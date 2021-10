Settimana bianca: ecco dove andare!

Dopo due inverni in cui la settimana bianca per molti è stata solo un miraggio, finalmente quest’anno la stagione che si appresta ad iniziare ci offre un cauto ottimismo. I numeri dei contagi e dei ricoveri sono estremamente contenuti e le restrizioni sono sempre meno, quindi è possibile cominciare ad organizzarsi per trascorrere una tanto desiderata settimana bianca.

Innanzitutto bisogna pianificare il periodo più adatto alle nostre esigenze, una destinazione che venga incontro alle nostre preferenze di sciatore, snowboarder o turista e che offra dei momenti di piacevole relax e di intrattenimento per rendere la settimana bianca 2021-2022 indimenticabile!

Cosa cercare per una settimana bianca indimenticabile

Le località di vacanza invernali solitamente offrono un facile accesso alle piste da sci, con servizi di bus navetta, ampi parcheggi e numerosi e vari servizi. Piste di pattinaggio, piste per sci nordico, camminate sulla neve con le ciaspole, piste per slittini, scuole sci per grandi e per bambini, rifugi caldi e accoglienti e servizio noleggio attrezzature. Ecco cosa potrete trovare.

Si possono trovare molti pacchetti vacanza che includono hotel, skipass e scuola sci. Molti scelgono questa formula che consente a molti di potersi permettere una settimana bianca low cost.

Settimana bianca tra le dolomiti del Trentino e del Veneto

La settimana bianca in Trentino è un must. L’offerta, i servizi e soprattutto i paesaggi e i luoghi suggestivi, centinaia di km di piste, rifugi caldi con moltissimi piatti gustosi. Potrete sciare su piste preparate perfettamente, ma anche divertirvi con gli slittini. Preparati istruttori di sci e di snowboard vi potranno insegnare o aiutare a migliorare la vostra tecnica. Tutto questo lo potete trovare prenotando una settimana bianca tra le maestose Dolomiti.

Troverete una vasta offerta con la possibilità di organizzare una vacanza low cost o potete trovare il massimo del confort in strutture lussuose o chalet da favola. Alberghi dotati di confortevoli SPA e paesini di montagna con negozietti e ristoranti che allieteranno le vostre giornate.

Madonna di Campiglio è la località più conosciuta e più gettonata. La varietà dei servizi esclusivi che offre, le bellissime piste da sci che riempiono entrambi i versanti della vallata e la grande organizzazione che si possono trovare negli impianti di risalita e nei rifugi lo rendono un posto perfetto per delle giornate di sport all’aria aperta e per poter stare a stretto contatto con la nature maestosa di questo paradiso bianco. Non mancano le piste di sci nordico, di pattinaggio e un grande snowpark per coloro che desiderano cimentarsi in salti acrobatici.

Nel magnifico carosello del Dolomiti Superski che contengono 12 incantevoli comprensori sciistici potrete sciare a:

Cortina d’Ampezzo, una perla incastonata tra le Dolomiti e prossima organizzatrice delle olimpiadi invernali insieme a Milano per il 2026. Località rinomata e lussuosa dove la settimana bianca sarà indimenticabile.

Plan de Corones

Alta Badia

Alpe di Siusi

Val di Fiemme

Val di Fassa

Val Gardena

Carezza Arabba

Alpe Lusia

Marmolada

San Martino di Castrozza

Obereggen

12 comprensori per uno skipass. Luoghi meravigliosi e incantati tutti da scoprire durante la vostra settimana bianca.

Altre località dove si possono godere di tutti i comfort e di meravigliose piste da sci per una settimana bianca ideale sono l’altopiano della Paganella, il monte Bondone o l’altopiano di Asiago. Troverete piste da sci tirate perfettamente e ogni tipo di intrattenimento cerchiate. Queste località sono a due passi da suggestive cittadine e offrono paccheti turistici per tutte le tasche.

Ecco dove andare!

Se avevate dei dubbi speriamo di avervi dato alcune idee su come organizzare una settimana bianca indimenticabile. Le località montane ai piedi delle monumentali Dolomiti soddisferanno sicuramente i più disparati desideri di sport di tutti i tipi, relax e buona cucina.

Organizzate la settimana bianca in Trentino nel cuore delle Dolomiti, non ve ne pentirete!