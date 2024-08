Pronti per l’azione? Come iniziare a giocare a Softair

Non sono molte le esperienze che possono coinvolgervi completamente in una situazione emozionante e ricca di adrenalina, ma il softair è una di queste. Questa disciplina sportiva e ricreativa simula le azioni di guerra tramite l’utilizzo di armi a pallini, che sono totalmente innocue. Anche se non sapete ancora come iniziare a praticare il softair, vedrete che questo sport vi conquisterà.

Prima di cominciare a giocare, è necessario essere adeguatamente equipaggiati con delle armi softair. Ad esempio, le pistole per il softair sotto i 100€ su Airsoftmania sono perfette per i principianti. Scopriamo insieme come iniziare a praticare il softair.

Softair: cos'è e perché provarlo

Prima di capire come iniziare a praticare il softair, bisogna definire con precisione i confini di questa disciplina. In primo luogo, il softair non è come il paintball, anche se entrambi i giochi hanno come obiettivo quello di colpire i componenti della squadra avversaria.

Tuttavia, nel softair si utilizza un equipaggiamento estremamente realistico a quello dei militari, mentre nel paintball si usano dei fucili appositi che sparano delle palline di vernice. Entrambi gli sport richiedono una notevole tattica ma, a differenza del paintball, nel softair si è immersi a 360 gradi in un contesto di guerra simulata.

Esistono diversi scenari tipici del softair, tra cui i combattimenti a squadre ravvicinate (Close Quarters Battle) sono quelli più amati. In queste partite una squadra di attaccanti deve conquistare l’obiettivo strategico difeso dall’altra unità mediante degli attacchi serrati.

Al contrario, le simulazioni militari (Military Simulation) sono caratterizzate da scontri molto lunghi e curati nei minimi dettagli, perché ricostruiscono perfettamente alcune azioni di guerra. Un’altra tipologia di softair è il Field Target , in cui vengono simulate delle azioni di caccia, sfruttando delle sagome meccanizzate di animali.

L’equipaggiamento base per iniziare

Per giocare a softair è necessario avere un equipaggiamento apposito nel quale non possono mancare:

armi da softair: sono repliche di armi da fuoco reali, ma non sparano proiettili metallici, bensì dei pallini di plastica biodegradabile totalmente innocui. Le armi da softair comprendono fucili, pistole, fucili a pompa e altre tipologie di armi reali;

occhiali protettivi: ogni partecipante li deve mettere per poter proteggere gli occhi dai pallini, in questo modo ci si può divertire in totale sicurezza;

maschera facciale: è consigliata per proteggere il viso, in particolare alcune zone molto sensibili come la bocca e i denti;

abbigliamento mimetico: non è obbligatorio, ma è estremamente consigliato per mimetizzarsi al meglio nell’ambiente di gioco;

scarpe comode: devono essere adatte per muoversi su terreni sconnessi con facilità;

Queste attrezzature specifiche, come altri accessori appositi , sono fondamentali per poter cominciare a giocare a softair, evitando di farsi male e restando concentrati sulla partita.

Come scegliere la prima arma da softair

Per scegliere la vostra prima arma da softair dovete tenere conto di una serie di fattori, tra cui il budget che avete a disposizione e le vostre esigenze di gioco. Ad esempio, se volete partecipare a un CQB, vi serve una pistola softair perché è molto maneggevole e adatta agli scontri ravvicinati, rispetto ai fucili softair.

Invece, per un MilSim bisogna acquistare un’arma softair specifica stabilita dagli organizzatori della partita. Inoltre, se volete spendere meno di 100€ per acquistare un’arma softair, è necessario indirizzare la vostra ricerca su alcuni modelli meno sofisticati, ma senza rinunciare alla potenza di fuoco. Ad esempio, la Pistola a molla full metal Colt M1911A1 è una soluzione economica che fornisce efficienza e design ad un costo ridotto.

Se siete dei principianti nel softair, è meglio acquistare delle armi softair semplici e maneggevoli. Inoltre, prima di acquistare un’arma softair dovete informarvi sulla sua fonte di alimentazione, perché le armi softair alimentate a gas richiedono più manutenzione rispetto ai modelli a molla o a quelli elettrici.

Le prime partite di softair

Ora che avete compreso come iniziare a praticare il softair, potete giocare qualche partita. Per le prime partite di softair si consiglia di trovare un campo da softair nella vostra zona di residenza e prenotarlo per una partita. La prenotazione avviene per via telefonica, contattando i gestori del campo tramite i recapiti presenti sul loro sito Internet.

Durante la partita è necessario mantenere un comportamento adeguato, rispettando gli avversari. Per cui, non si può mirare in punti sensibili, quali la testa e il viso. Al contrario, in partita è necessario collaborare con i compagni il più possibile e fermare l’azione se si verificano dei rischi per la sicurezza dei partecipanti.

Adesso potete lanciarvi nell’appassionante gioco del softair, ma ricordate sempre che il fair play e la sicurezza contano più di qualunque vittoria.