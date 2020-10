Svuotamento fosse biologiche: come risolvere il problema

Al giorno d'oggi chi ha una casa in una zona lontana dalla città (come ad esempio la campagna) oppure in prossimità di mare o laghi quasi sicuramente possiede una fossa biologica dal momento che generalmente tali abitazioni non sono collegate con le reti fognarie. Tuttavia non tutti sanno che avere a che fare con le fosse biologiche significa anche doversi occupare del loro svuotamento. Ecco dunque come svuotare una fossa biologica durante la stagione estiva.

Fosse biologiche: come procedere allo svuotamento

Quando si ha una casa lontana dalla rete fognaria spesso si ricorre alle fosse biologiche, ovvero dei dispositivi che raccolgono le acque nere che provengono da quell'abitazione. Ricorrere a questa soluzione può essere senz'altro un'alternativa più conveniente e rapida rispetto all'allacciamento alla rete fognaria comunale che presenta costi decisamente più alti. Solitamente una fossa biologica si trova al di sotto del suolo e viene pertanto interrata. È bene tenere presente che al suo interno vengono radunati i residui che poi vengono divisi in due principali sezioni: la prima è quella leggera in cui vengono disposti i liquidi mentre la seconda è quella pesante che è situata alla base delle fosse biologiche. Chi ha una fossa biologica sa che periodicamente quest'ultima deve essere svuotata poiché questa mancata operazione potrebbe portare a lungo andare a un cattivo funzionamento. Di solito la pulizia e lo svuotamento vengono eseguite almeno una volta ogni anno: chi ha una seconda casa al mare oppure al lago procede con questo lavoro durante la stagione estiva ma le tempistiche e le modalità possono anche cambiare a seconda dei casi. In genere chi vuole provvedere allo svuotamento delle fosse biologiche effettua un controllo durante la stagione primaverile in modo tale da valutare se è necessario procedere con la pulizia ed eventualmente con la riparazione della fossa. In questo modo si avrà la certezza di non avere problemi durante la vacanza.

Svuotamento fosse biologiche: affidarsi a degli specialisti

La manutenzione delle fosse biologiche è un procedimento necessario che evita non solo la diffusione dei cattivi odori ma anche il mal funzionamento del dispositivo. Pertanto è opportuno richiedere operazioni di spurgo abbastanza frequenti soprattutto se la fosse è molto grande. Quando bisogna effettuare lo svuotamento delle fosse biologiche è opportuno affidarsi a una impresa esperta e qualificata che possa effettuare il lavoro in modo sicuro e veloce.

Lo svuotamento delle fosse biologiche è un processo che non deve essere assolutamente sottovalutato poiché potrebbe portare diversi problemi con il trascorrere del tempo. Perciò è opportuno provvedere non solo a una pulizia e uno svuotamento periodico della fossa ma anche alla sua manutenzione. Di solito il periodo estivo è quello più consono per l'operazione di spurgo dal momento che è durante i mesi più caldi che avvengono gli intasamenti maggiori e si può verificare una maggiore diffusione dei cattivi odori.