Occhiali Off-White: un brand fuori dagli schemi

Scegliere occhiali Off-White significa indossare un accessorio fuori da ogni schema. Off-White è un brand italiano di moda di lusso fondato dal designer americano Virgil Abloh. Lo stilista, oltre ad una indubbia genialità creativa, ha vissuto la moda come una forma di cultura, o meglio di street-culture.

Cosa c’è di così speciale in Off-White? Già il nome dell’azienda ha un significato, Off-White si riferisce alla “zona grigia tra il bianco e il nero come il colore bianco sporco”. La cifra stilistica di Virgil Abloh è stata apprezzata dai migliori marchi di abbigliamento e accessori. Molti stilisti llo hanno scelto per curare le loro collezioni, tra i quali Kenye West e Louis Vuitton.

Gli occhiali Off-White, simbolo del lusso street

L’ex direttore artistico di Louis Vuitton, primo statunitense di origine africana ad essere scelto dalla nota Maison francese, crea nel 2012 Off-White, azienda che nasce con l’intento di esprimere totalmente la sua essenza.

Il primo logo del brand è caratterizzato da quattro frecce che puntano in quattro direzioni differenti. La grafica si ispira al progetto di un aeroporto di Glasgow, e sembra rimandare alla segnaletica stradale. La contaminazione di tipo ingegneristico nasce dalla formazione di Virgil Abloh, lo stilista è stato architetto, ingegnere, musicista e DJ.

Virgil Abloh ai suoi esordi aggiunge a tute, felpe e magliette scritte e frecce bianche che sono il simbolo del lusso street ancora oggi. Tra i fan dello street style di lusso nasce una storia d’amore rovente: in soli cinque anni il brand scala le classifiche delle ricerche di abbigliamento e accessori trendy.

I capi, le felpe, le borse e le scarpe e gli occhiali Off-White sono diventati in questi ultimi anni pezzi culto nella moda globale. Tra gli accessori, non c'è niente di più glamour degli occhiali da sole.

La prima collezione eyewear firmata Off-White viene presentata nel 2021. Gli occhiali Off-White si riconoscono grazie a montature oversize, ovvero più alte di 42 centimetri e audaci nel design, che difficilmente passano inosservate.

Tutte le montature i di occhiali Off-White sono unisex e possono essere indossate sia da uomini che da donne. “I don’t believe in gender, only design” esordirà Virgil Abloh presentando la sua prima collezione ufficiale di occhiali da sole.

Le sue creazioni precedenti avevano già cambiato la moda, imponendosi prima tra i giovanissimi per poi attirare l’attenzione delle grandi firme del mondo del lusso che hanno sempre riconosciuto il suo indiscutibile talento.

Nel marzo 2015 in occasione della Paris Fashion Week il creatore di Off-White viene selezionato tra gli otto finalisti della seconda edizione del concorso per giovani talenti organizzato da Louis Vuitton.

Nel 2017 la Nike chiede a Virgil Abloh di realizzare il modello delle sneakers più amate dagli appassionati, la collezione The Ten.

Le collaborazioni dello stilista con brand di moda, lifestyle e design sono innumerevoli.

Lo stilista ha collaborato con Ikea, Rimowa, Vitra, Evian, Supreme, Vans, Mercedes Benz e Moncler.

Il mondo degli stilisti ha omaggiato l’artista scomparso con messaggi di grande affetto che ricordano l’impatto che egli ha avuto la sua creatività nella moda.

Anche le montature degli occhiali da sole Off-White sono innumerevoli.

Sono tutte regolarmente made in Italy e realizzate in acetato, metallo, oppure con i due metalli in combinazione.

Sono disponibili montature di qualsiasi forma, colore e stile in modo da rendere l’accessorio adatto a qualsiasi viso, personalità e stile.

Come scegliere il modello perfetto? Gli occhiali sono un accessorio importante, occorre la stessa cura che usiamo nello scegliere un abito da cerimonia.

Come scegliere gli occhiali da sole?

Il segreto per scegliere gli occhiali da sole consiste nel prediligere una montatura in contrasto con la forma del tuo viso e con il colore della tua pelle.

Se hai il viso tondo le montature rettangolari sono le migliori per renderlo più snello e definito. Gli occhiali da sole Off-White Virgil, sono il modello più iconico del fondatore del brand. Le linee architettoniche lo rendono perfetto anche per i visi ovali, a cuore e a diamante.

La forma cat eye slancia il viso e dona un tocco chic a qualsiasi volto. Se hai un colorito chiaro questo modello che incarna più di ogni altro lo spirito del brand è perfetto. Se hai la pelle scura meglio optare per montature con tonalità più calde.

Gli Zurich Havana in acetato sono perfetti per illuminare chi ha il carnato scuro. Puoi scegliere sia il modello cat eye perfetto per il volto ovale che la forma geometrica più adatta ai visi tondi.

Ti piacciono gli occhiali colorati? Le varianti cromatiche degli occhiali Off-White sono moltissime. Gli iconici occhiali da sole rettangolari Catalina in acetato rosa sono caratterizzati da aste importanti impreziosite dal logo arrow in metallo.

