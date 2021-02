10 milioni per Guns of Glory

Century Games Limited ringrazia tutti i players per la risposta fantastica per il nuovo aggiornamento dedicato a Guns of Glory: la Maschera di Ferro, rilasciato ormai più di un mese fa, all'inizio di dicembre e che ha fatto schizzare download a oltre 10 milioni su Play Store, un risultato davvero incredibile.

Attualmente il multiplayer si trova al settimo posto tra i giochi più scaricati e non accenna a rallentare, segno del fatto che l'upgrade è piaciuto particolarmente ai suoi giocatori più affezionati, ma soprattutto ha aperto anche la possibilità a nuovi curiosi di unirsi alla battaglia.

Un successo che non cala

Con un successo mondiale strabiliante, da più di 10 milioni di copie scaricate, Guns of Glory: la Maschera di Ferro, un RPG ambientato in epoca illuministica e movimentato da parecchie idee brillanti, rappresenta il gioco di punta per la Century Games Limited, che seguendo il successo del suo prodotto ha deciso di effettuare un upgrade.

In questo multiplayer che si trova anche recensito su Giochi24 Notizie specializzata in videoludica e software per gaming, si alternano combattimento ed elementi strategici e tower defence, attirando così un notevole span di giocatori che può dare sfogo alle proprie passioni nel settore gaming senza annoiarsi mai.

Nella nuova enorme patch è stato fatto molto lavoro, risolvendo i piccoli bug che invariabilmente si trovano nei prodotti informatici e regalando ai suoi affezioni giocatori nuove possibilità e modifiche cosmetiche, che per i player più incalliti sono il pane quotidiano.

La community è molto attiva ed ha provveduto a segnalare ogni problema di giocabilità riscontrato direttamente alla casa madre, che si è data immediatamente data da fare per risolverli, ma ha anche aggiunto nuovi livelli.

Tante le novità

Da segnalare, infatti, l'incremento del massimo per le minacce e per la gloria degli edifici, visto che molti giocatori più appassionati avevano già raggiunto il limite delle sfide disponibili e stavano cominciando a lamentarsi.

Per gli appassionati di cosmetica, invece, per la nave volante, una delle intuizioni più brillanti di questo gioco, sono state introdotte nuove parti in oro celeste per rendere ancora più impressionante il mezzo che può risolvere gli esiti di una battaglia se usato con la giusta strategia a monte.

Visto l'enorme numero di download e quello di recensioni positive, anche stavolta la Century Games Limited ha fatto la mossa giusta, colpendo nel segno e i suoi giocatori che non hanno perso tempo e si sono buttati a capofitto alla ricerca di tutte le novità nascoste nell'estensione.

Secondo alcuni rumors, però, molte nuove possibilità si nascondono nelle righe di codice aggiunte e potrebbero essere sbloccate a breve con una patch, in attesa che arrivi il momento opportuno per una nuova sorpresa per tutti i giocatori, una volta che si saranno abituati all'upgrade.