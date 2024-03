Guida completa alla certificazione IDCERT: tutto quello che devi sapere

La certificazione IDCERT, già riconosciuta nel settore educativo e professionale italiano, assume ora un ruolo ancor più centrale grazie alle novità introdotte dal nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.

Quest'ultimo stabilisce l'obbligatorietà di una certificazione di alfabetizzazione digitale per coloro che aspirano a entrare nella Graduatoria ATA III fascia nel 2024, ad eccezione dei Collaboratori Scolastici, e IDCERT è una delle certificazioni ammesse.

La certificazione IDCERT riconosciuta dal Miur si rivolge a un ampio spettro di utenti, inclusi studenti, docenti e professionisti, che desiderano certificare le proprie competenze digitali per arricchire il proprio e-portfolio, ottenere crediti formativi per l'Esame di Stato o migliorare le proprie opportunità lavorative.

La Certificazione si posiziona come una risorsa indispensabile per il Personale ATA rispondendo efficacemente al requisito del possesso di una Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. Grazie alla sua piena allineamento con il framework DigComp 2.2, il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali, questa certificazione si rivela la scelta ideale per chi opera nell'ambito dell'istruzione e ricerca, nonché per tutti coloro che necessitano di attestare le proprie competenze digitali a un livello riconosciuto sia nazionalmente che internazionalmente.

La certificazione IDCERT è rilasciata da Intertek Italia e accreditata da Accredia sulla Piattaforma IDCERT. Questo garantisce non solo l'autenticità e il riconoscimento internazionale della certificazione ma anche la sua affidabilità e validità nel contesto educativo e professionale.

I vantaggi della certificazione IDCERT

Ottenere la certificazione IDCERT EDSC non è soltanto un passo avanti nel consolidamento delle competenze digitali per il Personale ATA e altri professionisti; è un requisito fondamentale. Infatti, questa certificazione non solo testimonia il possesso di competenze digitali in ambiti educativi e professionali, ma è anche essenziale per chi intende entrare per la prima volta in graduatoria ATA, sottolineando l'obbligatorietà di una Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Per il Personale ATA, quindi, la certificazione IDCERT EDSC offre una doppia valenza: conferma le abilità digitali e soddisfa un criterio indispensabile per l'accesso a opportunità professionali all'interno del sistema educativo, rappresentando un elemento chiave per la partecipazione a concorsi pubblici e l'avanzamento di carriera.

La certificazione, riconosciuta dal Miur e in linea con il framework europeo DigComp 2.2, fornisce un attestato di competenze digitali valido a tutti gli effetti, che può essere utilizzato per arricchire il proprio e-portfolio, ottenere crediti formativi per l'Esame di Stato e migliorare le proprie opportunità lavorative, sia nell'ambito educativo che in quello più ampio del mercato del lavoro.

Per il Personale ATA, e più in generale per chiunque ambisca a posizioni che richiedono una solida alfabetizzazione digitale, la certificazione IDCERT rappresenta un marchio distintivo di qualità e preparazione.

In sintesi, la certificazione offre non solo la possibilità di adempiere a specifici requisiti professionali ma rappresenta anche un importante investimento nel proprio sviluppo professionale e personale, garantendo una marcia in più in un mercato del lavoro sempre più orientato verso le competenze digitali .

Come ottenere la certificazione IDCERT

Ottenere la certificazione IDCERT richiede il completamento di alcuni passaggi chiave, che assicurano un percorso formativo strutturato e conforme ai più elevati standard qualitativi.

Alteredu, grazie alla sua certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nell'ambito della “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Professionale”, offre percorsi di preparazione di alta qualità.

Per iscriversi all'esame, i candidati devono innanzitutto accertarsi di soddisfare tutti i requisiti richiesti, che possono includere specifiche competenze di base o esperienze formative pregresse. Successivamente, è necessario procedere con l'iscrizione ufficiale all'esame presso un ente accreditato come Alteredu, che funge da Ente Provider per il rilascio della certificazione.

Prepararsi all'esame IDCERT

L'esame per la certificazione IDCERT è progettato per valutare e certificare le competenze digitali dei candidati attraverso un processo chiaro e strutturato, svolto interamente online. Questo approccio consente una flessibilità massima, permettendo ai partecipanti di affrontare la valutazione da qualsiasi luogo dotato di una connessione internet. L'esame si articola in tre fasi di complessità crescente, ognuna mirata a valutare specifici livelli di padronanza delle competenze digitali.

Nel primo step, i candidati si trovano di fronte a 42 domande da completare in un massimo di 40 minuti. Il secondo step segue lo stesso formato del primo, con 42 domande e un tempo massimo di 40 minuti.Questa fase è pensata per esaminare una conoscenza digitale più approfondita e specifica. Infine, il terzo step raddoppia il numero di domande, portandole a 84, con un tempo massimo di 80 minuti a disposizione.

Per superare ogni step è necessario raggiungere una soglia di superamento del 75%. Superato lo step, il candidato riceve un link per accedere alla prova successiva, che può essere svolta anche in un giorno diverso. In caso di non superamento, l'esame termina, ma l'esaminato riceve comunque un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto.

È importante sottolineare che il candidato non può essere bocciato: l'esame è strutturato per valutare il livello di competenza digitale raggiunto in un determinato momento, offrendo una fotografia precisa delle aree di padronanza e evidenziando i potenziali miglioramenti conseguiti attraverso l'apprendimento.

Questo approccio incentiva un percorso di crescita continua, permettendo ai partecipanti di identificare le proprie aree di forza e quelle su cui lavorare per un ulteriore sviluppo delle competenze digitali.