Materasso sbagliato? I segnali che ti dicono che è ora di cambiarlo

Il sonno è fondamentale per il nostro benessere, e ormai tutti sappiamo quanto il materasso su cui dormiamo possa contribuire alla qualità del nostro riposo. Mondoflex , azienda leader nella produzione di materassi, ci offre preziosi consigli per scegliere il materasso giusto e riconoscere i segnali che indicano quando è il momento di sostituirlo.

Segnali fisici che il tuo materasso è da cambiare

I primi segnali che ti fanno capire che il tuo materasso non è più performante li puoi vedere sul tuo corpo, anche se a volte tendiamo a sottovalutarli o pensare che la causa sia un’altra.

Dolori e fastidi al risveglio

Dolori alla schiena, al collo e alle spalle sono normali se il materasso non offre il giusto supporto. Un materasso usurato può perdere la sua capacità di sostenere correttamente il corpo, portando a una postura scorretta durante il sonno e causando tensioni muscolari. Se noti che i tuoi dolori spariscono o si attenuano quando dormi altrove, è molto probabile che il tuo materasso sia il colpevole.

Allergie e problemi respiratori

Con il passare del tempo, i materassi possono accumulare polvere, acari, muffe e altri allergeni. Questi possono scatenare o peggiorare allergie e problemi respiratori come l'asma. Se noti un aumento di starnuti, prurito agli occhi o difficoltà respiratorie durante la notte o al risveglio, il tuo materasso potrebbe essere la causa. È importante mantenere il materasso pulito, ma quando l'accumulo di allergeni diventa troppo significativo, la sostituzione è l'opzione migliore.

Risvegli notturni e difficoltà ad addormentarsi

Un materasso scomodo può interrompere il sonno e rendere difficile addormentarsi. Se ti svegli frequentemente durante la notte senza una ragione apparente o trovi difficoltà a prendere sonno, potrebbe essere il segnale che il tuo materasso non sta più svolgendo il suo lavoro correttamente.

Segnali visibili che il tuo materasso ha fatto il suo tempo

Ci sono anche dei segnali ben visibili nel materasso che sono da considerare importanti e che ci dimostrano chiaramente che è il caso di cambiare prodotto.

Deformazioni e cedimenti : un materasso che mostra segni di deformazione, come avvallamenti o bozzi, ha sicuramente bisogno di essere sostituito. Questi segni indicano che i materiali interni si sono deteriorati e non forniscono più il giusto supporto.

Macchie e aloni : macchie che non si tolgono , aloni gialli e segni di muffa sono indicatori evidenti di un materasso vecchio e poco igienico. Nonostante l'uso di proteggi-materasso e una pulizia regolare, nel tempo, i materassi tendono ad assorbire sudore, oli corporei e altri liquidi.

Rumori sospetti: se il tuo materasso emette cigolii o altri rumori quando ti muovi, potrebbe significare che le molle o altri materiali interni sono danneggiati o usurati.

Quanto dura un materasso?

La durata di un materasso dipende da diversi fattori: il tipo di materasso, la qualità dei materiali, l'uso e la manutenzione. Ecco una panoramica sulla durata media dei diversi tipi di materassi.

Materassi a molle : tra i 7 e i 10 anni. Le molle possono perdere elasticità e resistenza nel tempo, riducendo il supporto.

Materassi in memory foam : circa 10-15 anni. La schiuma può mantenere il suo supporto più a lungo rispetto alle molle, ma può diventare troppo morbida con l'uso.

Materassi in lattice: tra i 10 e i 20 anni. Il lattice è un materiale molto resistente e durevole, ma la sua longevità dipende anche dalla qualità del lattice utilizzato.

Oltre i segnali: altri fattori da considerare

Cambiamenti nel tuo peso, gravidanza o infortuni possono richiedere un materasso diverso per garantire il giusto supporto e comfort. Ad esempio, un aumento di peso può fare sì che un materasso diventi troppo morbido e non offra più il supporto necessario. Le esigenze di comfort e supporto possono cambiare nel tempo a causa di variazioni nello stile di vita, come l'aumento dell'attività fisica o un livello di stress maggiore. Inoltre, materassi con tecnologie avanzate possono offrire benefici significativi. Tenere d'occhio le nuove offerte e innovazioni può aiutarti a trovare un materasso che migliori la qualità del tuo riposo .

Consigli per scegliere il materasso

Scegliere il materasso giusto può sembrare complicato, ma con alcune indicazioni è possibile fare la scelta migliore per le proprie esigenze. Ecco alcuni consigli per scegliere il materasso più adatto a te.

Materassi a molle : offrono un supporto solido e sono ideali per chi preferisce un materasso più rigido. Sono anche una buona scelta per chi tende a sudare durante la notte, poiché permettono una buona ventilazione.

Materassi in memory foam : perfetti per chi soffre di dolori articolari e muscolari, grazie alla capacità di adattarsi alla forma del corpo e alleviare la pressione. Tuttavia, possono trattenere più calore rispetto ad altri tipi di materassi.

Materassi in lattice: ideali per chi cerca un materasso naturale e resistente. Offrono un buon supporto e sono naturalmente ipoallergenici e antimicrobici.

Una consulenza personalizzata può fare la differenza nella scelta del materasso giusto. Mondoflex offre la possibilità di prenotare una consulenza con esperti presso i loro punti vendita, aiutandoti a valutare le tue esigenze specifiche e guidarti nella scelta del materasso che meglio si adatta alle tue necessità.