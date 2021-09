Viaggio di nozze: le migliori mete d’Europa

Viaggio di nozze in Europa? Ecco le mete più gettonate!

Il viaggio di nozze rappresenta l'inizio di una nuova vita insieme. Che sia di lusso o low-cost, all'insegna del romanticismo o insolito, si tratta di un'occasione imperdibile per i novelli sposi di realizzare un sogno. Di mete per la luna di miele ne esistono tantissimo, ma la scelta dipende molto anche dal budget che si ha a disposizione. Quando non si ha la possibilità di allontanarsi troppo, l'Europa rappresenta la scelta più azzeccata. Ecco, allora, quali sono le migliori mete europee per il viaggio di nozze.



1. Praga

Tra le città più visitate al mondo, la capitale della Repubblica Ceca è un luogo ricco di storia dove è possibile trascorrere una luna di miele romantica, ma anche all'insegna della cultura. Praga è nota per i borghi e siti architettonici di diverso stile, da quello gotico al barocco, fino ad arrivare al cubismo e all'art nouveau. Questa città è prefetta da visitare in tutte le stagioni dell'anno, ma se amate il freddo, durante l'inverno potrete godere di paesaggi fiabeschi innevati che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta.



2. Norvegia

Tra le destinazioni che potete scegliere in Europa per la vostra luna di miele, c'è n'è una poco conosciuta, ma che riserva mille sorprese, la Norvegia. Qui potete soggiornare alle Isole Lofoten nelle tipiche casette dei pescatori, i rorbu, e trasformate in comodi alloggi per turisti. Se siete appassionati della saga Harry Potter potrete salire sul treno e ammirare scenari fantastici tra fiordi e montagne selvagge. Infine, la capitale, Oslo, è una tappa irrinunciabile se volete vivere un po'di movida e visitare le bellezze storiche artistiche del luogo.



3. Portogallo

Il Portogallo è la meta perfetta per il vostro viaggio di nozze romantico e allo stesso tempo divertente. La prima tappa è rappresentata da Lisbona, la capitale, una città magica. Qui potrete passeggiare per il centro storico, scambiarvi frasi d'amore sul terrazzo di Santa Lucia e ammirare il tramonto sulla Torre di Belém. Poco distante vi è la cittadina di Sintra circondata da edifici di architettura romantica, come il Palacio de Pena, considerato uno delle sette meraviglie del Portogallo. Altra tappa imprescindibile per il vostro viaggio di nozze è Porto, dove potrete ammirare la fantastica città dei ponti, godendovi una mini crociera sul fiume Douro.



4. Santorini e le Isole Cicladi

Le Isole Cicladi sono un vero e proprio must per i viaggi di nozze perché molto romantiche. Santorini è forse la più famosa, ma anche Naxos, Miros e Paros sono delle vere e proprie chicche da visitare. Questa meta è indicata per ogni tipo di budget poiché è possibile soggiornare in hotel di lusso, ma anche in semplici appartamenti con vista. Santorini, oltre ad offrire tramonti incantevoli, è ricca di paesaggi naturalistici. Lo stesso discorso vale anche per le altre isole minori. Il cibo, poi, è davvero ottimo. Il periodo migliore per la luna di miele è sicuramente maggio, giugno, settembre e inizio ottobre.



5. Ungheria

L'Ungheria è un paese davvero incantevole che rappresenta lo scenario perfetto per trascorrere la luna di miele in spensieratezza, tra natura e storia. Budapest, la capitale, è una città ricca di storia, nota per i bellissimi monumenti, ma anche per la cucina davvero ottima e per i bagni termali migliori al mondo. Ad attraversare la città, troviamo il Danubio, lungo il quale è possibile fare delle bellissime passeggiate. Budapest, inoltre, è nota anche per essere la città delle chiese, perché ce ne sono tantissime da visitare.



6. Parigi

Quale meta più azzeccata se non Parigi, nota per essere anche la capitale dell'amore? Le cose da fare qui sono davvero tante a partire dalla Torre Eiffeil dove è possibile salire fino all'ultimo piano e ammirare l'intera città a 360°. Tra le attrazioni da non perdere vi sono il Louvre, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, Montpernasse, gli Champs-Élysées, la Reggia di Versailles e lo splendido quartiere di Montmartre.