Aprire una lavanderia a gettoni? Conosciamole meglio

Come ogni aspetto della vita quotidiana, anche il momento della lavanderia è passata attraverso evoluzioni e sviluppi fondati sulle tecnologie delle varie epoche. Oggi, sebbene quasi ognuno di noi sia dotato della lavatrice, spesso troviamo indispensabile rivolgerci a dei professionisti per lavare i nostri "panni sporchi". Questo perché, per quanto avanzati i nostri elettrodomestici possano essere, non la saranno mai quanto una lavatrice industriale. Per ottenere il risultato in maniera economica, rapida e autonoma, la lavanderia a gettoni è ciò che fa al caso nostro. Per diversi motivi.

Naturalmente, anche se non c’è una persona che ci possa aiutare, esistono delle differenze tra una lavanderia a gettoni e un’altra: in alcune ci troviamo di più a nostro agio, siamo guidati, stiamo più comodi. Questo perché dietro ogni lavanderia di successo, c’è un imprenditore di successo. Proviamo a scoprire qualcosa in più.

Il successo delle lavanderie a gettoni: risparmio, rapidità e asciugatura

Se pensiamo alle lavanderie a gettoni, la mente rimanda a questi negozi limitati solo ed esclusivamente alle città più densamente abitate. Ovviamente, in queste realtà, dove le persone spesso sono costrette a condividere un alloggio, a causa dei costi troppo alti di un appartamento intero, spesso non c’è spazio per una lavatrice.

Ma non ci sono solo le città. Negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più, anche in provincia. Il che è indubbiamente un vantaggio per tutti, dal momento che offre un servizio comodo ed a volte indispensabile. Ma come mai sempre più persone scelgono la lavanderia a gettoni?

Prima di tutto, è più economica rispetto alle altre lavanderie, lavasecco o tintorie. Poi, non dovendo lasciare i vestiti al personale della lavanderia è molto più rapida (un lavaggio rapido dura circa 25 minuti, l’asciugatura raramente più di 30). Inoltre, il lavaggio è più efficace, trattandosi di lavatrici industriali soggette ad una continua manutenzione. Ma quello che porta cui moltissime persone alla lavanderia a gettoni è l’asciugatrice.

È questa probabilmente la parola magica: l’asciugatrice è ancora un elettrodomestico relativamente poco diffuso nelle case degli italiani. Chi decide di ricorrere alla lavanderia, spesso lo fa perché ha bisogno di quel lenzuolo, di quella camicia, di quel paio di jeans, pronti in tempi record.

Come fare per aprire una lavanderia a gettoni?

Dal punto di vista dell’imprenditore che apre un esercizio commerciale ci sono sempre una serie di variabili da considerare. Perché investire in una lavanderia a gettoni? Sono così redditizie? Dato che questo tipo di imprese sta sorgendo con così tanta frequenza, probabilmente la risposta è sì.

Ma non basta avere solo l’idea, metterla in pratica è la vera sfida. Qual è il posto più adatto? Quanti e quali macchinari comprare? Su Dry-tech.it, per esempio, abbiamo la possibilità di acquistare i macchinari giusti, sì. Ma non solo. Questa società accompagna l’imprenditore nella pianificazione a partire dalla preparazione del business plan fino alla ristrutturazione dei locali e all’arredo più funzionale e redditizio. Nel business plan, infatti, vengono affrontate tutte le questioni appena citate, relative alla posizione più strategica, alle necessità di ammodernamento, messa in sicurezza e ristrutturazione del locale scelto, il numero di lavatrici e asciugatrici necessari per ottimizzare il ritorno economico.

Sembra banale ma non lo è. In un esercizio commerciale dove il cliente non ha un addetto con cui interfacciarsi, l’importanza di alcuni fattori è cruciale. Per attirare la gente, sarà necessario avere una lavanderia che ispira una sensazione di pulizia; dunque serviranno colori chiari (bianco, blu o verde, ad esempio) che rimandano ad un senso di igiene. Servono poi spazi ampi, per potersi spostare dalla lavatrice all'asciugatrice, per poter appoggiare i cesti del bucato, per potersi sedere e leggere un libro mentre si aspetta. Servono istruzioni chiare e precise. È fondamentale, infine, avere il macchinario più adatto e la giusta manutenzione. Evidentemente, solo le lavanderie che rispettano certi criteri hanno più possibilità di successo.