Dove lavorare senza laurea in Lombardia

Per chi non ha concluso il percorso di studi, talvolta, trovare lavoro sembra davvero una difficoltà insormontabile. A dire il vero, però, non è detto che sia così. Ci sono tanti posti dove è possibile lavorare senza laurea: basta anche semplicemente il diploma o si può lavorare senza alcun titolo di studio. Di certo, chi vuole rimettersi in pista potrebbe iniziare nuovamente il proprio percorso scolastico e, quindi, recuperare quello che ha lasciato indietro. Ad esempio, i corsi del recupero anni scolastici brescia di Formazionepiù sono ideali per prendere velocemente il diploma e iniziare a entrare nel mondo del lavoro anche senza laurea. Vediamo quali sono le opportunità di lavoro in Lombardia senza laurea e come fare per trovare quelle migliori.

I lavori senza laurea più richiesti

In Regione Lombardia, così come in altre parti d'Italia, vi sono tanti lavori senza laurea offerti quotidianamente dalle aziende e dalle società regionali, ma non solo. Secondo le ultime analisi fatte da ANPAL, da UnionCamera e dal sistema informativo Excelsior, pubblicate nel bollettino che fotografa la situazione lavorativa attuale in Italia, emerge che è possibile trovare lavoro abbastanza facilmente anche col diploma. Soprattutto in Lombardia, le opportunità sono tante. Ad esempio, nei settori finanziari, amministrativi e del marketing – anche per coloro che non hanno concluso la carriera universitaria – ci sono tante chances. Tra le posizioni più ricercate vi sono quelle nel comparto della meccatronica e meccanica, nonché nel ramo turistico alberghiero.

Trovare lavoro in Lombardia con il diploma e senza la laurea è anche abbastanza semplice in settori come quello dell'informatica, della logistica e dei trasporti, nonché nei comparti quali elettrotecnica o elettronica. Molto ricercati anche diplomati nel “sistema moda” o nel settore agrario. Stesso discorso per il ramo costruzioni e per altre professioni dove è richiesta adeguata forza fisica.

Le professioni più difficili da reperire

In Lombardia, così come in altre Regioni italiane, ci sono alcune professioni tecniche che sono molto difficili da reperire perché non vi sono candidati qualificati per fare tali lavori. Alcune di queste non richiedono la laurea. Ad esempio, tra le figure più difficili da reperire in Lombardia e non solo, vi sono elettrotecnici, cioè tecnici elettronici, e agenti assicurativi. È anche molto difficile trovare agenti immobiliari o periti, nonché i tecnici meccanici. Tra gli altri professionisti ricercati nel territorio regionale ma non solo, anche senza laurea, vi sono gli addetti all'archiviazione documenti, i disegnatori industriali, nonché i tecnici esperti di applicazioni informatiche. A oggi infatti esiste una gran fetta del mercato del lavoro che è caratterizzata da mismatching tra domanda e offerta: è complicato trovare i professionisti dei settori citati.

Come trovare lavoro senza laurea

Chi cerca lavoro senza laurea sicuramente può trovare ciò che fa al suo caso facendo particolare attenzione a tutti gli ambiti di riferimento a cui potrebbe essere interessato. Dovete valutare ogni offerta. Vi sono tanti lavori disponibili in Regione Lombardia anche per coloro che non hanno concluso il percorso accademico e non si tratta solo di profili commerciali o semplici impiegati. Alcuni lavori che si possono ottenere anche con il diploma permettono di conseguire anche guadagni soddisfacenti. Ad esempio:

agente di commercio;

sviluppatore web o web designer;

responsabile delle vendite.

Che aspettate quindi? Come emerge dagli esempi fatti, se è vero che non è necessario avere una laurea per trovare lavoro in Regione Lombardia, è anche vero che però qualificare se stessi e formarsi resta molto importante. Scegliete uno specifico campo che vi interessa, conseguite almeno il diploma e cercate di migliorare al massimo le vostre competenze con scuole dedicate. Armatevi, perciò, di una buona preparazione e iniziate la vostra selezione senza pregiudizi: i risultati non tarderanno ad arrivare se sarete determinati e farete attenzione a tutti i canali di ricerca lavoro esistenti.