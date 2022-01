L’efficienza di un pc fanless e il rack per server, il suo posto ottimale

Introduzione al server rack e l'utilità con pc fanless

In fase di allestimento di una rete, privata o aziendale, soprattutto a seguito della scelta di un pc industriale fanless (le cui caratteristiche approfondiremo in seguito) l'organizzazione dei componenti è di fondamentale importanza al fine di strutturare le attività in attivo e in passivo della rete stessa. Un armadio rack per server ha, tra i compiti, quello fondamentale di proteggere gli accessori tecnologici da interferenze esterne e lo può fare grazie alla robustezza con la quale viene realizzato e all'eventuale presenza di sistemi di raffreddamento: le caratteristiche permettono, rispettivamente, il movimento in sicurezza dell'intero impianto server ed evitare il surriscaldamento necessariamente provocato dai processi di lavoro. A tal proposito, tale sistema di alloggio, è consigliato principalmente con l'utilizzo di pc industriali fanless, i quali, per natura, utilizzano un sistema di dispersione esente da ventole (da fan "ventola" e less "senza"): vediamo nel dettaglio come la tipologia di pc fanless trova il suo ottimale posizionamento in un armadio rack.

Il connubio perfetto tra pc fanless e un rack per server

La vendita di pc fanless indutriali è rivolta soprattutto ad aziende orientate al miglioramento dei processi produttivi che vadano a rendere le prestazioni più efficienti riducendo i costi, i consumi e gli sprechi: in tale contesto nasce la predisposizione verso un pc industriale fanless. Nello specifico un pc fanless si caratterizza per l'assenza della ventola e per la garanzia di durabilità nel tempo, un sistema affidabile per aziende che vogliono investire nello sviluppo tecnologico e digitale. I risvolti positivi di una scelta orientata ad un pc industriale fanless non finiscono qui; infatti, negli ultimi anni, le vendite di pc fanless sono aumentate poiché, tra i vantaggi, si segnala una riduzione dei consumi energetici e, come noto, l'argomento relativo alla sostenibilità è di grande attualità tra le aziende. Il loro essere pc senza ventola permette un luogo di lavoro silenzioso, il pc risulta compatto e discreto, solido e sicuro nella sua struttura in alluminio. Il connubio perfetto vede un pc industriale fanless posizionato in un armadietto rack il quale permette l'installazione in qualsiasi contesto lavorativo, da quello industriale a quello medico: da segnalare, infatti, è l'alto potenziale di mantenere lo spazio interno pulito, poiché l'assenza di alette sulle pareti laterali non permette l'entrata di polvere e detriti che inficerebbero sul funzionamento dello stesso computer coinvolgendo inoltre la pulizia dell'intero ambiente di lavoro. Degna di menzione è anche la sicurezza che questa struttura per server garantisce all'azienda, dal momento che, la protezione con serrature a chiave o elettroniche, salvaguarda i componenti all'interno e, soprattutto i dati informatici. Affidarsi ad un pc industriale fanless inserito in un rack per server significa diminuire i costosi interventi di manutenzione che possono comportare interruzioni nella produzione e conseguenti danni aziendali. I pc fanless e il loro alloggio ottimale garantiscono un investimento proficuo e sicuro.

Come scegliere e dove acquistare un pc fanless industriale

La vendita dei pc industriali fanless, come già anticipato, è in forte crescita; in fase di scelta i fattori determinanti sono il prezzo, i modelli e i paesi di produzione; il prezzo è altamente competitivo, soprattutto sulla rete di vendita online, i modelli sono molteplici e, ad essi, sottendono caratteristiche tecniche e costruttive che fanno la differenza, è bene quindi conoscerli a fondo. I paesi costruttori si contendono il primato di vendita, tuttavia il made in Italy è, ancora una volta, garanzia di funzionalità. Sul sito https://www.kimera-computers.com/ puoi trovare svariati modelli di pc fanless, interamente prodotti in Italia e garantiti per 3 anni; potrai ordinarlo comodamente online e i tempi di consegna sono rapidi ( si stima il 93% in meno di attesa rispetto a produttori esteri). L'assistenza pre e post vendita è garanzia di affidabilità, potrai confrontare diverse tipologie di pc industriali fanless e acquistare in sicurezza un prodotto certificato CE che, prima della vendita, viene collaudato nei laboratori della casa produttrice.