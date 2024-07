Il tuo naso perfetto senza chirurgia: tutto quello che devi sapere

In una società sempre più incentrata sulla bellezza e sull’immagine esteriore, rifarsi ciò che non ci piace è ormai diventata una vera prassi. Ma avete mai pensato alla possibilità di rifarsi il naso senza chirurgia? Avere un naso perfetto senza ricorrere a lunghe operazioni?

Rifarsi il naso senza chirurgia è possibile. Scopriamo insieme come.

Cos'è la rinoplastica non chirurgica?

La rinoplastica non chirurgica o Rinofiller è una procedura estetica che consente di modificare la forma del naso senza ricorrere a un intervento chirurgico tradizionale. A differenza della rinoplastica chirurgica, che comporta un’operazione vera e propria con incisioni, anestesia generale e un periodo di recupero, la rinoplastica non chirurgica è minimamente invasiva e comporta l’uso di filler dermici, come l'acido ialuronico, per modellare il naso.

Perché scegliere la rinoplastica non chirurgica?

A differenza della rinoplastica tradizionale, l’alternativa non chirurgica ha notevoli vantaggi, tra cui:

tempi di recupero rapidi : Ha tempi di recupero molto brevi. La maggior parte delle persone può riprendere le attività quotidiane immediatamente dopo il trattamento;

assenza di cicatrici: la rinoplastica non chirurgica non richiede né incisioni né rimozione di tessuti. Questo trattamento include delle iniziezioni di filler per modificare la forma del naso, senza nessuna cicatrice;

risultati immediati: i risultati del trattamento sono immediati, subito dopo si possono notare i miglioramenti;

costi inferiori: la rinoplastica non chirurgica è meno costosa rispetto a quella tradizionale, ma i costi possono accumularsi nel tempo se si ripetono le procedure;

reversibilità del trattamento: anche se i risultati della rinoplastica non chirurgica sono immediati durano meno rispetto a quella tradizionale, in quanto il filler viene riassorbito dal corpo nel corso dei mesi. Questo aspetto permette di vedersi in modo diverso per un tempo limitato, senza effettuare operazioni definitive per poi pentirsene.

La rinoplastica non chirurgica detta anche rinofiller è quindi un’opzione per chi desidera apportare miglioramenti estetici al naso senza sottoporsi ad una vera e propria operazione chirurgica. È una procedura rapida, con pochi rischi e tempi di recupero minimi.

Come funziona la rinoplastica non chirurgica? (Tecniche e procedure)

Le principali tecniche impiegate in questa procedura includono l’uso di filler a base di acido ialuronico e, in alcuni casi, di fili di trazione. Ecco come funzionano queste tecniche. L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nell’organismo, nota per la sua capacità di trattenere l’acqua, mantenendo la pelle idratata e voluminosa .

Durante la procedura, utilizzando una siringa con un ago molto fine, il medico inietta il filler a base di acido ialuronico in punti specifici del naso. Il filler viene modellato per correggere difetti come gobbe, asimmetrie o depressioni. Dopo le iniezioni, il medico massaggia delicatamente il naso per distribuire uniformemente il filler e ottenere la forma desiderata.

Un’altra tecnica utilizzata in rinoplastica non chirurgica è l’uso di fili di trazione. Questi fili, fatti di materiali biocompatibili e riassorbibili, vengono inseriti sotto la pelle per sollevare e rimodellare il naso.

Quali difetti si possono correggere con la rinoplastica non chirurgica?

La rinoplastica non chirurgica può essere utilizzata per correggere diversi inestetismi del naso, offrendo un’alternativa meno invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti i difetti possono essere trattati con questa tecnica e che una valutazione medica personalizzata è essenziale per determinare la fattibilità e l'efficacia del trattamento.

Tra i principali difetti che si possono correggere troviamo:

Gobba nasale: la presenza di una gobba sul dorso del naso può essere attenuata riempiendo le aree circostanti con filler, rendendo il profilo del naso più uniforme e liscio.

Punta cadente: la punta del naso può essere sollevata e migliorata utilizzando filler per dare supporto e creare un aspetto più sollevato e definito.

Asimmetrie: le asimmetrie del naso, sia sul dorso che sulla punta, possono essere corrette riempiendo le aree più depresse per ottenere un aspetto più simmetrico e bilanciato.

Irregolarità del profilo: irregolarità o avvallamenti lungo il dorso del naso possono essere riempiti con filler per creare un profilo più uniforme e lineare.

Depressioni e avvallamenti: depressioni o avvallamenti sulla superficie del naso possono essere riempiti per creare una superficie più liscia e uniforme.

Naso a sella: un naso con una depressione nella parte centrale (naso a sella) può essere corretto riempiendo la depressione con filler, migliorando così il profilo nasale.

Miglioramento dei contorni: i contorni del naso possono essere affinati e definiti utilizzando filler per creare linee più precise e armoniose.

Quanto costa la rinoplastica non chirurgica?

In media il costo di un trattamento di rinofiller ha un costo a partire da 250-300 euro. Tuttavia, è importante sottolineare che questo prezzo può variare in base alle esigenze personali quindi all’inestetismo da trattare, alla tipologia di tecnica utilizzata e dalla complessità o semplicità del problema da risolvere.

Risultati e durata della rinoplastica non chirurgica

La rinoplastica non chirurgica offre risultati immediati, ma non permanenti. La durata dei risultati varia a seconda della tecnica utilizzata, che può essere l’uso di filler dermici a base di acido ialuronico o l’uso di fili di trazione.

Subito dopo la procedura, il naso appare migliorato nella forma e nei contorni senza la necessità di tempi di recupero prolungati. Questo rende la procedura particolarmente attraente per coloro che desiderano un miglioramento estetico rapido e senza interventi invasivi. Solitamente, però il filler si riassorbe dopo 6 mesi o 1 anno dal trattamento.