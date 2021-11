Taglio di capelli autunno 2021: ecco quali vanno di moda

La nuova stagione autunnale è già arrivata e con se porta anche aria di cambiamenti! E’ ora di pensare ad un nuovo taglio di capelli per l’autunno 2021 ma, la domanda è sempre la stessa: quale taglio scegliere? Che acconciatura fare?

In questo articolo troverai tutte le tendenze dei capelli per l’autunno 2021 da non perdere in vista del tuo nuovo look.



Quale taglio di capelli scegliere per iniziare al meglio l’autunno 2021?

Tagliare i capelli è sempre una scelta difficile, soprattutto quando si vuole chiudere con il passato e iniziare una nuova vita. Qual è la stagione migliore per un nuovo inizio se non quella autunnale?

L’autunno porta con se una ventata di aria fresca, la stessa ventata che vorremmo avere nella nostra vita, ed è per questo che una donna decide di cambiare partendo dai propri capelli.

L’effetto che vorremmo avere con la nuova acconciatura è quello "wow" ma, prima di prendere una decisione definitiva, è importante dare anche un’occhiata alle tendenze autunnali in fatto di tagli e acconciature 2021.

Guarda adesso tutte le tendenze di quest’anno e chiedi al tuo Hairstylist di fiducia di rendere unico il tuo nuovo look.

Corti, lughi, fragia, lisci o ricci: l’autunno 2021 ti permette di sbizzarirti come vuoi tu!

Sulle passerelle Italiane, gli Hairstylist si sono proprio sbizzariti quest’anno in fatto di nuove acconciature di tendenza per l’atunno 2021 e, la buona notizia è che c’è davvero qualcosa per tutte le donne, anche per le più nostalgiche.

Capelli lunghi, medi, corti o molto corti per poi passare al liscio e riccio permettendo così di potersi sbizzarrire con le lunghezze. E’ abbastanza chiara quest’anno, l’influenza dei mitici anni ‘70 è tornata tra di noi e sembri ci terrà compagnia per tutta la fredda stagione.

Le novità sui capelli, non finiscono mai! Continua a leggere l’articolo, scegli il look più adatto a te e preparati a vivere il tuo nuovo inizio partendo da una nuova acconciatura.

Il pixie cut: i tagli super corti.

Partiamo dal taglio che, in questo autunno 2021, sarà gettonatissimo: il pixie cut.

Sarà sempre di tendenza questo taglio corto, in ogni sua trasformazione ma, per avere un effetto più gonfio e leggermente scalato che ti permetterà di avere un’acconciatura con più movimento, prova la versione bowl cut.

I tagli autunnali per questo 2021 sono davvero cortissimi e sbarazzini, leggermente vicini al rock, adatti alle donne con un carattere estremamente forte.

Gli Hairstylist più famosi li propongono in più varianti:

taglio corto davanti e lungo dietro, con frangia lunga o ciuffo laterale;

pixie cut con taglio sfilato, leggermente scalato;

taglio super corto, stile ragazzo.

Per le nostalgiche dei mitici anni ‘70 invece, la scelta per il nuovo look potrà ricadere su più scelte prendendo ad esempio un taglio molto corto, scalato e sfumato con lunghezze sul collo.

Il bob: il taglio must have.

Classico, corto, arrotondato, a strati o blow-dry, il taglio bob, è sempre il must-have di ogni stagione autunnale.

In questa fredda stagione appena iniziata, si punta sul caschetto spettinato con frangia lunga, piena, quasi gonfia per un’acconciatura seducente ed elegante.

Come seconda opzione invece, si presenta un piacevole taglio medio, simil bowl che, con il suo essere asimmetrico, ricorda il retrò.

Anche questa sgargiante pettinatura, richiama la frangetta con taglio netto.

Di bob, esistono diversi di tagli e quello che sicuramente sarà più in voga in questo autunno 2021 sarà l’airy bob.

Voluminoso, punte sfilate e leggerissime, quasi ariose, si presenta come l’opposto del tipico effetto piatto dei capelli lisci.

Per i capelli ricci invece, arriva un caschetto molto mosso, che richiede un lungo ciuffo liscio sul lato che permette di ottenere un super effetto spettinato e morbido, che ricorda il modo di essere sbarazzina.

Per i capelli con lunghezza media, la pettinatura ideale prevede il mullet. La conosciamo già nella sua versione corta, ma per l’autunno 2021, direttamente dagli anni ‘80, torna in voga il taglio classico, che richiede le lunghezze sul collo.

La frangia: capelli lunghi per nostalgiche.

Per chi non vorrebbe mai abbandonarli, i capelli lunghi, non passeranno mai di moda!

Per questa fredda stagione però, è arrivata una grande novità: il capello lungo, richiede anche la frangia.

Che sia liscia, grande o super corta o, se si vuole osare, riccia, la frangia quest’anno sara la protagonista indiscussa.



Come acconciare i capelli per l’autunno 2021?

Lunghi, corti, lisci o ricci, il passato ritorna sempre per dettare le regole della moda in fatto di Hairstyles!

Scegli l’acconciatura più adatta a te, al tuo modo di essere e al tuo stile di vita e, comincia subito la tua nuova vita iniziando dai capelli, senza tralasciare le nuove acconciature del 2021 che prevedono: