Laminazione di ciglia e sopracciglia: i consigli degli esperti di Kalentin

Hai mai desiderato uno sguardo magnetico e sopracciglia impeccabili senza dover ricorrere al trucco ogni giorno? La laminazione ciglia e sopracciglia è la soluzione perfetta per te! Kalentin, brand leader nel settore della bellezza, ti offre un trattamento innovativo che nutre, disciplina e definisce ciglia e sopracciglia, donandogli un aspetto naturale e duraturo.

Kalentin vanta una lunga esperienza nel settore della bellezza e offre, inoltre, corsi di laminazione ciglia e sopracciglia tenuti da docenti esperti e qualificati.

Cos'è la laminazione ciglia e sopracciglia?

La laminazione ciglia e sopracciglia è un trattamento estetico innovativo che rivoluzionerà il tuo sguardo. Attraverso l’utilizzo di prodotti specifici, le tue ciglia e sopracciglia verranno nutrite, incurvate e disciplinate, per un risultato naturale e duraturo.

L’effetto principale della laminazione ciglia sono ciglia nutrite e rinforzate con una curvatura naturale che apre lo sguardo e intensifica l’effetto del mascara. Inoltre, quando svolta sulle sopracciglia, la laminazione disciplina le sopracciglia ribelli, le nutre, donando loro una forma definita e ordinata.

A chi è consigliata la laminazione?

La laminazione a ciglia e sopracciglia è un trattamento adatto a tutti coloro che desiderano valorizzare la loro bellezza naturale. Per esempio per chi possiede ciglia sottili e fragili la laminazione è in grado di nutrire e rinforzare le ciglia rendendole più elastiche e resistenti.

Per chi invece vorrebbe delle sopracciglia più ordinate e definite, la laminazione interviene perfettamente su sopracciglia con mancanze, ribelli e indisciplinate dando loro una forma curata e piena.

Come si svolge il trattamento di laminazione?

Il trattamento di laminazione ciglia e sopracciglia si svolge in diverse fasi e deve essere eseguito da un’estetista esperta in un centro estetico qualificato. Ecco come si svolge:

detersione : la prima fase consiste nella detersione accurata delle ciglia e delle sopracciglia per rimuovere ogni traccia di trucco, impurità e sebo;

applicazione della colla : si passa poi all’applicazione della colla. Nel caso della laminazione ciglia, le ciglia verranno incollate al silicon pads; una volta che la colla è asciutta, si passa al secondo step, la permanente;

applicazione della cheratina : successivamente, viene applicata una soluzione a base di cheratina su ciglia e sopracciglia. La cheratina è una proteina che nutre, rinforza e idrata le ciglia e le sopracciglia, rendendole più elastiche e resistenti;

messa in posa : a questo punto, le ciglia e le sopracciglia vengono quindi lasciate in posa per permettere alla permanente di agire in profondità;

applicazione del fissante : trascorso il tempo di posa, viene applicato un fissante che sigilla la cheratina all'interno delle ciglia e delle sopracciglia, mantenendo la curvatura e la forma desiderate;

tintura : se il cliente lo desidera, è possibile procedere alla tintura delle ciglia e delle sopracciglia per intensificarne il colore naturale;

siero finale: una volta rimossa la tinta, si passa all’applicazione del siero finale, il quale svolge una doppia azione: rimuove i residui di colla e di tinta, ma allo stesso tempo nutre ciglia e sopracciglia;

I consigli degli esperti di Kalentin per ottenere i migliori risultati

Per garantire una laminazione ciglia e sopracciglia impeccabile e prolungare i suoi benefici nel tempo, gli esperti Kalentin offrono preziosi consigli di bellezza .

Inoltre, è importante comunicare eventuali allergie o sensibilità alla tua estetista. Durante il trattamento, è fondamentale rilassarsi e seguire attentamente le istruzioni dell’estetista per ottenere il massimo risultato.

Dopo il trattamento, evitare di bagnare le ciglia e sopracciglia con acqua per le prime 24 ore e utilizzare detergenti per lo struccaggio. Applicare regolarmente prodotti specifici per la cura delle ciglia e sopracciglia, come sieri nutrienti o gel idratanti, aiuta a mantenerle forti, idratate e sane.

In sintesi, la laminazione di ciglia e sopracciglia rappresenta una tecnica straordinaria per esaltare la bellezza naturale senza l'uso quotidiano del make-up.

Grazie a questo trattamento, potrai godere di ciglia curve e sopracciglia ben definite, con risultati duraturi che riducono la necessità di interventi quotidiani.

Per sperimentare tutti i benefici della laminazione e per scoprire la vasta gamma di prodotti e servizi che Kalentin ha da offrire, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale del brand. Qui potrai anche trovare informazioni dettagliate sui corsi di formazione, ideali per chi desidera approfondire le proprie competenze in questo campo.

Non perdere l'opportunità di trasformare il tuo sguardo e valorizzare al massimo la tua espressione naturale con Kalentin, il tuo alleato di fiducia nel mondo della bellezza.