Anello di fidanzamento: le 3 regole del galateo

Uno dei momenti più importanti di una relazione è la proposta di matrimonio quando lo sposo, solitamente, consegna alla sposa un anello di fidanzamento con diamanti. Questo gioiello diventa il simbolo dell’amore e dell’impegno reciproco. Questa tradizione risale al Medioevo, quando, già all’epoca, ricevere e accettare un anello significava fare una promessa, instaurare un legame duraturo.

Secondo il galateo ci sono alcune regole da seguire per donare alla propria sposa un anello di fidanzamento . Scopriamo insieme quali.

La scelta dell’anello

La prima regola riguarda proprio la scelta dell’anello. Non basta scegliere un semplice solitario con un diamante; l’importante è selezionare un anello che rifletta il gusto e lo stile di chi lo indosserà.

È fondamentale considerare le preferenze personali della partner, osservando i gioielli che indossa quotidianamente e cercando di capire se preferisce stili classici, moderni, discreti o vistosi. Un anello che rispecchia il suo stile sarà non solo apprezzato ma anche indossato con orgoglio.

Un’alternativa molto elegante e carica di significato è quella di utilizzare un gioiello di famiglia. Spesso un anello che è stato tramandato attraverso le generazioni porta con sé una storia e un valore sentimentale che nessun nuovo acquisto potrebbe eguagliare. È possibile rinnovare o adattare un gioiello di famiglia per renderlo più attuale e adatto ai gusti della partner, mantenendo al contempo il suo valore storico e affettivo.

Quando dare l’anello

Secondo il galateo tradizionale, l’anello di fidanzamento dovrebbe essere consegnato un anno prima della data del giorno del matrimonio . Questa usanza dava tempo ai futuri sposi di pianificare e organizzare l’evento con calma.

Tuttavia, le dinamiche moderne delle relazioni e degli impegni lavorativi e personali hanno reso questa regola più flessibile. Oggi, non c'è una regola fissa sulla tempistica, ma l’importante è che la proposta venga fatta quando si è completamente sicuri della decisione.

Un’usanza di oggi è scegliere una data speciale, come l’anniversario di quando si è conosciuto il partner o una data che abbiamo un significato particolare e unico.

Un aspetto tradizionale del galateo, oggi meno seguito, prevede anche che chi regala l’anello invii anche un bouquet di fiori ai genitori della futura sposa. Questo gesto simboleggia rispetto e cortesia verso la famiglia. I genitori della sposa, a loro volta, dovrebbero contraccambiare con un dono di egual valore, mantenendo vivo lo spirito di reciprocità e condivisione.

Dove si mette l’anello di fidanzamento

Nella maggior parte delle culture occidentali, l’anello di fidanzamento si indossa sull’anulare della mano sinistra. Questa usanza deriva dalla credenza antica che una vena, chiamata "Vena Amoris", collegasse direttamente questo dito al cuore, simboleggiando l’amore eterno.

La mattina del matrimonio, secondo la tradizione italiana, l’anello di fidanzamento viene spostato sull’anulare della mano destra per lasciare spazio alla fede nuziale sulla mano sinistra.

Tuttavia, le preferenze personali possono variare. Alcune persone preferiscono mantenere l’anello di fidanzamento e la fede nuziale sulla stessa mano, mentre altre scelgono di indossarli su mani diverse. Non esiste una regola rigida e la scelta dipende dalle abitudini culturali e dal comfort individuale.

A chi affidarsi per scegliere l’anello di fidanzamento perfetto

Se si vuole comprare un nuovo anello per la propria amata è fondamentale affidarsi a dei professionisti del settore come gemmologi esperti e gioiellieri qualificati che, grazie alla loro conoscenza e competenza, vi aiuteranno a scegliere la pietra e il metallo prezioso più adatti, garantendo che l'anello sia di alta qualità e che soddisfi pienamente i gusti della vostra amata.

Se la scelta ricade su un classico solitario con diamanti la consulenza con un gemmologo esperto è ancora più fondamentale, in quanto solo un esperto è in grado di valutare le 4 C, ovvero caratura, colore, taglio e purezza del diamante. Queste caratteristiche sono fondamentali per scegliere un diamante che sia di una bellezza sorprendente.

Inoltre, è essenziale controllare che siano dei diamanti certificati da istituti riconosciuti come il Gemological Institute of America (GIA) o l’International Gemological Institute (IGI); la certificazione fornisce una valutazione imparziale delle 4 C e garantisce che il diamante sia autentico e di qualità.

Infine, se siete indecisi potete consultare online alcuni atelier virtuali che vi daranno l’opportunità di confrontare varie tipologie di anelli per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e ai gusti della sposa.