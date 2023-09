Corsi Social Media Manager: la sfida di Kiracademy per Social Media Manager rivoluzionari

Panoramica: la comunicazione digitale del futuro necessita di nuove visioni

L'evoluzione incessante e rapida che il panorama della comunicazione digitale ha avuto nell’ultimo decennio è un esempio lampante di quanto sia necessario, per chi opera in questo campo, riconsiderare quanto appreso e agire sulle competenze per adattare la propria presenza digitale in un contesto nuovo. Nello specifico, riferendoci alla comunicazione sui Social Media, settore di riferimento di kiracademy, in cui opera offrendo formazione con i suoi innovativi Corsi Social Media Manager , si è passati da un concetto di Social Media come uno strumento di facile utilizzo attraverso poche regole di best practice, assolvibili da figure minimamente esperte, a luoghi in cui è possibile fare divulgazione, attivismo e innovare. Il mondo digitale, che attraverso una comunicazione persuasiva, era un semplice plus per “piazzare” prodotti e servizi, ha assunto una connotazione sempre più concreta e ha acquisito potenzialità pressoché infinite per chiunque desideri parlare di qualcosa in modo diverso ed unico.

La centralità dell’interazione: partire dal pubblico per raggiungere il pubblico

Il web e i social media sono diventati dei veri e propri spazi di interazione (non più luoghi in cui la comunicazione avviene in modo unidirezionale), in cui l’utente è parte attiva del processo di comunicazione e che, per certi versi, la definisce attraverso i suoi feedback e le sue scelte. Per distinguersi sui social media non è più sufficiente postare una foto perfettamente editata dell’ennesimo prodotto non necessario. Bisogna andare oltre, ascoltare il pubblico e dargli voce. I social media, oggi, possiedono caratteristiche assimilabili alla realtà, soprattutto per quanto concerne la relazione umana e lo scambio di informazioni; ogni messaggio che viene veicolato sul web o su qualsiasi piattaforma social, sortisce un effetto sulla realtà delle persone. Il pubblico non va solo influenzato ma va in primis ascoltato, cosicché chi opera nel marketing possa proporgli esattamente ciò che chiede. Ne conseguiranno benefici enormi sia per l’utente finale del messaggio promozionale, (dati da uno stato d’animo di maggiore potere decisionale) che per chi veicola contenuti (che offrirà esattamente ciò che gli viene richiesto ottimizzando tempo e risorse e riducendo a minimo l’errore).

Un Social Media Manager può creare la realtà con le parole?

Riccardo Pirrone, CEO di kiracademy e pioniere nell'Instant Marketing crede di sì. L’imprenditore Romano, noto per essere il Social Media Manager di Taffo Funeral Service (l’agenzia di pompe funebri più irriverente d’Italia), sottolinea che "le parole sono potenti, creano, e chi fa comunicazione ha una grande responsabilità". Pirrone ha saputo infrangere il tabù della morte, attraverso una comunicazione irriverente e sopra le righe. Il web non è più un semplice strumento per trasmettere messaggi promozionali, ma un ambiente in cui le parole possono creare impatto reale e aprire nuovi orizzonti. "Fare comunicazione richiede conoscenza tecnica, creatività e audacia. Solo chi rischia, innova ed evolve", aggiunge Pirrone. “Va promossa una comunicazione digitale diversa, unica, evoluta al pari del contesto in cui si attua, che a tratti guarda oltre e va avanti, per anticipare quello che sarà, che è poi quello che il Mondo vuole. Sarebbe impensabile applicare oggi, concetti e regole concepite anche solo vent’anni fa. Il mondo è diverso, le persone sono diverse, le esigenze e le priorità sono diverse. Abbiamo tutto, siamo stanchi ed assuefatti da continuo rumore. La comunicazione “giusta”, per kiracademy è quella che non si aggiunge al caos, ma se ne discosta, emergendo. Il compito della pubblicità è quello di anticipare le tendenze, le richieste, instillando desideri, con sagacia e un pizzico di “malizia buona” (perchè in fondo stiamo pur sempre vendendo).” kiracademy nasce dall’esigenza di voler trasmetter quanto vissuto ed appreso in prima persona dal SMM di Taffo, alle nuove generazioni di aspiranti Social Media Manager. Un obiettivo ambizioso che si è concretizzato attraverso percorsi di formazione on-line per SMM, unici e fruibili da chiunque.

Kiracademy e i Corsi Social Media Manager non banali

kiracademy si sta facendo notare nel panorama della formazione digitale, per i suoi corsi dedicati ai professionisti della comunicazione digitale e a coloro che aspirano a diventare Social Media Manager esperti. L'obiettivo di kiracademy è di promuovere la cultura della comunicazione digitale, per tale ragione chiunque può fruire della formazione. I corsi offrono un ambiente di apprendimento aperto a tutti, senza prerequisiti, con focus su case study reali che incoraggiano la creatività dello studente e l'innovazione. La formazione di Kiracademy si svolge in modalità F.A.D., includendo videolezioni e dirette streaming per affrontare temi di interesse e discutere di attualità. Interazione e dinamicità sono due concetti base della formazione kiracademy. Tutti corsi sono concepiti come piattaforme di sperimentazione, che coinvolgono gli studenti in brainstorming e nello sviluppo di concept e strategie di marketing personali.

Contenuti dei Corsi Social Media Manager di kiracademy

I corsi di kiracademy coprono una vasta gamma di argomenti. Le lezioni approfondite si concentrano sulle principali piattaforme social, come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok. Gli studenti kiracademy apprendono come gestire e sfruttare al meglio le potenzialità di ciascuna piattaforma, creando una presenza on-line efficace per brand o clienti. Oltre alla gestione dei social media, i corsi includono aspetti chiave del social media marketing, come l'integrazione dell'instant messaging, le sponsorizzazioni e la creazione di campagne pubblicitarie di successo. I corsi sono costantemente aggiornati per riflettere le ultime tendenze e funzionalità delle piattaforme social e degli strumenti per i creator, come il Meta Business Suite. Altro elemento cruciale affrontato è quello dell'Influencer Marketing, cosicchè gli studenti possano imparare a gestire relazioni e sviluppare campagne promozionali con gli influencer.

Certificazione con Valore Legale e riconoscimento europeo

Alla conclusione dei Corsi Social Media Manager kiracademy, previo superamento dei test, gli studenti ricevono una certificazione di completamento riconosciuta a livello europeo. Un attestato che ha pieno valore legale e che permette di ottenere 72 CFP – Crediti Formativi Professionali per la formazione continua, un riconoscimento che arricchisce il percorso professionale degli studenti. Vuoi prendere parte attiva alla rivoluzione della comunicazione di kiracademy? Scopri il corso completo per SMM, frutto della visione kiracademy e diventa la voce del futuro dei social media.