Esperienza e competenza al servizio del cliente

Da oltre 30 noi di Arcotecnica ci occupiamo con competenza e professionalità della vendita e della manutenzione di macchine saldatrici e per taglio industriale al plasma dei maggiori brand. La nostra consulenza su questa attività abbraccia un ventaglio molto ampio di servizi che vanno dalla semplice manutenzione ordinaria, alla ottimizzazione delle prestazioni per prevenire possibili rotture future o anche un semplice aiuto nella scelta del prodotto maggiormente confacente alle necessità del cliente.

I prodotti che Arcotenica propone al cliente

Grazie alla nostra pluriennale esperienza e competenza nel settore delle saldatrici, siamo in gradi di proporre al cliente il miglior prodotto disponibile. Commercializziamo infatti saldatrici TIG e MIG, al plasma, a elettrodo o elettromeccaniche. In tal modo, qualsiasi tipo di lavorazione debba effettuare il cliente, dalla semplice saldatura o a quella che richiede il massimo livello di precisione, potrà essere eseguita grazie ai prodotti Arcotecnica senza timore di sbagliare.

Se invece la necessità del cliente è quella di eseguire il taglio di metalli con un accurato grado di precisione, allora la proposta di Arcotecnica ricade sulle macchine da taglio al plasma; queste permettono infatti di effettuare dei tagli davvero molto precisi, del tutto simili a quelli che si otterrebbero con una macchina da taglio con tecnologia laser, ma sostenendo dei costi sensibilmente inferiori. Le macchine da taglio al plasma commercializzate da Arcotecnica possono essere sia automatiche che manuali, caratterizzate da una notevole precisione e dalla riduzione in modo notevole dei tempi di lavorazione.

La nostra attività si estende come accennato anche alla fornitura dei ricambi necessari per garantire il funzionamento dei vari macchinari nel tempo. Le macchine saldatrici consumano infatti diversi consumabili quali:

– bobine di filo pieno o animato, utilizzate soprattutto in lavorazioni nel settore metalmeccanico

– bacchette, usate nell'industria chimica e nel settore del condizionamento

– elettrodi rivestiti, che trovano impiego nella riparazione di strutture e costruzioni

– prodotti per acciai inox, bassolegati e altolegati

– prodotti per leghe, necessarie per garantire resistenza alla corrosione

Il campo di attività di Arcotecnica si estende poi alla fornitura di tutti gli accessori che sono necessari per effettuare un lavoro di saldatura nel migliore dei modi come ad esempio bracci aspirafumi e aspiratori, posizionatori, torce per saldatura, comandi a distanza e sistemi di protezione.

Infine ci occupiamo anche della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per poter garantire il corretto funzionamento e le massime prestazioni nel tempo delle diverse macchine saldatrici o da taglio.

I servizi proposti dall’azienda

La grande competenza del nostro staff si estende anche ad una serie di servizi aggiuntivi che vengono offerti alla nostra clientela. Tra questi è doveroso segnalare quello relativo alla taratura delle macchine saldatrici; è necessario infatti, per il particolare impiego che trovano questi dispositivi, che il loro uso avvenga sempre garantendo i massimi standard di sicurezza. Periodicamente quindi ci occupiamo della verifica e della taratura delle macchine saldatrici per fare in modo che siano sempre sicure, rilasciando anche un relativo certificato di conformità che attesta nel dettaglio le lavorazioni effettuate.