Consulenza su diritto societario: perché è necessaria

Le aziende devono far fronte all'evoluzione del mercato, alla concorrenza e a tante altre sfide che possono portare a dover vivere alcune problematiche. Ci sono spesso contenziosi tra i soci e gli amministratori, ma anche con altre ditte fornitrici o clienti. Ecco perché serve la consulenza su diritto societario (approfondisci https://www.studiolegaleadamo.it/servizi/aree-di-competenza/diritto-societario) al fine di risolvere le diverse situazioni con efficacia e senza errori. Bisogna contare su professionisti preparati e specializzati che conoscano bene le normative e che abbiano esperienza in questo ambito. Chiedere aiuto a un avvocato esperto in diritto societario permette anche di prevenire ed evitare i contenziosi. Ogni azienda deve considerare l'opportunità di affidare l'incarico di consulente.

A cosa serve la consulenza su diritto societario

Il compito di un avvocato specializzato in diritto societario è quello di occuparsi dei contenziosi tra soci per il controllo dell'azienda, delle diatribe con gli amministratori per la gestione dell'impresa e dei problemi derivanti da comportamenti degli amministratori o di alcuni soci verso la ditta. Inoltre si aggiungono tutti i casi in cui l'azienda si trova contrapposta per varie ragioni a fornitori, clienti, concorrenti o creditori e debitori. L'avvocato esperto in diritto societario assume un ruolo fondamentale nel supporto delle imprese e dei consigli di amministrazione. I problemi insorti a causa di una cattiva gestione, della mala fede, della violazioni dei conflitti di interessi possono essere risolti dal professionista che segue la via indicata dalla legge per addivenire a una soluzione anche con eventuali accordi oppure per andare in giudizio. L'avvocato specializzato in diritto societario sa consigliare i clienti sulle migliori opportunità per raggiungere e massimizzare i risultati limitando eventuali danni. Tutti i comportamenti ritenuti dannosi devono essere affrontati subito, perché l'azione immediata può evitare ulteriori perdite e bloccare chi sta adottando procedure lesive.

L'arbitrato e lo studio legale specializzato in diritto societario

Sono tante le irregolarità nel mondo societario e se non si hanno competenze ed esperienza si rischia di commettere errori ancora più grandi nell'affrontare le criticità. L'avvocato specializzato in diritto societario interviene prontamente e correttamente per le varie violazioni statutarie e di legge e irregolarità nell'approvazione del bilancio o nelle decisioni del consiglio di amministrazione. Affidandosi a uno studio legale specializzato in diritto societario si rimuovono soci e amministratori dal loro incarico per gravi errori e comportamenti lesivi. I conflitti di interesse nati da amministratori che gestiscono con il medesimo ruolo più società che collaborano tra loro sfociano spesso in veri e propri illeciti. Le società di fatto non sono ufficialmente dichiarate e operano come imprese vere e proprie, ma in caso di difficoltà lasciano i creditori senza i pagamenti. L'avvocato esperto in diritto societario ha tutti gli strumenti necessari per agire e recuperare il denaro. Inoltre provvede per tutte le casistiche citate e molte altre. Il suo ruolo è fondamentale anche per la materia fallimentare che prevede procedure complicate con molti rischi per tutte le parti coinvolte a vario titolo. Il suo lavoro può portare a usare l'arbitrato societario, un terzo arbitro che presiede il collegio nominato dagli avvocati dalle parti decide sui contenziosi. Si tratta di un tribunale privato e costoso, ma efficacie e molto veloce.

La consulenza societaria e la predisposizone dei documenti

I contenziosi non sono gli unici compiti dello studio legale specializzato in diritto societario, anzi questi sono spesso la conseguenza di attività che non si affidano alla sua consulenza. Infatti incaricare un professionista per ottenere aiuto nella redazione dello statuto societario oppure nella verifica dei soci e degli amministratori, nella predisposizione degli accordi di collaborazioni e fusioni, nonché dei diversi contratti. Questi atti, debitamente compilati, possono prevenire e regolare le principali cause di contrasto per far risparmiare tempo e denaro. Andare in giudizio è comunque costoso anche se si vince e bisogna profondere molti sforzi rinunciando a qualcosa, ecco perché la consulenza su diritto societario è fortemente consigliata.