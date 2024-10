Banqueting: l’arte di trasformare un evento in un’esperienza gastronomica indimenticabile

Il banchetto non è il catering!

Nell'organizzazione di un evento vi sono diversi elementi che vanno attenzionati.

Invero, a prescindere dal tipo di evento che sia un matrimonio o un compleanno, di certo la cura del cibo e delle bevande è fondamentale per la buona riuscita di quell'avvenimento.

Per tale motivo, si rende necessaria una differenziazione tra il servizio di catering e quello di Banqueting.

Seppur la dissomiglianza è alquanto fievole, tuttavia, nella sostanza, essi alludono a due differenti tipi di servizio.

Entrambi pongono quale obiettivo primario la cura del dettaglio e soprattutto la selezione delle "materie prime" che rappresentano la base del successo di quell'evento.

Il servizio di Banqueting però è più articolato rispetto a quello di catering.

Da un lato, infatti, gli operatori che prestano servizio nell'esercizio di un'attività di ristorazione si occupano esclusivamente di distribuire le pietanza precedentemente scelte dal cliente.

Orbene, tali alimenti sono già pronti; al massimo potrebbe essere prevista una ultimazione al posto anche a fini decorativi.

Non è prevista una preparazione al dettaglio ma solo standard.

Il banchetto invece è un servizio che cura, più nel dettaglio, il cliente accompagnandolo dall'inizio fino alla fine dell'evento e cercando di soddisfare ogni sua esigenza!

Invero, ogni servizio è preceduto da un preventivo e un previo colloquio per accordarsi su idee e prezzi cercando di delineare, a grandi linee, un progetto approssimativo e persistendo le linee guida con riferimento al personale e ai servizi dettagliatamente offerti.

Cosa comprende nello specifico il servizio di banchetto

Affidarsi ad un servizio di banchetto significa non ricevere una mera prestazione di forniture prestabilite o meglio non solo quello.

Gli addetti al servizio, infatti, curano l'evento nella sua interezza soffermandosi anche sui dettagli che spesso rappresentano la punta di diamante della riuscita di un evento!

Un esempio emblematico ma esaustivo può essere: l'allestimento di un servizio per il guardaroba durante il periodo invernale oppure per il posteggio di auto.

Si occupa dell'allestimento della sala cercando di conformarsi alle esigenze del cliente.

Quindi prevede anche la costituzione di gazebo o di strutture personalizzate in relazione al tipo di evento.

Si occupa dell'allestimento e delle decorazioni a tema con predisposizioni di varie attrezzature necessarie per la musica, la cucina o l'intrattenimento in genere.

Una delle caratteristiche tipiche del banchetto è la scelta cura nel dettaglio anche in relazione alla scelta dell'accostamento dei colori e dei fiori in relazione al tipo di evento per il quale si svolge il servizio.

Infine, garantisce il ripristino dello spazio entro il quale si è svolto l'evento al termine dello stesso.

Dunque, il cliente non dovrà preoccuparsi di dover restituire ciò che è stato dato in dotazione oa noleggio perché è incluso nel servizio di Banqueting.

Un personale selezionato per il servizio di banchetti!

Indubbiamente il servizio di Banqueting è più costoso del mero catering questo è dovuto perché oltre a garantire un servizio più complesso e completo, si avvale di personale e di addetti selezionati sulla base di specifiche competenze in possesso.

Invero, una figura molto importante che deve essere presente, per dare all'evento quel tocco di classe tale da renderla indimenticabile, è certamente il sommelier.

La scelta di un buon vino che deve accompagnare le pietanza nel corso della festa è fondamentale.

Si sbaglia, spesso, nello sbaglio di credere che la scelta di un vino sia qualcosa di marginale ma non è così!

Sicuramente rivolgersi a persone esperte che hanno studiato e conoscono perfettamente il giusto accoppiamento di una bevanda ad una pietanza fa la differenza!

Il servizio di banchetto offre nei suoi eventi un sommelier per tutta la durata della serata.

Insieme ad esso associa un'attenta selezione di camerieri che hanno esperienza nel campo della ristorazione e che sanno rapportarsi in modo adeguato alla gente.

In ultimo, per la ristorazione, ogni servizio di banqueting deve avere come riferimento uno chef affermato che sia in grado di fornire una professionalità ogni volta esclusiva e adatta alla situazione specifica.

Anche in questo caso è evidente la differenza con il mero catering.

Non vengono meramente fornite le pietanze bensì queste vengono preparate sul momento: il cosiddetto show cooking.

Vengono allestite delle vere e proprie cucine in dei gazebo ove viene predisposto il piano cottura con tutte le attrezzature necessarie per la preparazione sul momento si cibi vari: dalle fritture alle preparazioni di creme e dolci.

L'abbondanza è poi un altro elemento distintivo del servizio!

Per la buona riuscita dell'evento, infatti, si rende necessario predisporre una varietà di pietanze con diverse modalità di cottura e garantire quantità di cibo notevole.