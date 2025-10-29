Manometri inox ATEX: sicurezza e precisione per ambienti a rischio

Negli impianti dove la pressione è una condizione costante, la sicurezza si misura in bar. Nei reparti produttivi di chimica, energia o farmaceutica, gli strumenti di controllo devono resistere a tutto: variazioni di temperatura, sostanze corrosive, ambienti saturi di polveri o vapori.

Così il manometro diventa una parte del sistema di protezione. È il primo segnale di stabilità negli ambienti dove un errore di lettura, purtroppo, può compromettere un processo. Tra i dispositivi più affidabili, i manometri inox ATEX certificati sono oggi considerati come standard tecnico per il monitoraggio nelle zone a rischio di esplosione.

Cosa significa certificazione ATEX

La sigla ATEX definisce il quadro normativo europeo che regola la progettazione e l’uso di apparecchi destinati a operare in atmosfere potenzialmente esplosive. La direttiva 2014/34/UE stabilisce i criteri per i produttori; la 1999/92/CE quelli per i datori di lavoro e gli impianti.

In pratica, chi realizza uno strumento deve dimostrare che non può diventare sorgente d’innesco; chi lo utilizza deve installarlo nella zona corretta. Le aree vengono infatti suddivise in base alla probabilità di presenza di gas o polveri combustibili: zone 0, 1, 2 per i gas; 20, 21, 22 per le polveri.

Per i manometri, la certificazione ATEX prevede un controllo di progettazione rigoroso. Ogni parte – dalla cassa metallica al meccanismo di misura – è verificata per evitare accumuli di energia o attriti interni. Anche la temperatura superficiale viene limitata per impedire che il calore generi accensioni indesiderate.

Solo così lo strumento può essere usato negli ambienti senza alterare le condizioni di sicurezza. La marcatura ATEX, incisa sul quadrante o sulla scocca, sintetizza queste caratteristiche: un codice leggibile che indica categoria, gruppo e temperatura massima. Chi lavora sul campo deve saperlo interpretare; è una forma di alfabetizzazione tecnica ormai indispensabile.

I vantaggi dei manometri in acciaio inox

Perché i manometri in acciaio inox sono vantaggiosi? Non parliamo di mera estetica, quanto delle caratteristiche di un materiale in grado di mantenere stabilità meccanica e chimica nel tempo. Resiste alla corrosione di vapori acidi, all’umidità e agli agenti esterni, senza deformarsi.

I benefici effettivi sono una taratura più stabile e un ciclo di manutenzione più lungo. Il corpo rigido protegge il meccanismo interno e riduce il rischio di derive di misura, anche qualora si dovessero verificare delle vibrazioni costanti.

L’acciaio semplicemente aggiunge un livello di affidabilità meccanica: il dispositivo continua a operare anche dopo anni di servizio in condizioni difficili. Come vedremo in seguito, sono diverse le applicazioni dei manometri inox ATEX, tra cui nei laboratori farmaceutici o negli impianti offshore. L’inox è sinonimo di durata, le sue proprietà non cambiano nel tempo, e questo è esattamente ciò che serve a chi si occupa di misurazioni.

Applicazioni tipiche dei manometri inox ATEX

Abbiamo anticipato che servono in diversi contesti, soprattutto laddove la pressione è un parametro critico. Tra tutti, nei reattori chimici, negli impianti farmaceutici, nelle piattaforme oil & gas. Ogni linea lavora entro limiti che non si possono superare, e il manometro è l’unico punto visibile di quell’equilibrio invisibile. Se l’ago resta stabile, il processo continua. Se si muove, qualcosa va verificato.

Negli stabilimenti che trattano gas o solventi infiammabili, per fare un esempio concreto, gli strumenti devono restare affidabili anche quando la temperatura sale o le vibrazioni non si fermano mai. Qui l’acciaio inox è la scelta naturale, e i modelli certificati ATEX sono costruiti per escludere qualsiasi possibilità di scintilla o surriscaldamento, anche in caso di guasto.

La proposta Bart di manometri inox ATEX certificati

Nel reparto di collaudo di Bart, il banco prova è il centro di tutto. Ogni manometro passa per mani esperte che controllano tenuta, risposta e linearità della misura. Gli strumenti vengono tarati uno a uno, confrontando il valore sul quadrante con quello dei sistemi di riferimento.

Bart si occupa di manometri da anni, coprendo un intervallo che va dal vuoto fino a 1000 bar e psi. Ci sono modelli a tenuta stagna per impianti esterni, versioni a bagno di glicerina per assorbire le vibrazioni e configurazioni dedicate a linee di processo specifiche. Gli attacchi, i quadranti e le scale vengono personalizzati all’interno delle officine.