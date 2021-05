Aprire un ristorante: la strada per un successo assicurato

Uno dei business maggiormente attivi e che restituisce sempre una buona dose di gratificazione personale, è senza dubbio aprire un ristorante. Molti di noi hanno il coraggio di mettersi in gioco e di perseguire un obiettivo tanto ambizioso, ma per farlo è necessario tenere presente alcuni passaggi fondamentali e alcune accortezze necessarie alla buona riuscita del progetto. Questo articolo si propone di esporre una panoramica generale sulle seguenti tematiche: come aprire un ristorante, cosa serve per aprire un ristorante e i costi che devono essere sostenuti.

Come aprire un ristorante: guida utile per i tuoi progetti di business

Il problema principale quando si vuole aprire un ristorante è creare delle fondamenta ben salde e solide sia per il presente che per gli anni successivi. È necessario infatti progettare qualcosa di duraturo nel tempo, che non rischi quindi di fallire nel giro di poco tempo. Per mettere in pratica questo punto essenziale, è necessario avere un’idea originale ed innovativa, sia dal punto di vista della location che si andrà a scegliere, sia per il menù e i piatti in esso proposti. Risulta quindi importante che il vostro ristorante abbia qualcosa di diverso, di particolare o di unico, una caratteristica per cui, davanti ad altre tipologie di proposta, venga scelto dal pubblico. È quindi fondamentale studiare l’ambiente che circonda questo ristorante, capire la tipologia di persone che potrebbero frequentarlo, le età, le esigenze, i gusti personali, le preferenze e puntare su un’idea che possa soddisfare maggiormente la domanda esterna.

Se per esempio si decide di aprire un ristorante in una zona dove ci sono molti uffici oppure scuole e università, sarà molto utile optare per dei pranzi di lavoro con proposte sempre diverse o sfiziose, capaci di attirare i lavoratori o i giovani che vogliono fare una pausa un po’ diversa dal solito. Se per esempio volete aprire un ristorante in una zona di mare, può essere una buona idea creare dei menù del giorno variabili in base al pescato fresco dei pescatori locali e così via. È importante quindi che l’idea di fondo sia focalizzata e progettata nei minimi dettagli, non tralasciando, ma anzi studiando e approfondendo il contesto in cui il ristorante verrà collocato.

Come aprire un ristorante: l'investimento migliore per una scelta di successo

Una volta che l’idea è ben chiara e definita la domanda fondamentale è: cosa serve in concreto per aprire un ristorante? È importante calcolare innanzitutto l’investimento economico e finanziario che il progetto richiede e capire se si è in grado di sostenere sia le spese di attivazione, sia i costi di mantenimento futuro dell’attività, sia gli eventuali imprevisti che possono sorgere in fase di start up o successivamente. Aprire un ristorante non è certo un obiettivo da poco ed è necessario essere ben consapevoli di ciò che si sta facendo, sia in termini di tempo, sia in termini di costi.

È essenziale dedicare anima e corpo ad un progetto come questo per farlo decollare, altrimenti difficilmente si sarà in grado di realizzarlo. Quando si sceglie la location per il proprio ristorante è importante anche analizzare l’eventuale concorrenza in cui ci si può imbattere e la presenza capillare e strategica di fornitori efficienti. È infatti molto difficile riuscire a sviluppare la propria attività in un luogo in cui un altro ristorante ha fama e il cui nome è sulla bocca di tutti ed è altrettanto controproducente aprire un ristorante in un luogo dove i fornitori scarseggiano o di cui non ci si può fidare nelle consegne puntuali. Un altro grande scoglio da superare quando ci si accosta all’apertura di un nuovo ristorante è senza dubbio la burocrazia e le incombenze documentali per quanto riguarda i permessi da richiedere per lo svolgimento dell’attività e le pratiche necessarie all’attivazione della stessa. Questi obblighi variano da comune a comune ed è quindi bene informarsi per tempo soprattutto perché alcuna documentazione richiede delle tempistiche dilatate per essere emessa. Aprire un ristorante non è quindi una passeggiata, ma, se si seguono questi pochi e semplici consigli, riuscirete ad avviare un business con i fiocchi che sarà in grado di regalarvi tante soddisfazioni e gratificazioni uniche.