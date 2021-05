Che tipo di scollo preferire per un abito da sposa

C'è tanto da valutare quando ti tuffi nei prezzi abiti da sposa e vai alla ricerca di quello dei tuoi sogni. Uno dei dettagli più importanti da considerare quando si cerca un abito è la scollatura. Non solo questo importante dettaglio mette in risalto il tuo viso, ma influisce sull'intero look del giorno del matrimonio.



Per aiutarti a decidere, tieni presente il luogo, la stagione, eventuali accessori, come intendi indossare i capelli e cosa valorizzerà il tuo tipo di corpo. Come regola generale, le spose minuscole tendono ad andare con una scollatura profonda, le spose alte gravitano verso stili con una scollatura più alta e le spose con figure più piene completano le loro curve con sguardi che sfiorano appena sotto la clavicola.

Scollo a cuore

Lo scollo a cuore, con la sua forma che ricorda la parte superiore di un cuore, accentua il décolleté e ti dona un aspetto più lungo e snello. Se ami lo stile ma hai un seno più grande o cerchi un pizzico più modesto, opta per il semi-innamorato, che cade un po 'più in alto sul petto. Scollo dritto Moderna e pulita, una scollatura dritta è spesso vista su abiti senza spalline. Proprio come la dolce metà, accentua il décolleté e le clavicole ma fornisce un po 'più di copertura e sicurezza.

Scollo a V

Un abito con scollo a V è l'ideale per chi cerca l'aspetto di un busto più lungo, che si tratti di un leggero o drammatico tuffo. Gli abiti con scollo a V di solito hanno maniche o spalline che creano un tocco in più e sostegno. Scollo a barca Resa famosa da Audrey Hepburn nel film Sabrina e, più recentemente, da Meghan Markle, questa scollatura vintage è ufficialmente tornata. La forma ampia e alta sfiora le clavicole per mostrare un po 'di pelle ed è spesso accompagnata da maniche che offrono molto sostegno.

Scollo rotondo

La silhouette a forma di U con il suo scollo basso e circolare accentua la clavicola e allunga il collo per creare una silhouette allungata ed elegante. È una scollatura universalmente lusinghiera che sta benissimo su tutti e offre un supporto extra nelle cinghie. Scollo all'americana Le cavezze non sono solo le preferite per la moda di tutti i giorni, ma anche per gli abiti da sposa. Questa scollatura mette in mostra le spalle e offre un look moderno che può variare da coperto a sexy. Aggiungi un dettaglio del buco della serratura per un tocco di stile in più.