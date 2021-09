Rientro a scuola, tra nuove regole e lezioni all’aperto

È questione di ore, di giorni e potremo ufficialmente considerare conclusa la sosta estiva che ha permesso a milioni di studenti italiani di rigenerarsi. Sta iniziando il nuovo anno scolastico e con lui saranno introdotte molte novità e alcune solide certezze, legate alle abitudini degli studenti.

Tutti pronti già dal 1° Settembre, giorno in cui si apriranno le porte delle scuole per poter avviare i corsi di recupero. Ma si tornerà sui banchi di scuola dal 6 Settembre, ovviamente seguendo l’ordine e le decisioni che sono previste singolarmente dalle Regioni. E per tutti i ragazzi che iniziano un nuovo percorso formativo, questo momento è davvero particolare e importante.

I primi cambiamenti annunciati

Tra i grandi cambiamenti di cui si è a lungo parlato in queste settimane troviamo sicuramente la possibilità di sfruttare spazi alternativi per la didattica aggiuntiva e curriculare. Ebbene sì, il nuovo anno scolastico ha messo in contatto gli istituti e gli Enti Locali, per introdurre nuovi programmi interessanti. Ovviamente sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa. Di che cosa si tratta? Vediamo quali sono le novità introdotte e come si stanno preparando giovani studenti e i loro genitori al nuovo anno scolastico!

Lezioni fuori dalle scuole: tra parchi e musei

Il testo aggiornato del piano scuola 2021 mette in mostra quelli che sono i nuovi patti educativi che possono essere attuati dalle diverse comunità. Prima di tutto vi è il via libera per la messa a disposizione di alcune strutture e spazi esterni. Pensiamo per esempio all’uso di parchi, ma anche di biblioteche e soprattutto di teatri, cinema e musei per svolgere anche attività aggiuntive. E per garantire tale servizio e aggiornamento si lavora anche sui trasporti scolastici.

Insomma sarà la stessa offerta formativa a cambiare, cercando di arricchirsi, chiamando anche in causa i genitori e quindi le famiglie dei ragazzi, per non lasciarli soli in un momento così fondamentale delle loro vite.

Più sicurezza a scuola

Nel mese di agosto è stato firmato un protocollo di sicurezza grazie al quale saranno regolate le lezioni all’interno degli edifici. Prima di tutto si vuole garantire la tutela degli studenti, e per farlo è previsto l’obbligo di areare i luoghi comuni e le aule. L’idea è di assicurare un buon ricambio dell’aria utilizzando mezzi naturali o meccanici. In questo modo si ridurranno le concentrazioni inquinanti, i cattivi odori, la presenza di batteri, allergeni e anche di umidità e CO2. E se gli istituti si sono strutturati sul piano pratico e tecnico, nel frattempo come si stanno comportando gli studenti e le loro famiglie?

Scatta la corsa agli ultimi acquisti per gli studenti

I giorni che precedono il grande inizio della nuova stagione formativa sono sempre stati scanditi dagli acquisti. Da qualche settimana è iniziata la corsa ai nuovi accessori, tra cui spiccano lo zaino, i block notes personalizzati dove prendere appunti e gli strumenti necessari per l’apprendimento. Ovviamente non mancano neppure i libri, che possono essere acquistati fisicamente all’interno di librerie, oppure online. Non dimentichiamo poi il vero simbolo del periodo scolastico: il diario. Da un lato è un mezzo importante per segnare scadenze, compiti e verifiche. Ma dall’altro è anche il primo vero mezzo di comunicazione che molti ragazzi utilizzano per formare legami profondi con i propri compagni di classe. I diari per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere personalizzati e acquistati online nei principali store digitali. È proprio il caso di dirlo: buona scuola a tutti!