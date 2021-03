Calamite personalizzate: un’idea semplice e creativa

Le calamite (come queste https://www.professionalpins.com/categoria-prodotto/calamite/) seppur molto semplici, sono un'idea perfetta, che si presta a diversi utilizzi, per poter abbellire il proprio frigorifero e tanto altro ancora. Infatti una calamita non è soltanto un'occasione per ricordare un evento, una cerimonia, siccome spesso le calamite vengono utilizzate come bomboniere, ma queste possono essere utilizzate anche in maniera molto pratica, per mantenere la lista della spesa e delle cose da comprare o semplicemente epr incollare la nostra foto di famiglia. L'industria tecnologica e di stampa ha fatto davvero passi da gigante e per questo motivo le calamite personalizzate sono una vera e propria realtà, potendo stamparci sù, tutto ciò che si desidera e accessoriare i propri ambiente come meglio si crede. È dunque un ottimo modo per esaltare le proprie capacità creative e non solo!

Calamite personalizzate: perché sceglierle

In genere personalizzare degli elementi, serve a mettere la propria firma e un'impronta di creatività su un oggetto così diffuso e uguale per tutti, come può essere appunto una calamita. Esse possono essere personalizzate non solo dal punto di vista strutturale, ricreando la forma che più è adatta all'utilizzo che e ne andrà a fare, ma in particolare, si possono incidere lettere, immagini, e addirittura foto con ottima risoluzione. Le tecniche si sono infatti evolute, come anticipato nel paragrafo precedente e per questo motivo è possibile ottenere dei risultati eccellenti, senza sgranature o altro. Scegliere poi di personalizzare una calamita può essere anche un ottimo regalo per la propria ragazza o per i propri amici, così da imprimere il passato su un semplice magnete e ricordare ciò che è successo in una particolare occasione solo guardandola. Questo semplicemente per dire che l'idea calamita ormai non è più esclusivamente legata ad un souvenir, ma con il tempo ha acquistato anche altre interpretazioni e possono essere degli ottimi spunti per la propria creatività. Infine, un altro esempio di applicazioni di calamite personalizzate può essere un evento lavorativo, o comunque per distinguere i vari team, offrendo magari anche ai propri clienti dei gadget ed utilizzarli come sorta di pubblicità della propria attività. Bisogna infatti ricordare che la pubblicità fisica e materiale ha comunque una certa importanza. Affiancandola infatti a determinate tecniche di marketing online è possibile raggiungere una pubblicizzazione del proprio marchio, attività o azienda riuscendo ad arrivare efficacemente ad un target decisamente più ampio, tenendo conto dei più piccoli fino ad arrivare alle persone di età avanzata che non hanno molta familiarità con le nuove tecnologie. Una fiera o un congresso può essere infatti un'ottima occasione per dare in omaggio un intero kit personalizzato, in cui siano presenti anche le calamite. Talvolta sono utili anche a rafforzare l'idea di team e può essere sicuramente un modo per evidenziarsi positivamente rispetto ai competitors.

Calamite personalizzate: come vengono create

Come abbiamo detto, la tecnologia che c'è dietro è in continua evoluzione e ha già raggiunto un ottimo livello. Molto brevemente, per creare ad esempio delle foto ed imprimerle sopra un calamita, personalizzandola, è necessario utilizzare delle stampe ad alogenuro d'argento su carta fotografica professionale, in maniera tale che le foto vengano fatte in alta risoluzione senza alcuna imperfezione. Inoltre questa soluzione non è perfetta solo dal unto di vista visivo, ma anche pr ragioni riguardanti al resistenza all'usura. Infatti, così facendo è possibile tutelarela calamita da grafffi e impronte. Sono chiaramente disponibili diversi formati a seconda dei propri gusti e della foto da stampare, che verrà decisa chiaramente con lo sviluppatore. Una volta stampata la propria foto preferita la si potrà tenere sempre con sè a lavoro o in qualunque ambiente domestico, celebrando così i momenti che più ci stanno a cuore.