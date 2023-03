Studiare apre la mente e fa invecchiare meno?

Più si studia e più rallenta il processo d'invecchiamento. Secondo lo studio guidato dall'University of Southern California, più alto è il livello d'istruzione e più tardi il declino cognitivo compare. Gli esperti sono convinti del fatto che c'è un legame tra livello d'istruzione e la salute del cervello. Per tale motivo, bisogna studiare il più possibile e rimettersi in linea con il piano di studi. Il recupero anni scolastici bologna , ad esempio, è un modo per rafforzare la mente. Vediamo insieme quanto hanno dimostrato gli scienziati relativamente al legame tra livello d'istruzione e lo sviluppo cognitivo. Inoltre, come fare per cercare di mantenere sempre il proprio cervello lucido, nonostante il passare del tempo.

È vero che studiare fa invecchiare di meno?

Studiare fa invecchiare di meno. A dirlo, come accennato, sono gli studiosi dell'University of Southern California. Pubblicata sul Journal of Gereontology, l'indagine citata è andata ad analizzare un campione di 10.374 americani nel 2020 e 9.995 nel 2010. Queste persone avevano un età media di circa 75 anni e avevano tutti almeno più di 65 anni. Il campione è stato suddiviso in quattro categorie per livello d'istruzione.

In primis, vi erano le persone che hanno frequentato solo le scuole elementari e poi sono stati analizzati quelli che, invece, hanno conseguito un diploma di scuola superiore, i laureati oppure coloro che avevano più lauree. Secondo lo studio condotto tra il 2000 e il 2010 è emerso che l'aspettativa di vita senza demenza era più alta per le persone più istruite. In particolare, l'aspettativa di vita è aumentata di 1,51 anni per gli uomini laureati over 65. Il dato è pari, invece a 1,79 anni per le donne.

Dunque, l'aumento degli anni di vita trascorsi senza problemi di natura cognitiva era molto più basso tra coloro che avevano un'istruzione inferiore. Ovvero, le persone che non hanno completato la scuola superiore riuscivano ad avere una condizione buona fino ai 70 anni. Chi invece ha conseguito un'istruzione universitaria è arrivato anche ad avere una buona condizione cognitiva dopo gli 80 anni. In generale, comunque, l'aumento degli anni di vita trascorsi senza alcun tipo di problema cognitivo era più basso nei casi di un'istruzione minore: ovvero, pari a 0,27 anni per le donne e 0,66 anni per gli uomini.

Perché studiare apre la mente

Gli studiosi hanno concordato sui dati che sono venuti fuori da questo esperimento e hanno capito che in realtà, studiare allena la mente. Di conseguenza, il cervello viene tenuto sempre più in attività e quindi, svolge meglio le sue funzioni nel tempo. Da questi risultati si comprende quanto sia importante tenere sempre il cervello in allenamento in modo da prevenire l'invecchiamento.

Alcune tecniche per tenere il cervello in allenamento

Lo studio rappresenta uno di quelle pratiche che aiuta a tenere il cervello in allenamento. Secondo alcuni esperti, infatti, siamo noi stessi responsabili dell'invecchiamento del nostro cervello. La genetica ha la sua parte di responsabilità, ma è anche vero che diminuendo l'attività cerebrale si finisce per addormentare il proprio cervello. Piuttosto, bisogna sempre stimolare l'attività neuronale che va espressa con vari tipi di stimoli o di input. Dunque studiare, informarsi o anche rimettersi in pari con il piano di studi può essere un ottimo modo per salvaguardare il proprio cervello prevenire l'invecchiamento e quindi, tenere sempre in allerta le proprie funzioni cerebrali.

Inoltre, per cercare di evitare l'invecchiamento cerebrale, un altro modo è quello di variare dalla routine, compiere i tragitti diversi per tornare a casa, memorizzare nuovi dettagli e particolari, mantenere sempre alta l'attenzione con giochi verbali e non solo. Mettendo in campo tutte queste strategie sicuramente la salute migliorerà. Ricordate sempre, perciò, che le attività cognitive vanno reiterate nel tempo in maniera più che costante.