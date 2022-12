Libri per ragazzi 2022: perché scegliere Geronimo Stilton

È il topo-giornalista, editore ed investigatore più amato dai ragazzi, che grazie al suo nipotino Benjamin e alla sorella Tea accompagna da generazioni i bambini alla scoperta di mondi inesplorati, siano essi reali o fantastici. Nel corso della storia lo abbiamo visto fronteggiare mostri marini, draghi, vampiri, fantasmi e non da ultimo astuti furfanti e criminali: stiamo parlando di Geronimo Stilton, un personaggio che grazie alla fantasia e alle straordinarie abilità narrative di Elisabetta Dami è diventato parte dell’immaginario di bambini e ragazzi in oltre 50 paesi del mondo.

I libri di Geronimo Stilton si distinguono per una scrittura scorrevole e un insieme sempre nuovo e affascinante di coloratissime illustrazioni, e sono ricchi di spunti divertenti ma anche culturali ed educativi. In questo articolo abbiamo scelto di presentare l’ultima uscita della collana “I Grandi Classici”, dedicata all’affascinante mondo dell’antica Grecia.

“I più grandi miti greci”, l’ultima uscita di Geronimo Stilton

È uscito il 22 novembre 2022 e sembra già essere un successo degno di nota: l’ultimo volume dei grandi classici firmato Geronimo Stilton è dedicato alla reinterpretazione in chiave “stiltoniana” di quelli che furono i più importanti miti prodotti dalla fervente immaginazione dei greci antichi. Un volume di ben 224 pagine, tutte magistralmente illustrate e ricche di storie capaci di trasmettere ai più piccoli importanti valori come quelli dell’amicizia, della lealtà, ma anche della furbizia e dell’astuzia.

Per il Natale 2022, il volume “I più grandi miti greci” rappresenta un regalo non solo prezioso e divertente, ma anche molto importante per accompagnare i più piccoli alla scoperta di quelli che un giorno saranno i temi delle lezioni e delle prove da affrontare in classe, alle scuole medie e alle superiori. Ideale per tutti coloro i quali collezionano già da tempo i libri del noto direttore de “L’Eco del Roditore” esso è anche occasione per far conoscere il personaggio per la prima volta a tutti i bambini che ancora ne ignorano le gesta.

I più bei libri di Geronimo Stilton

L’insieme dei volumi redatti da Elisabetta Dami e pubblicati per le varie collane di Geronimo Stilton supera ampiamente le 400 storie. Per questo motivo, abbiamo scelto di stilare un breve elenco di titoli che rappresentano in un certo senso le migliori uscite e vicende che vedono coinvolto il protagonista insieme ai suoi più grandi amici.

1) Il mio amico Dante – In questo libro dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri, Geronimo Stilton accompagna i piccoli lettori alla scoperta dell’opera più importante della letteratura di tutti i tempi, ovvero la Divina Commedia. Pagina dopo pagina, illustrazioni divertenti e curiosità si alternano a vere e proprie mini-lezioni di letteratura. Il libro è adatto a bambini da 7 anni in su.

2) Il piccolo libro delle emozioni – Il libro narra delle avventure di Geronimo e del suo amico Ficcagenio, il quale ha chiesto aiuto al protagonista per costruire una macchina crea-emozioni. Un viaggio affascinante alla scoperta di gioia, tristezza, paura che aiuta i più piccoli a scoprire l’importanza dell’emotività e della comunicazione. Adatto a bambini dai 6 anni.

3) La saga “Viaggio nel tempo” – In questa piccola collana Geronimo Stilton esplora la storia del mondo e delle diverse epoche e civiltà, come per esempio quella degli Egizi, dei Greci e addirittura il mondo popolato dai dinosauri. Le uscite de “Viaggio nel tempo” comprendono ben 14 numeri, ciascuno adatto per insegnare ai bambini un piccolo spaccato di storia in modo facile e divertente.