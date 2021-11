Come creare un flusso di cassa

Cos'è il flusso di cassa

Ci sono dei neologismi entrati nel linguaggio comune soprattutto tecnico e commerciale, di cui spesso ignoriamo il significato.

Tra i tanti termini maggiormente in auge, specie tra gli analisti c'è il flusso di cassa, il cui significato sta ad indicare la salute economica di un'azienda .

Per le imprese e le aziende il flusso di cassa è un indice fondamentale, in quanto determina la liquidità su cui è possibile fare affidamento . Tutte le informazioni riguardanti le entrate e le uscite sono conservate e controllate in modo da poter ottenere un rendiconto finanziario, il quale consente di stabilire la potenzialità finanziaria di un'azienda.

Il cash flow indica l'accumulo netto che può generare un'impresa in un determinato periodo di tempo.



Come si crea un flusso di cassa

Il flusso di cassa viene creato sommando l'utile netto agli ammortamenti effettuati in un determinato periodo, è la somma data dall'utile netto più gli accantonamenti, ammortamenti, contabilità fornitori, ai quali va sottratta la contabilità clienti. Si evince che, il cash flow positivo indica il reddito aziendale è stato maggiore delle spese sostenute, al contrario il flusso di cassa negativo è indice che le spese sono state maggiori delle entrate.

Dashero.it è il portale web necessario per tutti i proprietari di azienda che desiderano ottimizzare e aumentare il proprio business.

Consente di avere sotto controllo e a portata di click tutti i dati relativi al tuo progetto aziendale, attraverso un servizio di monitoraggio in grado di fornire la possibilità di prendere tutte le decisione mediante dei dati reali.

Con questo sistema è facile gestire tutti i progetti e i movimenti di cassa in tempo reale.



Tipologie di flussi di cassa

Le liquidità aziendali non sono tutti uguali, ma bensì si possono distinguere in vari tipi:

Flusso di cassa finanziario

Viene definito tale quello relativo ai movimenti di cassa di tutti gli investimenti finanziari come i pagamenti di crediti o il denaro ricevuto dalla vendita di azioni.

Flusso di cassa operativo

Tutti gli importi di cassa che entrano ed escono dall'aziende tramite le operazioni collegate all'esercizio dell'attività, determinano il cash flow operativo.

Flusso di cassa dell'investimento

Con questo termine si indica il denaro determinato dagli investimenti aziendali che si possono convertire in liquidità o nell'acquisto di immobili.

Flusso di cassa libero

Il denaro di cui una società può disporre per la realizzazione di progetti di espansione è detto flusso di cassa libero, cioè il flusso effettivo meno le spese in conto capitale.



Come viene determinato un flusso di cassa libero

È evidente che, maggiore è la liquidità dell'azienda rispetto alla spesa in conto capitale, maggiore risulterà la forza finanziaria di un'azienda per espandersi. La spesa utile ad acquisire i bene, viene detratta dal flusso di cassa, ottenendo così il cash flow libero.

Si può affermare che per ottenere il flusso di cassa libero bisogna detrarre alla liquidità effettiva le spese in conto capitale.



Importanza del flusso di cassa

Si evince perfettamente che il flusso di cassa è di fondamentale importanza per l'azienda , in quanto fornisce agli investitori tutte le informazioni necessarie per creare il giusto profilo aziendale.

Qualora si decidesse di investire in un'azienda, il primo indicatore da considerare è proprio il cash flow.

Grazie ad esso, il proprietario di un'azienda è sempre in grado di prendere decisioni sulle spese da affrontare, inoltre consente di ottimizzare al meglio le reali possibilità di crescita.

È proprio la mancanza di liquidità a mettere in seria crisi un'azienda, a decretarne il fallimento o la possibilità di sopravvivenza.