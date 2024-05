Guida all’acquisto degli scarichi per Honda Africa Twin 1100: scegli quello giusto per te

Gli scarichi per Honda Africa Twin 1100 sono gli articoli perfetti per far compiere il salto di qualità al gioiello della casa giapponese. Il motivo risiede da un lato nel valore intrinseco degli scarichi e dall’altro nelle caratteristiche peculiari della moto.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica della moto medesima e offrendo consigli pratici per chi vuole acquistare scarichi per la Honda Africa Twin 1100 . Infine, chiuderemo con una lista dei migliori scarichi.

Le peculiarità dell’Africa Twin 1100

L'Africa Twin 1100 è una moto adventure progettata per eccellere sia su strada che sullo sterrato. Il suo design è robusto ed elegante. Si distingue inoltre per una carenatura aerodinamica che migliora la stabilità a velocità elevate. I colori sono generalmente sobri, con accenti che evocano lo spirito d’avventura. E’ dotata di un faro a LED dalla forma caratteristica che non si limita a conferire un aspetto suggestivo, ma assicura anche una visibilità eccezionale.

Il pezzo forte di questo gioiello della Honda è il motore bicilindrico parallelo da 1084 cc che offre una potenza significativa. La moto eroga 101 cavalli a 7.500 giri/min e si avvale di una coppia di 105 Nm a 6.250 giri/min, garantendo prestazioni impressionanti tanto su strade asfaltate quanto su percorsi più impervi. La trasmissione può essere sia manuale sia automatica DCT (Dual Clutch Transmission), con quest'ultima che permette una guida fluida e reattiva senza la necessità di adoperare la frizione.

La moto è dotata di sospensioni regolabili che possono essere adattate a diversi terreni e stili di guida. Inoltre, l'equipaggiamento tecnologico include sistemi come il controllo di trazione, ABS adattativo e modalità di guida selezionabili che aiutano a ottimizzare le prestazioni e la sicurezza in qualsiasi condizione di guida.

Da questa descrizione emerge un dato di fatto: l’Africa Twin 1100 è una moto dalle enormi potenzialità. Dietro la patina adventure cela uno spirito sportivo che aspetta solo di essere liberato. Come? Ovviamente, con il tuning. Nello specifico, con l’installazione di uno scarico sportivo.

Gli scarichi sportivi per Honda Africa Twin 1100 permettono infatti di:

Ridurre il peso della moto , e quindi sfruttare appieno i 1084 cc e i 101 cavalli.

Migliorare il sound , conferendo alla moto la “voce” più adatta a quelle che sono le sue caratteristiche.

Migliorare l’estetica, liberando l’Africa Twin delle vestigia della moto urbana, e consegnarla finalmente alla categoria sportiva.

Come scegliere lo scarico

Il primo passo per scegliere un ottimo scarico è maturare una spiccata consapevolezza tra le tipologie a disposizione. La distinzione più importante è la seguente.

Scarichi slip on , che sostituiscono solo la parte finale dello scarico, conservando catalizzatori e parti iniziali. Si installano facilmente, costano relativamente poco ma impattano in misura minore su prestazioni e suono.

Scarichi completi, che sostituiscono l’intero sistema di scarico. Si caratterizzano per un impatto rilevante sulle prestazioni e sul suono. Tuttavia, richiedono maggiore accortezza nell’installazione, della rimappatura della centralina e costano di più.

Per il resto, il consiglio è di passare in rassegna le proprie esigenze, ovvero capire il reale motivo per cui si sta acquistando lo scarico: per l’estetica? Per il sound? Per le prestazioni?

Se per esempio si punta alla sola estetica, si potrebbe acquistare uno slip-on, magari di tipo artigianale (e quindi capace di vantare un design unico). Se invece si punta al sound e alle prestazioni, uno scarico completo è sempre la scelta adatta.

Al di là delle categorie, è necessario tenere a mente che gli scarichi si differenziano ormai enormemente l’uno dall’altro. Il mercato si è evoluto negli ultimi anni, determinando una specie di corsa alla specializzazione.

I migliori scarichi per Honda Africa Twin 1100

Chiudiamo con una lista degli scarichi per Honda Africa Twin 1100 più popolari, e che hanno riscosso il maggior successo tra gli appassionati motociclisti.

Akrapovic Honda Africa Twin 1100 CRF 1100 L E-H11SO2 . Scarico di tipo slip on, si caratterizza comunque per il buon impatto sulle prestazioni. Lo stile è sobrio, vagamente vintage, sostenuto dall’abbondante utilizzo dell’acciaio.

Arrow Exhaust Honda Africa Twin 1100 . Scarico completo che spicca per il design morbido ma in grado di comunicare una certa imponenza. E’ dotato di DB Killer Estraibile.

HP Corse 4 Track R Honda Africa Twin 1100. Altro scarico completo dalle prestazioni molto elevate, si caratterizza per un design creativo che esprime potenza e agilità.

Trovate questi scarichi su MotoSound, un rivenditore di sicuro affidamento, da molti anni riferimento dei motociclisti appassionati di tuning, Oltre a offrire un vasta gamma di scarichi, eroga un servizio di assistenza realmente utile, che accompagna il cliente nella scelta. Inoltre, organizza regolarmente promozioni che consentono di risparmiare cifre anche significative.