dopo passo:

Di seguito ti spieghiamo i passaggi per pulire e lucidare il pavimento in parquet:

Pulire preventivamente la superficie con un aspirapolvere o una scopa per rimuovere le particelle accumulate e le tracce di sporco.

con un aspirapolvere o una scopa per rimuovere le particelle accumulate e le tracce di sporco. Sciogliete ora una generosa quantità di prodotto specifico per la pulizia del parquet in un secchio con acqua pulita.

ora una generosa quantità di prodotto specifico per la pulizia del parquet in un secchio con acqua pulita. Oppure potete utilizzare anche una formula casalinga di aceto e acqua oppure acqua e sapone neutro, prodotti che non danneggiano il legno.

di aceto e acqua oppure acqua e sapone neutro, prodotti che non danneggiano il legno. Sciacquare la superficie con acqua pulita e fredda e lasciare asciugare l'intera superficie del pavimento.

con acqua pulita e fredda e lasciare asciugare l'intera superficie del pavimento. Successivamente, aggiungi un po' di ammoniaca alla miscela detergente che hai usato per lavare il pavimento. questo passaggio ti permetterà di insistere sulle macchie che non sono state rimosse in precedenza.

che hai usato per lavare il pavimento. questo passaggio ti permetterà di insistere sulle macchie che non sono state rimosse in precedenza. Sciacquare con acqua fredda per rimuovere il prodotto dal terreno.

per rimuovere il prodotto dal terreno. Quando il pavimento è pulito, è il momento di lucidare il parquet per donargli lucentezza e rimuovere eventuali. imperfezioni come graffi che potrebbe presentare.

per donargli lucentezza e rimuovere eventuali. imperfezioni come graffi che potrebbe presentare. Utilizzare un brillantante e seguire le istruzioni indicate sul prodotto.

Ma per renderlo lucido, applicate qualche goccia di prodotto su un panno in microfibra e pulite il legno.

panno in microfibra e pulite il legno. Ripeti il ​​processo di lucidatura una volta alla settimana.

La pulizia del pavimento in parquet deve essere molto specifica perché è un materiale delicato che con il tempo subisce molti danni. Ma con una cura specifica del pavimento in parquet, utilizzando i prodotti indicati, sia fatti in casa che quelli che si trovano al supermercato, potrete dare maggiore vita al vostro parquet.

Tuttavia, alcuni pavimenti in parquet necessitano di più cure di altri e i prodotti per la pulizia o la lucidatura non sono sufficienti. Per questo motivo Over Floor dispone di macchinari professionali per il trattamento del marmo e del parquet, lucidatrici, molatrici e levigatrici per lasciare il tuo parquet immacolato.