Ripara la tua Volkswagen nelle officine ufficiali

Le automobili Volkswagen sono molto apprezzate per le loro caratteristiche tecniche. Hanno un design inconfondibile e sono prodotte utilizzando i migliori materiali, che garantiscono una grande resistenza nel corso del tempo. Inoltre hanno prestazioni di alto livello, con motori performanti e progettati per ottenere una buona efficienza energetica. La casa tedesca nelle officine Volkswagen propone assistenza qualificata, con lo scopo di riparare e sistemare ogni genere di danno o guasto.

Per scoprire dove si trova l’officina ufficiale più vicina si può fare riferimento al completo database disponibile sul sito ufficiale. Per una ricerca più agevole si può filtrare l’elenco per regione e per provincia.

Tutto ciò che riguarda le riparazioni

Quando si è al volante di una automobile è importante avere la certezza che non ci siano problemi, sia sui brevi tragitti che sui lunghi percorsi. Per questo motivo le riparazioni devono essere svolte nel migliore dei modi, con lo scopo di riportare la vettura al suo stato originale.

Le officine Volkswagen sono una vera e propria garanzia di qualità per quanto riguarda l’assistenza tecnica. I meccanici sono tutti pienamente qualificati, e hanno l’esperienza necessaria per riparazioni precise e scrupolose.

Ci si può rivolgere a loro anche per la manutenzione ordinaria.

Pezzi di ricambio

Quando i pezzi sono rotti o guasti non c’è altra soluzione che cambiarli. Nelle officine ufficiali si usano solamente pezzi di ricambio originali, certificati dalla stessa casa automobilistica.

I ricambi originali hanno delle caratteristiche da non sottovalutare. Sono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità, che garantiscono una lunga durata nel corso del tempo. Ciò significa che non rischiamo di dover effettuare nuove riparazioni sul breve periodo.

Inoltre sono uguali in ogni aspetto ai pezzi che dobbiamo togliere dal motore. In questo modo l’automobile conserva il suo stato iniziale, mantenendo inalterate tutte le prestazioni.

Riparare i vetri

Tra le operazioni più costose che si possono fare su una macchina c’è la sostituzione dei vetri, come ad esempio il parabrezza. Viaggiando esiste la possibilità che si danneggino, ad esempio venendo colpiti ad alta velocità da dei sassi.

Se il danno è contenuto e non troppo profondo si può usufruire del sistema Clever Repair, disponibile nelle officine Volkswagen. Con Clever Repair si può riparare il vetro, riportandolo alla sua originale integrità e evitando così una dispendiosa sostituzione.

Portando la macchina in officina saranno i tecnici a valutare in base all’entità del danno se effettivamente si può usare o meno questo sistema.

Servizi aggiuntivi

Le officine Volkswagen propongono vari servizi aggiuntivi, utili a seconda delle esigenze dei singoli automobilisti.

Ad esempio in molte officine è disponibile un’area dedicata ai clienti che stanno aspettando che la propria vettura sia pronta per tornare in strada. Queste sale d’attesa sono dotate di vari comfort e hanno una connessione Wi-Fi da usare sia per svagarsi che per svolgere il proprio lavoro da remoto.

Se invece c’è la necessità che la macchina debba restare in officina per qualche giorno si può chiedere di usare un’auto di cortesia, utile per coloro che hanno necessità di un mezzo con cui continuare a spostarsi durante la propria giornata.

Una opzione molto comoda è il servizio di Pick&Delivery. Il personale dell’officina viene a prendere la macchina per portarla in sede a sistemare, per poi riconsegnarla una volta che hanno concluso il lavoro.