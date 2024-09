Fatturazione elettronica con Aruba: tutto quello che devi sapere

Il servizio di fatturazione elettronica di Aruba è tra i più apprezzati dai professionisti e dalle imprese. D’altronde stiamo parlando di una società rinomata che si pone come obiettivo di fornire soluzioni digitali efficienti per chiunque debba gestire un’attività commerciale o professionale.

In questo articolo, analizzeremo i principali vantaggi della fatturazione elettronica di Aruba, esplorandone le caratteristiche fondamentali. Infine, introdurremo Invoicex, un software per la fatturazione elettronica integrato con Aruba in grado di potenziare ulteriormente le funzionalità del servizio.

Cos'è la fatturazione elettronica e perché scegliere Aruba?

Prima di parlare di Aruba, è utile fare chiarezza sulla fatturazione elettronica. Questo termine si riferisce alla gestione digitale delle fatture, secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, consiste nell’utilizzare un software per la compilazione e l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI), il quale si occupa di recapitare i documenti al destinatario finale, ossia l'intestatario della fattura.

L’introduzione della fatturazione elettronica ha come obiettivo principale quello di garantire all’Agenzia delle Entrate una maggiore trasparenza sulle attività economiche , facilitando il rilevamento di eventuali irregolarità e potenziando così la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.

Oltre a rappresentare uno strumento di controllo per l’amministrazione finanziaria, la fatturazione elettronica porta numerosi vantaggi a professionisti e imprese. Elimina l'uso del cartaceo, riducendo il tempo e lo sforzo richiesti per adempiere agli obblighi fiscali: con pochi clic è possibile inviare fatture in modo rapido e sicuro.

Negli anni sono stati sviluppati diversi software per la fatturazione elettronica. Sebbene l'Agenzia delle Entrate offra un proprio sistema gratuito, esso risulta spesso piuttosto basico e, in alcuni casi, un po’ macchinoso da usare. Tra le soluzioni più apprezzate sul mercato spicca Fatturazione Elettronica di Aruba, noto per la sua ampia gamma di funzionalità.

La soluzione offerta Aruba si distingue per la sua elevata versatilità. Grazie all'applicazione web dedicata è possibile creare, inviare, ricevere e conservare a norma fatture, parcelle, note di credito e debito, acconti e anticipi.

Un altro punto di forza del servizio di Aruba è la sua interfaccia intuitiva: user friendly e allo stesso tempo ricca di opzioni. Offre un'esperienza d'uso semplice, permettendo di accedere rapidamente a tutti gli strumenti necessari, senza sacrificare la facilità di utilizzo.

Infine, un aspetto non trascurabile riguarda i costi: Aruba propone due piani tariffari, Base e Premium, a prezzi decisamente competitivi, con un abbonamento annuale che si aggira su poche decine di euro.

Le caratteristiche di Aruba

Il servizio di fatturazione elettronica di Aruba propone anche alcune funzioni avanzate che consentono di rivoluzionare la contabilità della propria attività. Ecco qualche esempio.

Report automatici . Aruba genera report automatici del fatturato. In questo modo, è possibile tenere sotto controllo i guadagni, effettuare analisi e proiezioni.

Deleghe. Aruba permette di delegare l’utilizzo del proprio account al commercialista. Una soluzione comoda che consente al professionista di occuparsi solo e soltanto del proprio lavoro.

Multiutenza . Nondimeno, Aruba consente di inserire più utenti nello stesso account. Si tratta della soluzione ideale per le aziende che assegnano la gestione della contabilità a più risorse.

Integrazioni. Questa è una funzione molto interessante in quanto permette di valorizzare i servizi di Aruba per mezzo di altri software.

Come valorizzare la fatturazione elettronica con Aruba

Grazie alla funzione di integrazioni (nota anche come Web Services), è possibile ampliare le potenzialità di Fatturazione Elettronica di Aruba. Tuttavia, è fondamentale scegliere con attenzione il software partner da affiancare. Il consiglio è di optare per soluzioni che completino le funzionalità di Aruba, ottimizzando le aree in cui il servizio potrebbe risultare meno efficiente. Un esempio perfetto è Invoicex.

Invoicex è a sua volta un software dedicato alla fatturazione elettronica, progettato con un forte focus sul comfort e sulla praticità. Il suo obiettivo è semplificare e velocizzare la compilazione delle fatture, garantendo al contempo un alto livello di personalizzazione.

Con Invoicex, è possibile personalizzare le fatture inserendo loghi, modificando caratteri, font e colori, trasformando così le fatture in veri e propri strumenti di comunicazione aziendale. Inoltre, il software permette di memorizzare i dati dei clienti, richiamarli automaticamente al momento della creazione di una nuova fattura, riducendo al minimo i passaggi necessari per la compilazione.

L'approccio ideale prevede di sfruttare Invoicex per la compilazione delle fatture e utilizzare Aruba per l'invio e la conservazione, la gestione contabile e l'analisi del fatturato. Vale la pena notare che Invoicex è estremamente conveniente, con piani a basso costo e persino una versione gratuita disponibile.