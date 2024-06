Come iniziare a giocare a Magic the Gathering: ecco i nostri consigli

Magic: the Gathering è uno dei giochi di carte collezionabili più amati e longevi al mondo. Creato nel 1993 da Richard Garfield e pubblicato da Wizards of the Coast, Magic ha affascinato milioni di giocatori grazie alla sua profondità strategica e alla vastità del suo universo narrativo. Se sei curioso di scoprire come iniziare a giocare a Magic the Gathering, andiamo a vedere come funziona passo dopo passo. Che tu stia aprendo il tuo primo box di Magic the Gathering o tu stia semplicemente cercando di capire meglio il gioco, avere più informazioni in merito può tornarti utile.

Come iniziare a giocare a Magic the Gathering?

Per capire come iniziare a giocare a Magic the Gathering , avrai bisogno di alcuni oggetti fondamentali.

Mazzi di carte : ogni giocatore deve avere un mazzo di 60 carte (o 40 in alcuni formati limitati come il Sealed Deck). Puoi iniziare con mazzi pre-costruiti chiamati "Starter Deck" o "Planeswalker Decks", che sono ideali per i principianti.

Mana : le terre sono carte speciali che producono mana, l'energia necessaria per giocare le altre carte. Ogni mazzo deve includere una buona quantità di terre, solitamente circa un terzo del mazzo.

Dadi e segnalini : i dadi a venti facce (d20) vengono usati per tenere traccia dei punti vita. Altri segnalini possono essere utili per rappresentare vari effetti di gioco, come segnalini +1/+1 o segnalini veleno.

Tappetino di gioco: non è strettamente necessario, ma un tappetino di gioco può aiutarti a organizzare meglio il tuo spazio e a proteggere le tue carte.

Puoi trovare prodotti di Magic the Gathering in molti negozi fisici specializzati in giochi di carte e fumetti, così come online su siti specializzati. È consigliabile iniziare con un mazzo pre-costruito per familiarizzare con il gioco prima di investire in singole carte o booster pack.

Imparare le regole di base

Magic the Gathering offre vari formati di gioco, ognuno con le proprie regole e dinamiche. I formati più comuni sono:

Standard : utilizza le carte delle espansioni più recenti.

Commander : un formato multigiocatore con mazzi da 100 carte e un comandante leggendario.

Modern : permette l'uso di carte da espansioni dal 2003 in poi.

Draft e Sealed Deck: formati limitati dove costruisci il mazzo durante l'evento.

Questo gioco di carte ha una struttura di gioco semplice ma profonda. Vediamo quali sono le regole fondamentali da apprendere.

Il sistema di mana

Le terre producono mana, che viene usato per lanciare incantesimi e creature. Ogni terra può produrre un tipo specifico di mana: bianco, blu, nero, rosso o verde.

Le fasi del turno

Ogni turno si divide in fasi:

Preparazione: Sgombra le tue terre.

Mantenimento: Risolvi eventuali effetti.

Pescare: Pesca una carta.

Principale 1: Gioca terre e creature.

Combattimento: Attacca con le creature.

Principale 2: Gioca altre carte.

Fine turno: Scarta carte in eccesso.

Tipo di carta, costo di mana e abilità

Ogni carta ha un costo di mana, rappresentato da simboli in alto a destra. Le abilità sono descritte nel testo della carta e possono includere parole chiave come "Volare", "Travolgere" e "Rapidità".

Creature: Attaccano e difendono.

Incantesimi: Offrono effetti duraturi.

Istantanei e Stregonerie: Effetti immediati.

Artefatti e Planeswalker: Offrono abilità uniche.

Immagina di avere una carta creatura chiamata "Elfo dei Boschi". Questa carta ha un costo di mana di un mana verde (G). Quando giochi questa carta, puoi utilizzare il mana prodotto da una terra Foresta per pagare questo costo. Una volta in gioco, l'Elfo dei Boschi può attaccare durante la fase di combattimento o bloccare le creature avversarie.

Costruire il tuo primo mazzo

Può essere complicato creare il primo mazzo di gioco, per farlo è importante conoscere la differenza tra i tipi di mazzi disponibili.

Aggro : mazzi aggressivi che cercano di infliggere danno rapidamente.

Control : mazzi che cercano di controllare il gioco e rispondere alle minacce dell'avversario.

Combo: mazzi che utilizzano combinazioni di carte per vincere in modo spettacolare.

Un mazzo equilibrato deve avere un buon mix di terre, creature e incantesimi. Ad esempio, una buona formulazione può essere: 24 terre, 20-24 creature, 12-16 incantesimi/istantanei. Siti come Deckstats offrono tool per costruire e testare i tuoi mazzi. Qui puoi trovare liste di mazzi competitive e ricevere consigli dalla comunità.

Trovare un gruppo di gioco

Giocare con altre persone ti aiuta a migliorare nel gioco e rende l'esperienza più divertente. Magic è un gioco sociale che beneficia molto del senso di comunità. Se non si hanno amici che condividono l’interesse per i giochi di carte, si può trovare un gruppo di gioco tramite eventi locali, ad esempio molti negozi di giochi organizzano eventi settimanali. Piattaforme come Reddit, Discord e Facebook hanno gruppi dedicati a Magic e si può organizzare una serata giochi nella propria città, nei negozi specializzati o nei locali dedicati.

Giocare e divertirsi

Una volta apprese le basi, è il momento di giocare. Non aver paura di fare errori, fanno parte dell'apprendimento. Ricorda, il punto principale è divertirsi. Non prenderti troppo sul serio e goditi il viaggio. Con il tempo, le tue abilità miglioreranno e il gioco diventerà sempre più appassionante. Per migliorare, rivedi le tue partite e analizza cosa è andato bene e cosa no. Puoi studiare i mazzi competitivi, imparando dalle strategie dei giocatori esperti. Inoltre, non avere timore a mettere alla prova le tue abilità, puoi fare nuove amicizie e coltivare una nuova passione.