Capodanno 2022: come festeggiarlo

Il nuovo anno sta arrivando e le domande più comuni sono sempre relative al come e dove festeggiare la notte più importante dell'anno.

Vediamo, quindi, più nel dettaglio una serie di suggerimenti – dal Nord al Sud, passando per il Centro – per poter festeggiare al meglio la notte di San Silvestro.

Capodanno al Nord-Italia

Se vi trovate a festeggiare il Capodanno nel Nord-Italia, si consiglia a Venezia il Concerto di Musica Lirica al Teatro la Fenice. La prima parte del concerto sarà prettamente orchestrale, la seconda parte invece – caratterizzata anche dalla presenza del coro – si concluderà con la Traviata di Giuseppe Verdi.

In piazza a Milano, invece, potremo trovare il Gran Concerto gratuito che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte. Djset e numerosi artisti musicali si susseguiranno sino al brindisi del nuovo anno.

Sempre a Milano, qualora foste interessati ad altri generi musicali, si consiglia il Concerto del coro gospel Angels in Harlem presso il locale Blu Note.

A Verona, invece, in Piazza Bra si potrà assistere all'attesissimo Concerto all'Arena: numerosi artisti e performance di ogni genere si susseguiranno fino al nuovo anno.

Capodanno al Centro-Italia

Per quanto riguarda il Centro-Italia, invece, si segnalano alcuni suggerimenti per poter trascorrere il Capodanno a Roma (per maggiori informazioni, dare un'occhiata qui: www.capodannoroma.org).

Primo tra tutti, il Capodanno a Circo Massimo, che è certamente l'evento principale della Capitale. Il nome dell'evento sarà: Oltre tutto . Sono previste performance musicali ed artistiche, nonché spettacoli scenografici. Tra gli artisti che saranno presenti si citano: Manuel Agnelli, Diodato, Elodie e tanti altri. Alla mezzanotte poi il concerto di Gianna Nannini.

Altra proposta direttamente dalla Capitale è lo spettacolo del Teatro dell'Opera di Roma in cui si potrà assistere allo Schiaccianoci del celebre compositore russo, Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Il balletto si terrà alle ore 18 presso il Teatro Costanzi, verrà eseguito dal corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e sarà diretto da Nir Kabaretti.

Sempre nel Centro-Italia, precisamente a Firenze, in Piazza Santa Maria Novella si terrà il noto concerto di musica classica diretto dal Maestro Giuseppe Lanzetta: quest'anno un omaggio al compositore Gioacchino Rossini.

Capadanno al Sud-Italia

Se vi trovate, invece, a Reggio Calabria l'appuntamento è in Piazza Duomo, con un bellissimo palco che verrà allestito ai piedi della Cattedrale. Si alternerà musica internazione e popolare, con artisti che intratterranno fino all'alba.

Sempre in Piazza Duomo poi potrete trovare dei bellissimi mercatini di Natale ed il Villaggio di Babbo Natale, un'area attrezzata e pensata appositamente per i più piccoli.

A Napoli, presso il Teatro San Carlo, si assisterà al Gran Galà di Danza – trasmesso anche in diretta streaming – che vedrà il susseguirsi di balli sullo sfondo di opere quali Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, Raymonda, La morte del Cigno e molti altri.

Per trascorrere dei festeggiamenti un po' originali, si consiglia poi il Cenone in Barca a Vela: parte da Napoli e tocca Ischia, Capri e Procida. Sulla barca è, inoltre, servita la cena ed il brindisi allo scoccare della mezzanotte.

Se vi trovate ad Otranto non potete perdervi il tradizionale Capodanno al Faro di Punta Palascia. L'evento inizia al calar del sole – l'ultimo tramonto dell'anno verrà celebrato con delle performance teatrali – e si proseguirà poi con video proiezioni.

Successivamente, e fino all'arrivo della mezzanotte, si assisterà a dj set, jam session, musica live e musica elettronica.

Infine, in Sicilia, non si può non segnalare il Capodanno sull'Etna: si sale fino al cratere e si può ammirare un panorama mozzafiato. I festeggiamenti si terranno poi al Rifugio Sapienza, il quale offre non soltanto la possibilità di fare trekking ma ottime degustazioni fino alla mezzanotte.

Buon Capodanno 2022!