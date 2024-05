Come allestire una palestra in casa: guida all’acquisto di attrezzi e pesi

Acquistare attrezzi e pesi per fare palestra a casa è un’idea vantaggiosa. Innanzitutto, la comodità di poter allenarsi in qualsiasi momento della giornata senza dover tenere conto degli orari delle palestre pubbliche può essere la soluzione per molti. Difatti, chi ha impegni lavorativi o familiari che limitano il tempo disponibile per l'attività fisica, si ritrova a dover rinunciare al benessere.

Inoltre, poter personalizzare l'ambiente con attrezzi e pesi per fare palestra a casa permette agli individui di creare un’atmosfera motivante e confortevole per l'allenamento regolare. Questo può aiutare a mantenere la costanza negli esercizi e nel raggiungimento degli obiettivi, spesso funestati da sentimenti di pigrizia, noia e scarsa energia intellettuale e fisica.

Una palestra domestica è indicata altresì per le persone che preferiscono allenarsi in solitudine o che si sentono a disagio nello spazio affollato delle palestre pubbliche. Non a caso, spesso si è costretti ad aspettare il proprio turno per utilizzare un attrezzo e questo non fa che aumentare la frustrazione. Nondimeno, coloro che hanno problemi di salute o una mobilità limitata, ottengono un surplus di benefici nell’avere una palestra a casa, poiché l’attrezzatura consente loro di svolgere esercizi su misura senza dover affrontare spostamenti o situazioni stressanti.

Organizzazione dello spazio per la palestra casalinga

Trovare un’area disponibile in una casa lussuosa è facile, più difficile (ma non impossibile) trovare spazio in un appartamento. La zona dedicata alle attività fisiche deve essere ben ventilata e sufficientemente ampia per muoversi liberamente. In presenza di un pavimento scivoloso meglio aggiungere dei tappetini, onde evitare eventuali incidenti durante gli allenamenti. Le attrezzature saranno versatili e compatte così da essere facilmente riposte dopo l'uso, ottimizzando lo spazio disponibile. Ma soprattutto per eliminare qualsiasi scusa o fastidio che potrebbero impedire l’allenamento.

Gli specchi sulle pareti sono importanti, poiché supportano nel controllare la corretta esecuzione degli esercizi e nel mantenere la giusta postura. Si possono acquistare gli adesivi riflettenti sotto forma di specchio così da non investire un patrimonio in aggiunte. Un impianto audio potrebbe incentivare la pratica, dando vita a un'atmosfera motivante. Per coccolarci potremo includere un piccolo angolo relax pensato per il recupero muscolare. Il budget a disposizione sarà il faro che ci guiderà nella realizzazione del progetto.

Attrezzi e pesi per fare palestra a casa: quali scegliere?

In accordo con il nostro budget a disposizione, possiamo stilare una lista di attrezzi da inserire nella palestra casalinga. I più comuni sono: i pesi, la panca multifunzionale, gli strumenti per il cardio e il classico tapis roulant. Tuttavia, non dobbiamo acquistare l’attrezzatura in un unico blocco, bensì aggiungere di volta in volta ciò che risulta ficcante per la nostra attività fisica quotidiana . Nondimeno, dobbiamo tenere in considerazione le nostre preferenze e selezionare solo gli strumenti che siamo sicuri di utilizzare.

I pesi raccolgono al loro interno una miriade di strumenti come i manubri, i bilancieri, le palle mediche o il kettlebell, e consentono di lavorare sulla tonificazione muscolare di braccia, gambe e addome. A differenza, il tapis roulant nella versione elettrica o magnetica offre la possibilità di allenarsi con le attività cardio, rinforzando il sistema respiratorio e rafforzando perlopiù i muscoli addominali e le gambe.

La panca multifunzione è un ottimo compendio, in quanto permette di svolgere una varietà di esercizi per tutto il corpo. In particolare, si concentra sulla zona del core, andando a migliorare la stabilità del corpo dopo aver rafforzato i muscoli centrali dell’addome. In aggiunta a questi esercizi, si usano gli attrezzi per l'allenamento cardio (come la cyclette, per esempio), i quali favoriscono l'efficienza cardiopolmonare e la perdita di peso.

Obiettivi e attrezzatura complementare

L’allenamento casalingo non è privo di rischi, pertanto si consiglia di richiedere una consulenza di un personal trainer prima di profilare gli obiettivi di salute. Grazie ai consigli di un esperto potremo seguire un piano progettato per rinforzare la muscolatura, dimagrire laddove serve, e fortificare l’assetto corporeo in ogni punto necessario. In più, se siamo seguiti da un personal trainer avremo una motivazione maggiore nel conseguire il piano di allenamento formulato.

Gli attrezzi e pesi per fare palestra in casa elencati in precedenza sono solo dei suggerimenti. Invece, dobbiamo acquistare ciò che siamo sicuri di usare. Per esempio, se non amiamo la corsa possiamo optare per una cyclette, selezionandola fra i tanti modelli a disposizione. L’importante è seguire un piano di attività fisica che coinvolga i maggiori gruppi muscolari e che preservi il nostro benessere. Per questo possiamo aggiungere un tappeto da yoga e dei cuscini per la meditazione o per gli esercizi di respirazione, una corda per allungamenti e una palla da pilates per il core.

Chiunque abbia la volontà e la disciplina necessarie riuscirà a trarre numerosi benefici dalla presenza di una palestra personale nell'ambito domestico, facilitando così il mantenimento di uno stile di vita attivo e salutare. Organizzare la palestra casalinga con cura permette di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e seguire l’allenamento secondo le nostre possibilità di tempo e di capacità fisica.