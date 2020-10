I trends tecnologici del 2020

Vediamo quali sono i vari trends tecnologici che caratterizzano il 2020 e che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo.

La trasparenza e la tracciabilità per gli utenti

La trasparenza, nell’era del digitale, rappresenta un elemento chiave: le imprese devono offrire tutte le spiegazioni possibile per quanto riguarda il trattamento dei dati e non solo.

In questo modo si crea un rapporto di fiducia tra imprese, singoli professionisti e clienti che ha una durata abbastanza longeva.

A questo trend si affianca quello relativo alla tracciabilità, ovvero la possibilità di tracciare il percorso che i dati fanno online e allo stesso tempo permettere ai clienti e a chi naviga online di sapere che tipo di utilizzo viene effettuato dei propri dati.

Anche in questa circostanza lo scopo finale è quello di rafforzare il rapporto con i propri clienti evitando potenziali complicanze.

Autonomous Things

Gli oggetti tecnologici, al giorno d’oggi, stanno diventando sempre più autonomi e godono di una particolare intelligenza in grado di offrire un valido aiuto alla forza lavoro umana.

Ovviamente dietro a un oggetto intelligente che opera in maniera autonoma deve esserci la mano umana che si occupa di effettuare tutte le varie operazioni grazie alle quali quel determinato strumento svolge le operazioni che, in passato, venivano svolte dall’essere umano.

Il tocco dell’uomo, se così può essere definito, tende a essere ancora oggi un elemento chiave visto che i diversi strumenti tecnologici non hanno raggiunto quel grado di autonomia mediante il quale le varie impostazioni vengono selezionate automaticamente.

Inoltre la mano dell’uomo deve essere presente in quanto grazie a essa è possibile avere la certezza che quel tipo di funzione sia adatta alla situazione che si deve affrontare.

Occorre quindi sapere esattamente come procedere per ottenere il migliore risultato possibile, evitando che la macchina stessa possa operare in maniera errata e dunque che possano nascere complicanze di ogni tipo durante la fase di produzione o controllo dei beni realizzati.

Democratizzazione, il trend tecnologico chiave del 2020

Uno dei trend tecnologici maggiormente importanti del 2020 è quello relativo alla democratizzazione della tecnologia.

Ma cosa significa questo?

Semplicemente che questo ambito deve essere reso accessibile a tutti in maniera indifferente, offrendo quindi l’occasione di ottenere un risultato finale perfetto, ovvero far entrare in gioco diverse figure professionali ed evitare che queste possano essere in qualche modo essere messe da parte.

Occorre quindi valutare con estrema cura una sorta di riduzione delle competenze per lo sviluppo di prodotti e programmi tecnologici senza però ridurre drasticamente la qualità del prodotto realizzato.

Bisogna quindi considerare il fatto che questo deve essere in binomio unico sotto ogni punto di vista, facendo in modo che si possano evitare potenziali complicanze e che il settore tecnologico diventi troppo esclusivo.

Malgrado vi debba essere una democratizzazione della tecnologia è importante che le figure coinvolte operino sempre con la massima professionalità e non mettano mai in secondo piano la possibilità di effettuare degli aggiornamenti sulla propria professione.

Solo in questo modo è possibile mantenere sempre attivo il concetto di settore ottimale e in costante evoluzione, caratteristica da non sottovalutare assolutamente.